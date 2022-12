Ukrainan sähköyhtiön hallituksen puheenjohtaja sanoo, että viimeaikaiset iskut ovat ”suurin ihmiskunnan kokema hyökkäys” energiaverkostoon.

Kokki valmisti ravintolassa ruokaa puuhellalla sähkökatkoksen aikaan Kiovassa 6. joulukuuta. Miljoonilla ukrainalaisilla on pulaa sähköstä ja vedestä Venäjän iskujen takia.

Venäjä aikoo jatkaa iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina.

Kremlissä pidetyssä palkintoseremoniassa puhunut Putin myönsi suoraan, että Venäjä on ottanut Ukrainassa kohteikseen sähköntuotannon ja -jakelun mutta väitti Ukrainan olevan itse syyllinen iskuihin.

”Naapurimaan energia­infrastruktuuriin kohdistuvista iskuistamme on mekastettu paljon. Kyllä, me teemme niin. Mutta kuka aloitti sen?”

Presidentin mukaan Venäjän tekemät iskut ovat vastaus muun muassa Kertšinsalmen sillalla tapahtuneeseen räjähdykseen, josta Venäjä on syyttänyt Ukrainaa. Lisäksi Putin syytti Ukrainaa vedenjakelun katkaisemisesta itäisen Ukrainan Donetskin alueella.

”Se, että vettä ei toimiteta yli miljoonan ihmisen kaupunkiin, on kansanmurha”, Putin sanoi ja toisti jälleen syytöksensä lännen puolueellisuudesta.

Venäjän iskut on tuomittu maailmalla laajasti, koska ne ovat jättäneet miljoonat ihmiset Ukrainassa selviytymään talvesta ilman sähköä ja vettä.

Ukrainan sähköyhtiön Ukrenerhon hallituksen puheenjohtaja Volodymyr Kudrytskyi sanoo, että Venäjä on iskenyt Ukrainan sähkölaitoksiin ja -linjoihin yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella.

Ukrainan Interfax-uutistoimiston mukaan Kudrytskyi puhui asiasta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) kokouksessa keskiviikkona.

Hänen mukaansa viimeaikaiset massiiviset iskut ovat ”suurin ihmiskunnan kokema hyökkäys” energiaverkostoon.

Tämän vuoksi Ukraina kärsii nyt vakavasta sähköpulasta. Tilannetta ei ole helpottanut sekään, että sähkön kulutus on Kudrytskyin mukaan vähentynyt sodan aikana ainakin neljänneksellä, ellei lähes kolmanneksen verran.

Sähkökatkosten vuoksi ukrainalaisten siviilien on vaikea lämmittää asuntojaan tänä talvena. Lämpötilojen on ennustettu voivan laskea kymmeneen pakkasasteeseen.

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Heraštšenkon mukaan ukrainalaiset yrittävät parhaansa mukaan elää sähkökatkosten keskellä. Heraštšenko julkaisi keskiviikkona Twitterissä videokuvaa kiovalaisesta supermarketista, jossa kansalaiset hänen mukaansa jatkoivat ostoksia pimeydestä huolimatta.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on vieraillut sekä ukrainalaisten että venäläisten sotavankien luona kahden viime viikon aikana.

Järjestö kertoi torstaina, että vierailut tapahtuivat tällä ja viime viikolla. Kuun lopulla järjestö tekee vielä uusia vierailuja.

Vierailujen tarkoituksena on tarkistaa vankien olosuhteet ja heidän saamansa hoito sekä välittää tiedot heidän voinnistaan omaisille.

Venäjän hyökkäyksen alettua ICRC on nähnyt satoja sotavankeja sodan molemmilta puolilta. Järjestön puheenjohtaja Mirjana Spoljaric Egger on kuitenkin The Guardianin mukaan valitellut vierailuille pääsyjen olleen satunnaisia.

”Odotan, että nämä vierailut johtavat säännöllisempään pääsyyn kaikkien sotavankien luo”, Egger sanoi järjestön lausunnossa.

”Vaikka viimeaikaiset vierailut ovat olleet tärkeä edistysaskel, on ICRC:lle annettava esteetön pääsy tapaamaan kaikkia sotavankeja toistuvasti ja henkilökohtaisesti, missä tahansa heitä pidetäänkin”, lausunnossa vaaditaan.