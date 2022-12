Ääriliike Taleban valtasi maan pääkaupungin Kabulin vuoden 2021 kesän lopussa.

Muun muassa naisten ja tyttöjen asema on heikentynyt Afganistanissa sen jälkeen, kun Taleban nousi valtaan loppukesällä 2021.

Afganistanin Taleban-hallinto on ilmoittanut, että se on suorittanut ensimmäisen julkisen teloituksen vallankaappauksensa jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP.

Ääriliike Taleban valtasi Kabulin loppukesällä vuonna 2021.

Talebanin mukaan murhasta tuomittu afgaanimies teloitettiin julkisesti keskiviikkona.

”Korkein oikeus sai käskyn panna täytäntöön tämän qisas-määräyksen julkisella paikalla”, Talebanin edustaja Zabihullah Mujahid kertoi.

Qisas viittaa silmä silmästä -periaatteeseen, ja sillä tarkoitetaan teloitusta, joka on rangaistus harkitusta murhasta.

Sen jälkeen, kun Taleban valtasi maan, tavallisten afganistanilaisten tilanne on muuttunut katastrofaaliseksi.

Talebanilla on nyt ensimmäistä kertaa hallussaan lähes koko maa. Vallankaappausta on seurannut raju talouden romahdus. Taleban-hallinto on jatkuvasti kaventanut naisten oikeuksia, vaikka lupasi olla tekemättä niin.