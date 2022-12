Thüringenin osavaltion sisäministeri arvioi, että äärioikeistolainen AfD-puolue on lähellä terrorismista epäiltyjen ajatusmaailmaa.

Bad Lobenstein / Erfurt

Uusgoottilainen metsästysmaja kohoaa uneliaana ja etäisenä pienen saksalaiskylän keskellä. Täällä on Saksan viranomaisten mukaan suunniteltu aseellista vallankaappausta vielä ihan äskettäin.

Nyt metsästysmajalla ei näy muuta liikettä kuin kolmihenkinen laamaperhe, joka tulee uteliaana tervehtimään vierailijaa.

Metsäiseen ja kukkulaiseen Thüringenin osavaltion maastoon on helppo kuvitella ruhtinassuvun jäsenet siroja kauriita jahtaamaan, vuosisatojen ajan, tähän päivään asti. Vaikeaa sen sijaan on uskoa, mitä täällä keskiviikkona tapahtui.

”Katsoin ulos ikkunasta aamukahdeksalta, ja tie ikkunan takana oli täynnä poliiseja”, metsästysmajan läheisyydessä asuva nainen kertoo. Hän ei halua kertoa nimeään julkisuuteen.

Poliisien lisäksi paikalla oli runsaasti saksalaista mediaa. Raskaasti aseistettujen erikoisjoukkojen kuvat ja järkyttävät uutiset levisivät salamannopeasti kaikkialle.

Kyläläisillä ei ollut tietenkään aavistustakaan, mitä vanhaan ruhtinasperheeseen kuuluva prinssi Heinrich XIII suunnitteli tiheiden ja korkeiden aitojensa suojissa. Saksan valtakunnansyyttäjän mukaan Heinrichista piti vallankumouksen jälkeen tulla Saksan hallitsija.

Nyt häntä sekä 24:a muuta keskiviikkona kiinniotettua epäillään terroristijärjestön jäseniksi.

Olisiko vallankaappaus ollut mahdollinen? Sitä on vaikea uskoa.

Asiantuntijoiden mukaan vakavien terrori-iskujen vaara on silti todellinen, kun kyse on aseistautuneesta ja yhteiskunnan rakenteet tuntevasta joukosta. Syyttäjä on vakuuttunut, että verkoston jäsenet olivat sitoutuneita ja päättäväisiä ja aidosti valmiita aseelliseen väkivaltaan.

Perjantaina selvisi, että monet Saksan johtavista poliitikoista olivat terroriepäiltyjen ”vihollislistalla”.

Kotietsintä oli osa Saksan historian suurinta poliisioperaatiota. Poliisi eristi koko kylän pitkälle iltapäivään asti. Itse epäilty otettiin kiinni Frankfurtissa.

”Kaikki me tunsimme hänet. Mutta hän oli viileä ja etäinen. Ilmeisesti hän on jossain vaiheessa jotenkin vinksahtanut”, naapuri kertoo.

Reußin ruhtinassuku on omistanut maat ja mannut metsästysmajan ympäriltä vuosisatojen ajan. DDR-aikaan metsästysmaja oli Geran vesilaitoksen työntekijöiden virkistyspaikkana, mutta Saksojen yhdistymisen jälkeen suku osti sen takaisin haltuunsa.

Metsästysmajan yhteydessä laidunsi laamoja.

Reußin ruhtinassukuun kuuluva Heinrich XIII otettiin keskiviikkona kiinni Frankfurtissa epäiltynä terroristijärjestön jäsenyydestä.

Thüringenin sisäministeri Georg Maier kertoo tekevänsä hartiavoimin töitä oikeistoradikaalien takia.

Osavaltion pääkaupungissa Erfurtissa sosiaalidemokraatteihin kuuluva sisäministeri Georg Maier antaa haastatteluja lähes liukuhihnalta. Mutta hän selittää osavaltion tilannetta mielellään.

Hän uskoo, että pidätyksiä tulee vielä lisää, kun kiinniotettujen tietoja päästään tutkimaan.

Maier huomauttaa, että Thüringenin osavaltio oli ensimmäiseen maailmansotaan asti aluetta, jossa oli useita pieniä aatelissukujen johtamia valtioita. Pian toisen maailmansodan jälkeen alue tuli osaksi neuvostojohtoista diktatuuria.

Demokratia on Thüringenissä nuori ja hauras. Eikä se toimi hyvin, Maier sanoo.

Epäilty terroristiverkosto oli levittäytynyt kaikkialle Saksaan, mutta juuri Thüringenissä nämä ongelmat ovat liiankin tuttuja.

Maierin mukaan tällä viikolla kiinni jääneiden ääriajattelijoiden yhteys osavaltion suosituimpaan puolueeseen AfD:hen (Vaihtoehto Saksalle) on selvä.

Myös Berliinissä tehtiin äärijärjestöepäilyihin liittyviä ratsioita 7. joulukuuta.

Viime vuoden parlamenttivaaleissa AfD sai 10,3 prosentin osuuden äänistä koko Saksan tasolla, mutta Thüringenissä sitä kannattaa tällä hetkellä 25 prosenttia väestä. Valtakunnallinen kannatuskin on noussut tänä syksynä, se on noin 15 prosenttia.

Melkein yhtä paljon Thüringenissä, yli 20 prosenttia, saa kannatusta myös vasen äärilaita eli Linke. Osa sen piirissä olevista haikailee DDR:n diktatuuria tai panee toivonsa Venäjään.

Oikeistoradikalismia viranomaiset pitävät kuitenkin vaarallisempana.

Juuri Thüringenin AfD on erityisen jyrkkä. Osavaltion parlamentissa Maier kuuntelee usein puolueen äärioikeistolaisen johtohahmon Björn Höcken kiivaita puheita.

”Höcke on älykäs, ja se tarkoittaa sitä, että hän välttää ilmauksia, joista voisi tulla oikeudellisia seurauksia. Hän käyttää kuitenkin ilmauksia, jotka viittaavat natsien kielenkäyttöön.”

Saksan rikoslaki kieltää erikseen lukuisat natsisymbolit. Oikeistoradikaalit käyttävätkin usein kiertoilmauksia ja sanaleikkejä.

Maierin mukaan Höcke puhuu esimerkiksi Yhdysvalloista ”vieraana valtana” käyttäen siitä termiä raumfremde Macht, jota käytti esimerkiksi natsipuolueeseen kuulunut valtiotieteilijä Carl Schmitt.

Eläkeläisistä tai työttömistä Höcke puhuu käsitteillä ”saksalaiset eläkeläiset” tai ”saksalaiset työttömät” viitaten etniseen alkuperään. Koronarokotuksista Höcke puhui ihmiskokeina.

Maierin mukaan osavaltiossa hyvin arkisissa mielenosoituksissa ja poliittisessa keskustelussa AfD ei eroa maltillisempana joukkona reichsbürgereistä, joihin kuuluvia terroriepäiltyjä pidätettiin historiallisen suuressa operaatiossa keskiviikkona.

”Voi olla, että tulemme vielä pisteeseen, jossa AfD pitää kieltää”, Maier sanoo.

Sellainen askel olisi hänen mukaansa edessä, jos nyt käynnissä olevassa tutkinnassa selviäisi, että myös AfD:n jäsenet olivat aseistautuneet vallankaappausta varten.

Kotimaantiedustelu on luokitellut puolueen jo osavaltiotasolla demokratianvastaiseksi ääriliikkeeksi.

Selitän Maierille, että joidenkin suomalaisten on vaikea ymmärtää Saksan sananvapauden rajoja ja sitä, miten vaaleilla valittu puolue voidaan luokitella ääriliikkeeksi.

Äänestäjistä ja aktiiveista suuri joukko tuskin kannattaa valtion kaatamista terrorismilla?

”Jos olisin Suomessa, saattaisin ajatella samoin. Mutta Saksassa on erilaista. Natsismi on keksitty täällä”, hän sanoo.

Maier viittaa myös naapuriosavaltiossa Saksissa 2000-luvulla vaikuttaneeseen uusnatsien NSU-terroriryhmään, joka murhasi yhdeksän maahanmuuttajataustaista ihmistä ja yhden poliisin.

”Emme me voi sanoa, että tämä (natsihenkinen puhe) kuuluu demokratiaan.”

Maier sanoo tuntevansa monia AfD:n äänestäjiä. Monille syy valintaan on protesti, tyytymättömyys nykymenoon. Hän sanoo käyvänsä paljon keskusteluja esimerkiksi Venäjästä heidän kanssaan.

AfD:n peruslinjaan kuuluu syyttää Natoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjän-vastaisia pakotteita puolue vastustaa kiivaasti. Tämä ajattelu on Saksassa syksyn aikana kasvanut.

Poliisi ratsasi keskiviikkona Waidmannsheilin metsästysmajan Thüringenissä.

Maierin mukaan AfD pyrkii murtamaan demokratiaa sisältäpäin ja pilkkaa ja vääristelee kaikkia asioita, joille saksalainen demokratia on rakennettu.

Maierin mukaan paljon on onnistuttu tekemään. Aiemmin jopa 6 000–7 000:n hengen yleisöjä vetäneitä äärioikeiston rockkonsertteja ei enää ole osavaltiossa.

Konsertit saatiin lopetettua puuttumalla alkoholinmyyntiä ja melurajoja koskeviin säännöksiin niin, että yleisön kiinnostus lopahti. Se oli Maierin mukaan vaikea tie, koska konsertit perustuivat kokoontumisvapauteen.

”Natsithan käyttävät oikeusvaltion vapauksia ja periaatteita hyväkseen, jotka he kuitenkin poistaisivat, jos pääsisivät valtaan”, Maier sanoo

Uusnatsijengit olivat ase-, huume-, ihmis- ja kiinteistökaupassa, hän kertoo.

”Nyt monet heistä ovat vankilassa.”

Koska oikeistoradikalismia on ollut suhteellisen paljon poliisissa, poliisien koulutusta on Maierin mukaan parannettu.

”He eivät ole koulussa seuranneet kovin tarkkaan historiantunnilla, ja nyt he pääsevät käsiksi aseisiin. Siksi koulutus on perinpohjaista.”

Nyt Thüringenissä poliisikoulutukseen kuuluu useiden päivien jakso Buchenwaldin keskitysleirissä.

”Jotta he tajuavat, että ekstremismi, erityisesti fasismi on jotain, mitä vastaan heidän on taisteltava.”

Historiallisen suuri poliisioperaatio viime keskiviikkona tutustutti monet ensimmäistä kertaa tähän saksalaiseen erikoisuuteen: reichsbürgereiksi eli valtakunnankansalaisiksi itseään nimittäviin salaliittoteoreetikoihin.

Reichsbürgerien ajatteluun kuuluu esimerkiksi antisemitismi: usko deep stateen ja juutalaisten maailmanlaajuiseen salaliittoon.

”Joitakin vuosi sitten ajateltiin, että he ovat yksinkertaisesti kahjoja, että heillä ei vain ole kaikki kotona”, Maier sanoo reichsbürgereista.

He eivät tunnusta toisen maailmansodan päättänyttä Pariisin rauhansopimusta eivätkä Saksan liittotasavaltaa suvereeniksi valtioksi, vaan elävät mielessään ennen toista maailmansotaa vallinneen lain mukaan. Koska heidän mielestään Saksaa hallitsee liittoutuneiden salaliitto, he yrittävät taistella sitä vastaan.

Poliiseja menossa ratsaamaan Waidmannsheilin metsästysmajaa Thüringenissä keskiviikkona.

Vuonna 2016 poliisi teki Baijerissa kotietsinnän liikkeeseen kuuluvan miehen luokse. 32 asetta omistanut mies vastasi poliisin tuloon avaamalla tulen. Yksi poliisi kuoli. Sen jälkeen reichsbürgereitä ei ole pidetty pelkkinä höpsöinä, Maier sanoo.

Hänen mukaansa Thüringenissä on tänä ja viime vuonna takavarikoitu aseita yli 80 reichsbürgeriltä.

Saksassa on viranomaisten mukaan noin 21 000 reichsbürgeriä. Maierin mukaan Thüringenissä heitä on noin tuhat, ja luku kasvaa. Heidän seuraamisensa ei ole hänen mukaansa usein kovin vaikeaa.

”He liehuttavat lippuja. Se on vähän kuin Yhdysvalloissa etelävaltioiden lippu. On tietysti muitakin vinkkejä.”

Musta-valko-punainen lippu oli Saksan valtakunnan lippu ennen maailmansotia.

Maierin mukaan salaliittoteoreetikot, koronaskeptikot, Venäjän-ystävät ja AfD:läiset ovat osavaltiossa kaikki enemmän tai vähemmän samaa väkeä.

Hän korostaa, että myös Thüringenissä enemmistö ihmisistä puolustaa demokratiaa. Hän toivoo, että osavaltio saisi tulevaisuudessa enemmistöhallituksen.

”Silloin voisimme näyttää, että demokratia voi parhaimmillaan toimia erittäin hyvin. Se olisi myrkkyä radikaaleille demokratian vastustajille.”