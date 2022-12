Uusiseelantilaisen vauvan siirtämiseen leikkaukseen tarvittiin poliisien apua, kertoo The New Zealand Herald. Vanhempien mukaan lapselle ei olisi saanut antaa verta tai verituotteita koronavirus­rokotteen saaneilta luovuttajilta.

Rokotevastaisen väittelyn keskiöön joutuneelle uusiseelantilaiselle poikavauvalle on tehty perjantaina onnistunut avosydänleikkaus Aucklandin kaupungin sairaalassa, kertovat brittilehti The Guardian ja The New Zealand Herald.

Lääkäreiden mukaan leikkaus oli elintärkeä keuhkovaltimoläpän ahtaumasta kärsivälle kuuden kuukauden ikäiselle vauvalle, jonka nimeksi on ilmoitettu vain Baby W. Vauvan kerrotaan voivan hyvin leikkauksen jälkeen.

Uusiseelantilainen oikeusistuin määräsi keskiviikkona lapsen huoltajuuden väliaikaisesti pois vauvan vanhemmilta, kun vanhemmat olivat esittäneet mahdottomiksi katsottuja vaatimuksia leikkauksen ehdoksi.

Vanhempien mukaan lapselle ei saisi antaa verta tai verituotteita, jotka ovat peräisin koronavirus­rokotteen saaneilta luovuttajilta. Vanhemmat pelkäsivät, että rokotettujen veri olisi vaaraksi vauvan terveydelle.

The New Zealand Herald -lehden mukaan vauvan siirtämiseen leikkaukseen tarvittiin poliisien apua. Vauvan isä oli kutsunut lääkäreitä avustaneita poliiseja rikollisiksi.

Leikkauksen hoitaneen Starship-sairaalan ulkopuolelle kerääntyi joitakin kymmeniä koronavirus­rokotteiden vastustajia ja vanhempien tukijoita mielenosoitukseen. Sairaala kertoi, että se on joutunut vahvistamaan turvatoimiaan tapauksen aiheuttamien tuntemusten vuoksi.

Terveysviranomaisten mukaan vauvan edun mukaista ei ollut etsiä luovuttajia, jotka eivät olisi saaneet covid-19-taudin vastaista rokotusta.

Keskiviikkona annetun oikeuden päätöksen mukaan Baby W:llä on vanhemmat, jotka rakastavat häntä ja jotka haluavat vauvan parasta. Vanhemmat olivat myös ilmaisseet, että vauva tarvitsee leikkauksen, tosin omilla ehdoillaan.

Vanhemmat saavat oikeuden keskiviikkoisen päätöksen mukaan tehdä vauvaa koskevia päätöksiä kaikissa muissa kuin leikkausta koskevissa asioissa.

Torstaiaamuna vanhemmat olivat ilmoittaneet, että he eivät aio riitauttaa oikeuden päätöstä. Myöhemmin päivän mittaan sama tuomari Ian Gault joutui kuitenkin antamaan uuden päätöksen, kun vanhemmat olivat ryhtyneet vastustamaan leikkausta edeltäviä toimenpiteitä: verikoetta, keuhkojen röntgenkuvausta ja nukutusarvion tekemistä.

”Jos koskette lapseemme, nostamme rikossyytteet teitä vastaan”, vanhemmat olivat sanoneet tuomarin torstaisen päätöstekstin mukaan.

Tuomarin mukaan näytti ilmeiseltä, etteivät vanhemmat enää suostuneet leikkaukseen. Vanhemmat olivat konsultoineet asiasta kahta amerikkalaislääkäriä, jotka kertoivat asianajajan välittämän sähköpostiviestin mukaan olevansa valmiita konsultoimaan vauvan tilanteesta videoyhteydellä.

Amerikkalaislääkärit olivat zoom-yhteyden välityksellä päätelleet, että vauvan tilanne ei ole hengenvaarallinen ja leikkausta pitäisi siirtää viikolla.

Tuomari Ian Grayn käsityksen mukaan Baby W pitäisi leikata mitä pikimmin. Hän sanoi, että lääkärit voivat toteuttaa leikkauksen, kuten perjantaina tapahtui.