Ruotsissa on kuusi toiminnassa olevaa ydinreaktoria, joista kaksi on pian poissa käytöstä ja yksi käy puolella teholla huoltotoimenpiteiden takia. Hallitus kannustaa säästämään sähköä, jotta sähkökatkoilta vältytään.

Tukholma

Ruotsin hallitus kannustaa ruotsalaisia säästämään sähköä, jotta sähköverkko pysyisi toimintakykyisenä.

Ruotsin sähköntuotannon tilanne on ”suhteellisen akuutti”, kuvaili pääministeri Ulf Kristersson lehdistötilaisuudessa perjantaiaamuna.

Kristerssonin mukaan kansalaisten olisi nyt tärkeää säästää sähköä, jotta viranomaiset eivät joudu turvautumaan sähköjen katkaisemiseen.

”Valtavan monet ruotsalaiset ovat jo säästäneet sähköä kustannussyistä. Nyt me pyydämme Ruotsin kansalaisia säästämään sähköä, jotta pienennämme sähkökatkojen riskiä”, pääministeri sanoi.

Sähköntuotannon tilannetta hankaloittaa Oskarshamnin ydinvoimalan huolto, joka alkaa tänään perjantaina. Tällä viikolla myös pakkanen on kiristynyt koko maassa.

Huoltotoimenpiteiden takia Oskarshamnin ydinreaktori on poissa käytöstä kymmenen päivää. Lisäksi Ringhalsin toinen ydinreaktori on poissa käytöstä huollon takia ja toista reaktoria joudutaan pyörittämään viikonlopun ajan puoliteholla generaattorista löytyneen vian vuoksi.

Ruotsissa on kuusi toiminnassa olevaa ydinreaktoria, joista siis kaksi on pian kokonaan poissa käytöstä ja yksi käy puolella teholla. Ringhalsin huollossa olevan reaktorin korjauksen piti valmistua tammikuun loppuun mennessä, mutta huoltoaikataulu on viivästynyt kolmella viikolla.

Lehdistötilaisuudessa myös puhunut energia- ja elinkeinoministeri, kristillisdemokraatti Ebba Busch kannusti niin ikään ruotsalaisia säästämään sähköä.

”Jokainen kilowattitunti lasketaan”, hän sanoi.

Esimerkkinä sähkönsäästö­toimenpiteestä annettiin asuntojen huonelämpötilojen laskeminen yhdellä asteella. Ruotsalaiset ovat jo ryhtyneet säästämään sähköä: marraskuussa ruotsalaiset käyttivät 8 prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Ruotsi on jaettu neljään sähköalueeseen, joista eteläisen Ruotsin kaksi aluetta ovat kriittisimmässä tilanteessa. Etelässä myös sähkön hinnat ovat korkeampia. Etelä- ja Pohjois-Ruotsin eri tilanne johtuu muun muassa sähkönsiirtokapasiteetin ongelmista.

Esimerkiksi lauantaina etelän kahdella sähköalueella sähkön hinnan odotetaan nousevan historiallisen korkealle, kertoi iltapäivälehti Aftonbladet.

Lehti viittaa sähköpörssi Nordpoolin alustaviin lukuihin, joiden mukaan sähkön hinta olisi 3,83 kruunua per kilowattitunti (35 senttiä/kWh). Niin korkealla hinta ei ole ollut koskaan aiemmin lauantaina sitten sähköalueiden perustamisen. Sähkön hinta on yleensä lauantaina arkea matalammalla, koska suuri osa teollisuudesta on vapaalla.

Viikonloppuna ja ensi viikolla Ruotsin on tuotava sähköä Norjasta ja Puolasta, jotta sähköä riittää koko maahan. Niin se on joutunut tekemään myös aiempina talvina.

Lehdistötilaisuudessa hallituksen edustajat Kristersson, Busch ja työmarkkinaministeri, liberaalipuolueen Johan Pehrson kritisoivat edellistä hallitusta ydinvoima­vastaisuudesta, joka osaltaan nyt pahentaa Ruotsin sähkötilannetta.

Entinen pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson kertoi jakavansa hallituksen tilannekuvan, jonka mukaan Ruotsin energiatilanne on vakava. Hän kuitenkin arvosteli nykyhallitusta siitä, että se ei tarjonnut konkreettisempia ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.