Mohsen Shekarista tuli ensimmäisen Iranin mielenosoituksiin liittyneistä rikoksista teloitettu ihminen.

Tarjoilija Mohsen Shekari teloitettiin Teheranissa aamunkoitteessa torstaina. Shekari oli 23-vuotias.

Mohsen Shekarista tuli ensimmäinen ihminen, jonka Iran on teloittanut syyskuussa alkaneisiin mielenosoituksiin liittyvistä rikoksista.

Kuolemantuomion vahvisti torstai-aamuna Iranin korkein oikeus. Se hylkäsi Shekarin tekemän valituksen. Sen jälkeen tuomio pantiin täytäntöön hirttämällä.

Oikeudenkäynti oli lyhyt. Se alkoi marraskuun ensimmäisenä päivänä ja päättyi kuolemantuomion julistamiseen marraskuun 20. päivänä.

Shekari sai nimellisesti valittaa tuomiostaan. Kyseessä oli muodollisuus, sillä Shekarilla ei ollut edes asianajajaa. Oikeudenkäynti pidettiin suljettujen ovien takana. Teloituksen jälkeen siitä näytettiin valikoituja osia Iranin valtiollisilla kanavilla.

Joidenkin videokuvien perusteella Shekarilla on kasvoissaan haava, mikä voisi kertoa pahoinpitelyistä tai kidutuksesta tunnustuksen saamiseksi.

Selvää on se, että Shekarin oikeutta reiluun oikeudenkäyntiin loukattiin lähes kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mitä ilmeisimmin Shekari talutettiin läpi oikeusjärjestelmän pikavauhtia, koska hänet haluttiin saada hengiltä varoitukseksi muille.

Shekarin taustasta ei ole tiedossa paljon. Joidenkin tietojen mukaan hän oli myös opiskelija.

Ilmeisesti Shekari asui pääkaupungissa Teheranissa. Internetissä liikkui torstaina videoita, joissa ihmiset kulkivat hiljaisuudessa Shekarin kotitalon ohi hänen muistoaan kunnioittaakseen. Toisessa oli kuva hautajaisista, joihin Shekarin omaiset eivät saaneet ottaa osaa. HS ei ole vahvistanut kuvien ja videoiden aitoutta.

Sunnuntaina syyskuun 23. päivänä Shekari osallistui Teheranissa mielenosoitukseen.

Oli kulunut vasta yhdeksän päivää siitä, kun 22-vuotias Mahsa Amini oli kuollut siveyspoliisin pidättämänä. Aminin kuolema sysäsi liikkeelle mielenosoitukset, jotka olivat syyskuussa vasta kiihtymässä.

Shekari pidätettiin heti samana iltana.

Syytteiden mukaan Shekarilla oli mukanaan mielenosoituksessa suurikokoinen veitsi. Sen hän oli saanut seuranaan olleelta Ali-nimiseltä mieheltä, joka oli tarjonnut Shekarille myös suuren summan rahaa mielenosoitukseen osallistumisesta.

Shekari tukki liikennettä katusululla ja viilsi tai iski puolisotilaallisen basij-joukkojen jäsentä olkaan, niin että tähän piti ommella tikkejä.

Mikäli tiedot pitävät paikkansa, rikos on toki vakava. Suomessakin vastaavasta voisi saada tuomion kenties törkeästä pahoinpitelystä ja ehdotonta vankeutta.

Mutta edes Iran ei yleensä teloiteta ihmisiä pahoinpitelyrikoksista, vaikka Iran on Kiinan jälkeen maailman toiseksi eniten teloittava valtio.

Muut syytekohdat ovat paljastavia. Shekaria syytettiin liikenteen haittaamisesta Teheranin keskustassa. Asia on mitätön, mutta useissa muissakin mielenosoittajia vastaan nostetuissa raskaissa syytteissä tällainen pikkurike luetaan raskauttavaksi.

Shekarin ratkaiseva ja kuoleman tuonut syytekohta oli moharebeh. Sen voi suomentaa ”Jumalan vihollisuudeksi” tai ”Jumalan ja valtion vastustamiseksi”.

Se tarkoittaa käytännössä mitä tahansa esivallan vastustamista, joten kyse on mielivaltaisesta oikeudenkäytöstä.

Shekarin syytteessä pistää silmään myös tarina ”Alista”, joka olisi antanut Shekarille veitsen ja rahaa mielenosoitukseen osallistumisesta.

On mahdoton sanoa, pitääkö tarina paikkansa. Tarina ”Alista” sopii kuitenkin täydellisesti Iranin luomaan kuvaan, jonka mukaan mielenosoitukset on masinoitu Iranin ulkopuolelta eivätkä kerro kansan todellisesta muutoshalusta.

Shekari ei jää viimeiseksi mielenosoituksiin liittyväksi teloitetuksi.

Iranin korkeimman oikeuden puheenjohtaja Gholam-Hossein Mohseni-Ejei kertoi aiemmin tällä viikolla, että ”joitakin” aiemmin annettuja kuolemantuomioita on vahvistettu ja tullaan panemaan toimeen ”lähiaikoina”.

Toistaiseksi ylivoimaisesti eniten uhreja on ollut itse mielenosoituksissa. Aktivistit ovat laskeneet, että ainakin 475 ihmistä on kuollut mielenosoituksissa. Iran on myöntänyt 200 ihmisen kuolleen.

Mielenosoitusten yhteydessä on pidätetty jo 18 000 ihmistä, ja kuolemantuomio on julistettu 12:lle ihmiselle.

Heistä kahdeksan ovat nimeltään Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid Ghare Hasanlou ja Akbar Ghafarri.

Lisäksi Alborzin maakunnassa Pohjois-Iranissa on langetettu kuolemantuomio neljälle ihmiselle, joiden nimiä ei ole julkistettu.

Kuutta ihmistä vastaan on meneillään oikeudenkäynti, joissa on nostettu kuolemantuomion mahdollistavia syytteitä.

He ovat nimeltään Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou, Saeed Shirazi, Ebrahim Rahimi, Majidreza Rahnavard ja Toomaj Salehi.