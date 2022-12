Sydänvikaa sairastavan puolivuotiaan pojan vanhemmat ovat toistuvasti kieltäytyneet antamasta lääkäreille leikkauslupaa Uudessa-Seelannissa, vaikka leikkaus pelastaisi lapsen hengen.

Uusiseelantilaisen perheen synnynnäistä sydänvikaa sairastavan poikavauvan hoito on herättänyt laajaa eettistä keskustelua.

Asiasta kertovat muun muassa The New Zealand Herald ja brittilehti The Guardian.

Kuuden kuukauden ikäisen, julkisuudessa Baby W:ksi kutsutun vauvan henki voitaisiin pelastaa kiireellisellä leikkauksella. Lapsen vanhemmat ovat kuitenkin kieltäytyneet verensiirtoa vaativasta leikkauksesta, sillä he eivät halua vauvan saavan korona­rokotetun ihmisen verta.

Vanhemmat ovat vaatineet takuuta siitä, että leikkauksessa käytetään vain rokottamattoman luovuttajan verta. He kertoivat olevansa huolissaan mahdollisista terveysvaikutuksista, joita heidän mukaansa voisi ilmetä, jos leikkauksessa käytettäisiin rokotettujen luovuttajien verta.

Uuden-Seelannin terveysviranomainen esitti oikeudelle, että lapsi otettaisiin huostaan, sillä vanhempien vaatimuksiin ei sen mukaan voitu suostua.

Tuomioistuin päätti keskiviikkona, että vauva otetaan väliaikaisesti huostaan, jotta hoitoa voidaan jatkaa vanhempien vastustuksesta huolimatta.

Oikeuden päätöksen mukaan erikoislääkäreiden ja vanhempien välinen vuoropuhelu asiasta tyrehtyi täysin sen jälkeen, kun vanhemmat olivat kuulleet ulko­puolista henkilöä, joka oli esittänyt erikoisia, verensiirtoon liittyviä salaliitto­teorioita.

Vanhemmat olivat kertoneet myös etsineensä oma-aloitteisesti sellaisia veren­luovuttajia, jotka eivät olleet ottaneet rokotetta. Asiantuntijoiden mukaan tällaisten luovuttajien käyttöön ei voitu suostua, sillä leikkauksen jälkeen vauva tarvitsee todennäköisesti plasmavalmisteita, joissa on eri luovuttajien verihiutaleita.

Terveysviranomaisten mukaan vanhempien vaatimuksiin suostumisella olisi voinut olla arvaamattomia seurauksia, jos potilaat olisivat vaatineet saada valita, mistä kulloinkin käytettävä verivalmiste on peräisin.

Vauva on ollut määrä leikata perjantaina.

Lapsi on viranomaisten huostassa siihen asti, kunnes hän on täysin toipunut leikkauksesta. Lääkärit ovat arvioineet, että toipuminen kestää tammikuulle. Huoltajuus säilyy vanhemmilla muissa kuin leikkaukseen ja siitä toipumiseen liittyvissä asioissa.