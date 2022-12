YK: Venäjä yksi viidestä maasta, joissa hiv-tartuntojen määrän kasvu on nopeinta maailmassa

Unaidsin mukaan hiv-tartuntojen määrä kasvaa Venäjää nopeammin vain Etelä-Afrikassa, Mosambikissa, Nigeriassa ja Intiassa. Venäjä kiistää sitä koskevat tiedot.

YK:n yhteisen hiv- ja aids-ohjelman (Unaids) tietojen mukaan Venäjä on viiden maan joukossa, joissa uusien hiv-tartuntojen määrä lisääntyy kaikista nopeiten koko maailmassa.

Venäjän terveysministeriö kiistää tiedot ja väittää niitä provokaatioksi tiedotteessa, jonka se on julkaissut verkkosivuillaan torstaina.

Asiasta kertovat maanpaosta Euroopasta käsin työskentelevä venäläisjulkaisu Meduza ja venäläislehti Kommersant.

Unaidsin sekä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan Venäjällä rekisteröitiin 3,9 prosenttia maailman 1,5 miljoonasta uudesta hiv-tartunnasta vuonna 2021, Meduza kertoo.

Venäjää enemmän hiv-tartuntoja rekisteröitiin vain Etelä-Afrikassa (14 % kaikista uusista tartunnoista vuonna 2021), Mosambikissa (6,5 %), Nigeriassa (4,9 %) ja Intiassa (4,2 %).

Lisäksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan Venäjällä diagnosoitiin Euroopan alueella kaikista eniten hiv-tartuntoja 100 000 asukasta kohden. Venäjää seurasivat tilastoissa Ukraina ja Moldova.

Venäjän terveysministeriön mukaan kyseessä on ”taas yksi maatamme kohtaan suunnattu propagandistinen provokaatio”. Ministeriön mukaan luvut maan hiv- ja aids-epidemian leviämisestä on kerätty eri lähteistä ”mielivaltaisesti ja tarkoitushakuisesti”. Se kertoo, että uusien hiv-infektioiden määrä maassa olisi päinvastoin laskussa.

Venäjän johto on vuosien ajan vaiennut maan pahenevasta hiv-ongelmasta. Hiv- ja aids-epidemiaa vastaan taistelevia järjestöjä on myös pyritty vaientamaan ja niitä on nimetty ulkomaisiksi agenteiksi.

Lokakuussa ukrainalainen Kyiv Post -lehti kertoi Ukrainan armeijan tiedustelulähteiden perusteella, että Venäjän palkka-armeija Wagnerin joukkoihin olisi rekrytoitu yli sata vakavista infektiotautitartunnoista, kuten hivistä tai hepatiitti C:stä kärsivää rangaistussiirtolavankia.

Lue lisää: Venäjän väitetään värväävän vankeja sotilaiksi – ”Sotimaan lähtee joko vankeja tai lapsiasi, päätä itse”, sanoo Wagner-johtaja

Lue lisää: Venäjällä seksiä harrastaneista suomalais­miehistä moni arvioi kondomin käytön tarvetta kumppanin ulkonäön perusteella

Lue lisää: Itärajalla seulotaan tehostetusti hiv-tartuntoja, mutta tuskin kukaan suostuu ilmaiseen testiin: Yhä useampi suomalainen tuo tartunnan Venäjältä

Lue lisää: Rekisteröityjen hiv-tartuntojen määrä ylitti Venäjällä miljoonan rajan – epidemiaa vastaan taisteleva kansalaisjärjestö nimettiin ”ulkomaiseksi agentiksi”