Thüringenin osavaltion sisäministeri Georg Maier sanoo, että AfD-puolue on toiminut ”rajapintana” äärioikeistojärjestöille.

Saksan äärioikeiston vallankaappaus­yrityksessä on tunnistettu torstaina kaikkiaan 54 epäiltyä, kertoo Saksan rikospoliisin päällikkö Holger Münch uutiskanava Deutsche Wellen mukaan. Epäiltyjen määrä voi Münchin mukaan vielä kasvaa, kun tutkinta etenee.

Pidätettyjen määräksi kerrottiin torstaina vähintään 25. 25 ihmistä pidätettiin keskiviikkona eri puolilla Saksaa epäiltynä suunnitelmista kaapata valta maassa.

Uusia pidätyksiä on todennäköisesti tulossa, sanoo Thüringenin osavaltion sisä­ministeri Georg Maier. Maierin mukaan kokemus on osoittanut, että pidätysten toinen aalto seuraa, kun aletaan tutkia ensimmäisenä kiinniotettujen matkapuhelimia ja muuta aineistoa.

Asiasta kertoo radiokanava Deutschlandfunk.

Poliisi tutki keskiviikkona yli 150 asuntoa 11:ssä Saksan osavaltiossa. Tutkituista asunnoista noin 50:stä löytyi aseita.

Yksi pidätetyistä oli populistisen ja osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen entinen kansanedustaja Birgit Malsack-Winkemann.

Thüringenin sisäministerin Georg Maierin mukaan AfD on toiminut ”rajapintana äärioikeisto­järjestöjen verkostoitumiselle”. Puolue on radikalisoitunut ja levittää salaliittomyyttejä ja vallankaappaus­fantasioita, ja Thüringenissä vallankaappaus­puheet ovat Maierin mukaan tavanomaisia puolueen piirissä.

Saksan rikospoliisin mukaan vallankaappaus­suunnitelma ei muodostanut vakavaa uhkaa Saksan valtiolle.

”Ei voi sanoa, että muutama kymmenen tai ehkä hieman toista sataa ihmistä voisi horjuttaa Saksan valtiojärjestystä saati rikkoa sen”, rikospoliisin päällikkö Münch sanoi DW:lle.

”Mutta kyseessä on vaarallinen yhdistelmä ihmisiä, joiden ajatuksenjuoksu ei ole rationaalinen. Joillain heistä on paljon rahaa, toisilla taas aseita, ja heillä on suunnitelma, jonka he haluavat toteuttaa. Siksi joukko on vaarallinen ja siksi olemme nyt puuttuneet sen toimintaan ja panneet sille selvän stopin.”