Tunnettu asekauppias esiteltiin Venäjällä ”liikemiehenä”. Viranomaiset ja poliitikot muistuttivat Venäjän mediassa, ettei Venäjä unohda maanmiehiään.

Venäläisviranomaiset ovat laajasti iloinneet ”kuolemankauppiaana” tunnetun asekauppias Viktor Butin vapauttamisesta ja palauttamisesta Venäjälle.

But (tunnettu myös kirjoitusasussa Bout) oli tuomittu Yhdysvalloissa kahdenkymmenenviiden vuoden vankeusrangaistukseen asekaupasta, mutta vapautettiin torstaina Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä vankienvaihdossa. Ennen pidätystään vuonna 2008 hän ehti olla lähes kahdenkymmenen vuoden ajan yksi maailman pahamaineisimmista asekauppiaista.

Venäläismediassa liikemiehenä esitellyn miehen vapauttaminen tulkittiin Venäjän diplomaattiseksi voitoksi, jossa Venäjä onnistui vuosien määrätietoisen työn päätteeksi vapauttamaan maanmiehensä omilla ehdoillaan.

Yksi yhteen -vaihto oli Venäjän toivoma malli, venäläislehti Kommersant kertoo. Yhdysvallat puolestaan oli pyrkinyt vaihtamaan kaksi kansalaistaan pahamaineiseen asekauppiaaseen – sekä huumerikoksesta Venäjällä tuomitun koripallotähti Brittney Grinerin että Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaan Paul Whelanin, jonka Venäjä on vanginnut vakoilusta syytettynä. Lopulta vain Grinerin vaihto onnistui.

”Kaikki unohtavat Grinerin huomenna”, Venäjän valtiontelevision juontaja Jevgeni Popov kirjoitti Telegram-kanavallaan torstaina Reutersin mukaan.

”Butin elämä on vasta alkamassa.”

Yhdysvaltalainen koripallotähti Brittney Griner ja venäläinen asekauppias Viktor But, jotka vapautettiin 8. joulukuuta Venäjän ja Yhdysvaltojen välisessä vankienvaihdossa.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat oli ensin vuosien ajan kieltäytynyt Butia koskevasta vankienvaihdosta. ”Mutta Venäjän viranomaiset jatkoivat aktiivisesti työtään maanmiehensä pelastamiseksi”, Kommersant kirjoittaa.

Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Tatjana Moskalkova kertoi uutistoimisto Tassin mukaan pitävänsä Butin palauttamista Venäjälle ”todellisena uuden vuoden lahjana”. Moskalkovan mukaan ”onnen tunteet täyttävät kaikki, jotka ovat seuranneet tämän todella ihmeellisen ihmisen kohtaloa”.

Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Anatoli Antonov toivotti Butin tervetulleeksi Venäjälle suurlähetystön jakamalla videolla. Antonovin mukaan But on seurannut ”erikoisoperaatioon” liittyviä tapahtumia kaukana kotimaastaan ja ollut huolissaan ”etulinjassa olevien sotilaidemme kohtalosta”.

Suurlähettiläs vakuutteli, että Venäjä jatkaa pyrkimyksiään vapauttaa kaikki Yhdysvalloissa olevat venäläisvangit. Venäjän viranomaiset ja kansanedustajat toistivat tiedotusvälineissä sitä, ettei Venäjä ”unohda maanmiehiään”.

Viktor But saapui torstai-iltana erikoiskuljetuksella Moskovaan Vnukovo-2-lentokentälle Abu Dhabista, jossa vankienvaihto tapahtui, kertoi venäläinen uutistoimisto Interfax.

Lentokentällä Butia olivat vastassa tämän puoliso Alla But ja sekä äiti Raisa But. Venäläismedian kuvaamalla saapumisvideolla But halaa naisia kukkakimpun kera.

”Meidät herätettiin keskellä yötä ja käskettiin valmistautumaan, ennakkovaroitusta ei tullut”, Viktor But kertoi.

Alla But kertoi olevansa kiitollinen siitä, kuinka yhdysvaltalaiset olivat kohdelleet hänen miestään vankienvaihdon aikana, Tass kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Häntä kohdeltiin hyvin, kunnioittaen, eikä häntä kahlittu tai pidetty käsiraudoissa”, Alla Butin sanoi Reutersin mukaan.

Myöhemmin Raisa But kiitteli Rossija-24 -kanavan lähetyksessä Venäjän presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin johtamaa ulkoministeriötä, Tass kertoo.

Asekauppias Viktor But vuonna 2008. On yleisesti esitetty epäilty, että Butilla olisi Venäjällä hyvin vaikutusvaltaisia ystäviä ja mahdollisesti arkaluontoisia tietoja kotimaansa kansainvälisistä toimista.

Viktor But ei lentokentälle saapuessaan vastannut Interfaxin toimittajan kysymykseen tulevaisuudensuunnitelmistaan. Toiveita miehen varalle kuitenkin vaikuttaa olevan.

Venäjän valtionduuman edustaja Leonid Slutski kertoi, että vapautunut But saisi pian kutsun duuman kansainvälisten asioiden komitean erikoisistuntoon.

Lisäksi liberaalidemokraattinen puolue, jota Slutski edustaa, ilmoitti Tassin mukaan, että jos But haluaa paluunsa jälkeen liittyä puolueeseen, hakemus käydään huolella läpi.

Kreml muistutti perjantaina, ettei vankienvaihto merkitse maiden suhteiden paranemista. Venäjä ja Yhdysvallat ovat korostaneet, että kyse oli ainoastaan vankienvaihdosta, eikä asian yhteydessä ole käyty muita neuvotteluita.

But ei ole tunnustanut syyllisyyttään: hän on kertonut harjoittaneensa laillista liiketoimintaa kansainvälisen lentoliikenteen alalla.