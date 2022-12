24-vuotias ruskeakarhu Mark on elänyt käytännössä koko elämänsä pienessä häkissä ravintolan pihalla.

Albanian tiettävästi viimeinen niin kutsuttu ravintolakarhu on siirretty pois pienestä häkistään Albanian pääkaupungissa Tiranassa, kertoo uutistoimisto Reuters ja eläinsuojelujärjestö Four Paws.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva video näyttää karhun keskiviikkoisen pelastusoperaation. Videolta näkyy myös, kuinka Mark joutui jopa jakamaan ruokansa rohkeasti häkin lähellä kulkeneen kissan kanssa.

24-vuotias ruskeakarhu Mark on elänyt käytännössä koko elämänsä ravintolan pihalla sijaitsevassa betonilattiaisessa häkissä, josta asiakkaat pääsivät katselemaan sitä. Karujen elinolojen takia karhu ei pystynyt esimerkiksi nukkumaan talviunta, kertoo Four Paws -järjestö.

Itävaltalaisen eläinsuojelujärjestön mukaan Albaniassa eli vielä kuusi vuotta sitten 30 vastaavanlaisiin pieniin tiloihin suljettua karhua. Järjestö kertoo pelastaneensa karhuista 11 ja Mark oli tiettävästi viimeinen ravintolassa esillä ollut karhu.

Lainsäädännön porsaanreikien takia villieläinten pitäminen lemmikkieläiminä on ollut kohtalaisen helppoa Albaniassa, kertoo järjestö tiedotteessaan. Vastaavanlaisia ongelmia on ollut myös naapurimaa Kosovossa, josta järjestö on pelastanut 16 karhua.

Lääkkein rauhoitettu Mark-karhu poistettiin häkistään keskiviikkona ja se on määrä viedä Itävallassa sijaitsevalle karhujen suojelualueelle. Uudessa majapaikassaan karhu voi elää paremmin lajilleen tyypillistä elämää.