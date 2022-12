Ilmastoprotestit kiihtyvät Saksassa, ja ilmapiiri aktivisteja vastaan on kiristynyt. ”Otan huomioon sen, että saatan joutua vankilaan”, sanoo Benjamin Fink, joka on pysäyttänyt Berliinin lentoliikenteen ja heittänyt perunamuusia Monet’n tauluun saadakseen viestinsä läpi.

Berliini

Liima vaikuttaa sekunneissa. Joskus se polttaa ihoa. Kämmenen iho voi mennä rikki, jos poliisi sattuu olemaan kovakourainen irrottaessaan käsiä kadusta.

Silti Benjamin Fink, 25, on liimannut kämmenensä asvalttiin kymmeniä kertoja.

Hän kuuluu Letzte Generation -järjestöön, joka on kiihdyttänyt protestejaan eri puolilla Saksaa viime viikkoina. Järjestön mukaan se on kasvanut tänä vuonna 24 hengen ryhmästä yli 600 aktiivin joukoksi, ja se näkyy myös protestien määrässä.

Aktivistit asettuvat kadulle istumaan niin että autojen on pakko pysähtyä. Jotta poliiseilla kestäisi kauemmin siirtää heidät pois kadulta, he liimaavat kätensä katuun. Kolme kertaa he ovat toteuttaneet protestinsa lentokentällä.

Marraskuun viimeisellä viikolla Fink liimasi itsensä viiden muun aktivistin tavoin Berliinin lentokentän kiitorataan. Sen takia lentoliikenne oli puolitoista tuntia poikki.

Viimeinen sukupolvi -järjestön katuprotesti Berliinissä 5. joulukuuta. Media ja poliisi saavat tiedon aiotusta katusulusta etukäteen.

Fink sanoo, että hän ei liimaa itseään asfalttiin mielellään.

”Ei ole kivaa häiritä ihmisten arkea. Ne, jotka sattuvat paikalle, eivät suoranaisesti voi mitään sille, että hallitus ei tee tarpeeksi”, hän sanoo.

Katusuluissa hän näkee ihmisten kasvoilla epätoivoa, kun he tajuavat, etteivät ehdikään ajoissa sinne, mihin ovat menossa.

Monet huutavat vihaisina. Jotkut autoilijat ajavat uhkaavan lähelle. Jotkut käyvät käsiksi. Netissä aktivisteille tulee tappouhkauksia ja loukkauksia.

Mielenosoituksista tehdään etukäteen asianmukainen ilmoitus, ja myös media kutsutaan paikalle.

Saksalaiset poliisit ovat joutuneet opetelemaan uuden rutiinin: supertehokkaalla pikaliimalla liimatun ihon irrottamisen kadusta tai seinästä. Berliinin poliisi käyttää tehtävään ruokaöljyä ja pensseliä. Baijerin poliisin kerrottiin tällä viikolla kouluttaneen erikseen liimanirrotustehtävään erikoistuneen tiimin.

Nopeimmillaan liikenne palautuu nyt normaaliksi jo noin 20 minuutissa.

Lentokentillä viranomaisten varautumista on lisätty. Kiitoradalle meno on luvatonta, ja lentoliikenteessä kerrannaisvaikutukset ovat tuntuvampia.

Kun Brandenburgin kentän kiitoradat suljettiin aktivistien takia, esimerkiksi Finnairin Berliiniin matkalla ollut lentokone joutui käymään Hampurissa tankkaamassa ennen kuin pääsi lopulta laskeutumaan Berliiniin.

Fink sanoo jatkavansa protesteja, koska hänellä ei ole muutakaan vaihtoehtoa.

Hän on opiskellut kestävää elintarviketuotantoa. Tutkijan ura olisi voinut olla mahdollinen, mutta toisaalta tiede on hänen mielestään jo osoittanut tarpeeksi selvästi, mitä pitää tehdä. Silti ei tehdä tarpeeksi. Siksi hän on kokopäiväinen aktivisti.

Finkin mukaan perinteiset mielenosoitukset eivät herätä enää mielenkiintoa eikä politiikan kautta vaikuttaminen ole toiminut – ainakaan riittävän tehokkaasti.

Greta Thunbergin Ruotsissa aloittama Fridays for Future -liike on kerännyt Saksassakin viime vuosina massamielenosoituksiin yhteensä miljoonia ihmisiä.

Niihin myös Benjamin Fink osallistui aiemmin. Mutta sitten hän turhautui: kaikesta huomiosta huolimatta poliitikkojen ilmastotoimet ovat riittämättömiä. Saksassa on perustuslain vastainen ilmastopolitiikka, hän sanoo.

Useiden järjestöjen valmisteleman kanteen perusteella Saksan perustuslakituomioistuin velvoitti maata viimevuotisessa tuomiossaan tiukempaan ilmastopolitiikkaan, joka johtaisi päästöjen tehokkaampaan vähenemiseen.

Vaatimus ei ole toteutunut.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoite pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ei ole toteutumassa – päästövähennykset eivät ole riittäviä.

Tilanteen vakavuudesta ei juuri ole kiistaa. Egyptin ilmastokokouksessa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kuvasi, että ihmiskunta matkaa parhaillaan moottoritietä, joka johtaa ilmastohelvettiin – jalka kaasupolkimella.

Kyse ei siis ole siitä, että kesistä tulee lämpimämpiä ja talvista leudompia, Fink sanoo. Kyse on myös Eurooppaa uhkaavista nälänhädistä, taistelusta ruuasta ja vedestä.

Järjestön nimi on Letzte Generation, Viimeinen sukupolvi, siksi, että sen mukaan nykyinen sukupolvi on viimeinen, joka vielä voi tehdä jotain estääkseen tuhon.

”Aikaa on enää pari, kolme vuotta. Tulevilla sukupolvilla ei ole enää vaihtoehtoa vaikuttaa”, Fink sanoo.

Järjestö vaatii protesteissaan Saksan hallitukselta aluksi kahta päätöstä.

He haluavat Saksassa kesällä kokeillusta 9 euron valtakunnallisesta joukkoliikennelipusta pysyvän. Lisäksi he haluavat moottoriteille nopeusrajoituksen: 100 kilometriä tunnissa.

”Nämä molemmat voitaisiin toteuttaa yhdessä yössä, jos haluttaisiin”, Fink sanoo.

Nopeusrajoituksia moottoriteille kannattaa saksalaisten enemmistö, tosin keskustelua on käyty 130 kilometrin tuntirajasta. Alennettu joukkoliikennelippu on etenemässä, mutta 49 euron kuukausihintaisena.

Benjamin Fink Saksan historiallisessa museossa Berliinissä.

Lokakuussa Benjamin Fink (oik.) heitti Mirjam Herrmannin kanssa perunamuusia Claude Monet’n teokseen taidemuseossa Potsdamissa ja liimasi sen jälkeen kätensä seinään.

Ilmapiiri aktivisteja kohtaan on Saksassa kiristynyt.

Saksan vihreä energia- ja ilmastoministeri Robert Habeck kommentoi perjantaina, että protestit ovat tarpeellisia, mutta ne pitäisi valita niin, että ihmiset eivät kärsi niistä tarpeettomasti. Muuten protestien yleinen hyväksyttävyys voi kärsiä.

Hyväksyttävyyttä ovat koetelleet myös protestit taidemuseoissa.

Lokakuussa Benjamin Fink heitti toisen aktivistin, Mirjam Herrmannin, kanssa perunamuusia Claude Monet’n maalaukseen Potsdamissa.

Finkin mukaan järjestöstä joku muu oli käynyt etukäteen varmistamassa, että maalaus on suojattu.

”Teko oli symbolinen. Ei meillä ole aikomuksena vahingoittaa taidetta.”

Protestien tarkoitus on saada huomio ilmastokriisiin, Fink sanoo.

”Olemme keskellä ilmastokatastrofia, mutta ainoa, mitä pelkäätte, on tomaattikeitto tai perunamuusi maalauksessa”, Herrmann huusi ennen kuin vartijat tyhjensivät näyttelytilan.

Letzte Generation käyttää samantapaisia metodeja kuin monet muut järjestöt, mutta myös aktivistikentässä heitä on varovasti arvosteltu.

Perjantaina Münchenin kaupunki ilmoitti, että ilmastomielenosoitukset, joissa osallistujat kiinnittävät itsensä tiehen tai mihin tahansa muuhun, on kielletty tammikuun kahdeksanteen päivään asti.

Aiemmin Baijerin luterilaisen kirkon piispa Heinrich Bedford-Strohm, joka on sanonut tukevansa aktivisteja, oli toivonut protesteihin ”joulutaukoa”.

Baijerissa jotkut aktivistit ovat olleet vangittuina jo viikkojen ajan, ja vapautuminen siintää vasta ensi vuoden puolella.

Saksan konservatiiviset oppositiopuolueet haluavat kiristää mielenosoittajien rangaistuksia. Jotkut vertaavat ilmastoaktivisteja 1970-luvulla toimineeseen äärivasemmistolaiseen terroristiryhmään Punaiseen armeijakuntaan (RAF).

Fink ei ymmärrä arvostelua.

Hän sanoo, että ilmastoprotesteissa on kyse väkivallattomasta vastarinnasta, jolla on pitkät perinteet kansalaisoikeustaistelussa. Vertaus 34 ihmistä iskuillaan tappaneeseen RAF:iin on hänestä käsittämätön ja kohtuuton.

Lokakuun lopussa betoniauton alle jäänyt pyöräilijä kuoli Berliinissä.

Vastaavia onnettomuuksia sattuu Berliinissä useita vuodessa, mutta nyt ambulanssi ei päässyt ajoissa paikalle. Kaduilla oli ruuhkaa. Letzte Generation protestoi lähellä onnettomuuspaikkaa.

Mielenosoituksen todellisesta vaikutuksesta ambulanssin myöhästymiseen oli aluksi epäselvyyttä. Kyse on aktivistien mukaan myös siitä, että autot eivät väistäneet ambulanssin edestä.

”Meille raja menee ehdottomasti siinä, että ihmishenkiä ei vaaranneta”, Fink sanoo.

Ilmastoaktivistien toimia käsitellään oikeudessa. Fink on ottanut huomioon sen, että hän saattaa itsekin joutua vielä vankilaan. Ajatus ei tunnu hyvältä, mutta hän ei näe vaihtoehtoakaan.

”Minua ei huvita mennä vankilaan, eikä minua huvita istua kadullakaan. Ei se ole meistä hauskaa”, hän sanoo.

”Mutta fossiilienergian käyttöä ei vain voi enää jatkaa.”