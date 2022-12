Griner tuomittiin elokuussa Venäjällä yhdeksän vuoden vankeus­rangaistukseen, kun hänen matkatavaroistaan löydettiin kannabisöljyä.

Koripalloilija Brittney Griner ja asekauppias Viktor But.

Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajat vahvistivat torstaina tehneensä vankienvaihdon, jossa koripallotähti Brittney Griner vaihdettiin ”kuolemankauppiaana” tunnettuun ase­kauppiaaseen Viktor Butiin.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Griner tuomittiin elokuussa Venäjällä yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Hänet pidätettiin moskovalaisella lentokentällä helmikuussa, kun hänen matkatavaroistaan löydettiin kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita.

Entinen neuvostoupseeri But on suorittanut Yhdysvalloissa 25 vuoden vankeus­rangaistusta. Ennen pidätystään vuonna 2008 hän ehti olla lähes kahdenkymmenen vuoden ajan yksi maailman pahamaineisimmista asekauppiaista.

Venäjän ulkoministeriön mukaan vankienvaihto suoritettiin Abu Dhabin lentokentällä Arabiemiraateissa. Vankienvaihdon välittäjinä toimivat Arabiemiraattien presidentti ja Saudi-Arabian kruununprinssi, maat kertoivat julkaisemassaan yhteisessä lausunnossa torstaina.

Lausunnon mukaan Griner saapui Moskovasta yksityiskoneella Abu Dhabiin, kun taas Viktor But lensi Washingtonista vapauduttuaan yhdysvaltalaisilta viranomaisilta.

Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia ovat molemmat Yhdysvaltojen vanhoja liittolaisia, jotka ovat vastustaneet Venäjän eristämistä muusta maailmasta hyökkäyssodan takia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi viestipalvelu Twitterissä kolmen jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa puhuneensa hetkeä aiemmin Grinerin kanssa.

”Hän on turvassa. Hän on lentokoneessa. Hän on matkalla kotiin”, julkaisussa sanotaan.

Bidenin julkaisemissa kuvissa näkyvät myös varapresidentti Kamala Harris ja Grinerin puoliso Cherelle Griner.