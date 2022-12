Ukraina iskee ohjuksilla Melitopoliin, Venäjän joukot vaanivat Bahmutin kaupungin itälaitaa, Wagner-palkkasotilaiden kerrotaan jääneen pommitetun majatalon raunioihin Kadiivkassa, Odessassa kärsitään sähkökatkojen takia…

Ukrainan sodan uutisointi vyöryy eteenpäin kuin juna. Voi olla, että monelle uutisten suurkuluttajallekin sota on alkanut muuttua hahmottomaksi puuroksi.

Missä sijaitsevat rintamalinjat? Onko kiivaiden taisteluiden keskelle joutuneella kaupungilla mitään strategista merkitystä? Muistuttavatko taistelut paikoin jo ensimmäistä maailmansotaa?

HS aloittaa tänään tiistaina uuden Ukraina-studion. Verkkolähetyksessä käydään kerran viikossa läpi sodan tuoreita tapahtumia. Tarkoituksena on kertoa HS:n lukijoille, mikä Ukrainan sodassa on juuri nyt olennaista, ja mihin suuntaan sota on kehittymässä.

Ensimmäisessä jaksossa ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen haastattelee vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittua John Heliniä. Helin on päivittänyt kollektiivinsa kanssa sodan tapahtumia netissä julkaistuun sotakarttaan viime helmikuun 24. päivä alkaneesta Venäjän suurhyökkäyksestä lähtien.

HS:ää Ukraina-uutisoinnissa avustava Helin on studiossa vakiovieras, mutta lähetyksessä vierailee myös muita asiantuntijoita. Ensimmäisessä osassa otetaan yhteys Ukrainassa parhaillaan olevaan HS:n toimittajaan Vesa Siréniin.

Sirén saapui valokuvaaja Juha Salmisen kanssa Kiovasta Dniproon tiistaiaamuna. He olivat nousemassa junaan, joka noutaa lääketieteellistä apua tarvitsevia ukrainalaisevakkoja pois sodan jaloista itäisestä Ukrainasta.

John Helin kertoo studiossa, että viime viikonloppuna julkisuudessa paljon esillä ollut ohjusisku Melitopolin kaupunkiin on hyvä esimerkki Ukrainan tavasta iskeä syvälle venäläisjoukkojen hallitsemille alueille. Arvailut ja toiveet Melitopolin ”kaatumisesta” tuntuvat silti vielä ennenaikaisilta.

”Eivät ne [puheet] kyllä kovin ajankohtaisia tällä hetkellä ole. Melitopolista on 80 kilometriä rintamalle. Venäjä rakentaa Melitopolin ja rintaman väliin linnoituksia… aika paljon joudutaan vielä taistelemaan ennen kuin Ukraina sinne Melitopoliin pääsee”, Helin arvioi.

HS:n Ukraina-studiossa puhutaan muun muassa Kadiivkassa sijaitsevasta majatalosta, jonne Ukraina iski ohjuksilla. Majatalossa oli raporttien mukaan Venäjän riveissä taistelevia pahamaineisia Wagner-yksityisarmeijan palkkasotilaita.

Helin puhuu ohjelmassa myös Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin taisteluista, joissa Venäjän joukot ovat saavuttaneet jonkin verran menestystä viime aikoina. Mutta menestys on suhteellista, sillä kaupungista on taisteltu jo ensi kerran vuonna 2014, eikä kumpikaan osapuoli pidä sitä tällä hetkellä kokonaan hallussaan.

”Se videomateriaali, mitä sieltä tulee on lähinnä mutaa ja tykistökeskityksiä ja juoksuhautoja, molemmilla osapuolilla. Tappiot kummallakin puolella vaikuttavat olevan melko raskaita”, Helin sanoo.

Helinin mukaan Bahmutin taistelujen vertaaminen ensimmäiseen maailmansotaan on jossain määrin harhaanjohtavaa. Mutta yksittäisten sotilaiden näkökulmasta asialla ei ole erityistä väliä, sillä he kärsivät ja kuolevat taisteluissa aivan kuten nuoret miehet muutama sukupolvi takaperin.