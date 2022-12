Tutkija: Putinin neuvottelu­puheiden todellinen motiivi on uuden hyökkäyksen pohjustus

Vladimir Putin tähtää Ukrainan tilanteen jäädyttämiseen, jotta se pääsee myöhemmin aloittamaan uuden hyökkäyksen, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Venäjän presidentti Vladimir Putin nosti perjantaina jälleen esille neuvottelut, joiden avulla Ukrainan sota saataisiin päätökseen. Putinin mukaan Venäjä on valmis sopimuksiin.

”Loppujen lopuksi, kaiken päättyessä, yhteisymmärrykseen on päästävä. Olen sanonut monta kertaa, että olemme valmiita näihin sopimuksiin ja olemme avoinna [niille]”, Putin sanoi tiedotustilaisuudessa Kirgisian pääkaupungissa Biškekissä.

Vaikka Kremlin edustajat ovat esittäneet vastaavanlaisia kommentteja useaan kertaan viime aikoina, Putinin lausunto nousi kansainväliseksi uutisaiheeksi. Siitä kirjoittivat muun muassa brittilehti The Guardian ja uutistoimisto Reuters.

Lue lisää: Putin sodan päättymisestä: Lopulta on päästävä yhteis­ymmärrykseen

Otsikkotasolla Putinin suusta tullut kommentti rauhaan johtavista neuvotteluista voi kuulostaa lupaavalta, mutta todellisuudessa lausunto on vain yksi luku lisää Venäjän jatkuvaan propagandaan.

Asiantuntijat ovat pitäneet erittäin epätodennäköisinä, että nykyisessä sotatilanteessa päästäisiin edes käymään minkäänlaisia neuvotteluja Ukrainan tai Venäjän välillä – puhumattakaan siitä, että niissä saavutettaisiin molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos, joka voisi johtaa tulitaukoon tai rauhaan.

Perjantaisessa lausunnossaan Putinin keskeinen viesti tuntui olevan mahdollisten neuvotteluiden maalailun sijaan se, että hän halusi korostaa Venäjän pettymystä Minskin sopimuksen ehtojen täyttämiseen.

Vladimir Putin piti puheen Kirgisian pääkaupungissa Biškekissä perjantaina.

Vuonna 2015 Ukraina taipui vastentahtoisesti sille epäedulliseen Minsk II -sopimukseen, jolla pyrittiin saamaan aikaiseksi tulitauko Donetskin ja Luhanskin alueilla. Venäjän tukemat separatistit olivat aloittaneet taistelut alueilla keväällä 2014, eikä syksyllä aikaan saatu Minskin tulitaukosopimus ollut johtanut taisteluiden päättymiseen.

Saksan ja Ranskan johdolla nuijittu uusi sopimus edellytti tulitaukoa ”tietyillä alueilla” Donetskissa ja Luhanskissa. Ukrainan näkökulmasta Venäjä rikkoi sopimuksen heti, koska separatistit jatkoivat maantie- ja rautatie­liikenteen solmukohdan Debaltseven valtausta. Taistelut rauhoittuivat vasta, kun Ukraina vetäytyi Debaltsevesta.

Venäjän mielestä Ukraina ei ole koskaan täyttänyt Minsk II:een kirjattua ehtoa Ukrainan perustuslain uudistamista. Sopimuksessa mainittu ”desentralisaatio” edellyttää Venäjän näkemyksen mukaan liittovaltiota, jossa separatistien alueilla olisi veto-oikeus jopa Nato-jäsenyyteen.

Tällä viikolla Minskin sopimus on ollut jälleen esillä julkisuudessa, koska Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel antoi saksalaiselle Zeit-lehdelle haastattelun, jossa sanoi, että Minskin sopimus oli vain ”pyrkimys antaa Ukrainalle aikaa”.

Tähän myös Putin viittasi perjantain puheessaan.

”On käynyt ilmi, että kukaan ei alun perinkään aikonut täyttää Minskin sopimuksen ehtoja. Tavoite oli vain täyttää Ukraina aseilla ja valmistella sitä hyökkäykseen”, Putin väitti.

Putinin mukaan Venäjän on vaikea luottaa tuleviinkaan neuvotteluihin, koska aikaisempiakaan ehtoja ei ole noudatettu.

Putinin perjantaisessa puheessa ei ole sisällöltään mitään uutta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Venäjällä ei ole Moshesin mukaan minkäänlaista halua neuvotella rauhasta vaan ainoastaan jäädyttää tilanne nykyiseen asemaan, jotta se voi aloittaa jälleen uuden hyökkäyksen sopimaksi katsomanaan ajankohtana.

”Venäjän mielestä Ukrainan pitäisi hyväksyä sodan päättäminen nykyisessä tilanteessa ja antaa Venäjän jäädä miehittämilleen alueille. Ukrainan on täysin mahdoton hyväksyä sitä, joten mitään neuvotteluja ei voida käydä”, Moshes sanoo.

”Kaikki tuntuvat ymmärtävän Venäjän strategian nyt – paitsi [Ranskan presidentti] Emmanuel Macron.”

Moshes nostaa esille Macronin viikko sitten Yhdysvalloissa esittämän kommentin. Macron aiheutti kansainvälisen hämmennyksen puhumalla Venäjälle annettavista turvatakuista.

”Macronin kommentti on täysin käsittämätön. Pitää ottaa huomioon sekin vaihtoehto, että Venäjä on rohkaistunut tällaisista signaaleista ja ajatellut, että Euroopan johtajat olisivat valmiita painostamaan Ukrainan hyväksymään jonkinlaisen sopimuksen”, Moshes sanoo.

Hänen mukaansa ei voida kokonaan sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että suljettujen ovien takana käydään jonkinlaisia keskusteluja siitä, pitäisikö Ukrainaa yrittää suostutella neuvotteluihin Venäjän kanssa. Tällä viikolla toteutettu vankienvaihto Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä on todiste siitä, että neuvotteluyhteyttä Venäjään ei ole katkaistu kokonaan, Moshes sanoo.

”Jos jotain tällaisia keskusteluja käydään, se kertoo vain ulkopoliittisen näkemyksen puutteesta. Ukraina ei antaudu. He jatkavat taistelua, vaikka aseapu heille lopetettaisiin. Jos Eurooppa päättää hylätä Ukrainan, maailma näkee Ukrainan verisen kuoleman. En usko, että edes Macron voi hyväksyä tätä.”

Venäjän toive on tällä hetkellä, että Eurooppa väsyy Ukrainan sotaan, kun energia- ja talouskriisi pahenevat, Moshes sanoo. Silloin tilanne saataisiin jäädytettyä ja Venäjä pyrkisi voittamaan sodan myöhemmin tulevaisuudessa.

Koska Ukraina on onnistunut viime kuukausina vastahyökkäyksissään tehokkaasti ja Venäjä ei ole saavuttanut taisteluissa käytännössä mitään maininnan arvoista kesän jälkeen, Ukraina ei ole tällä hetkellä valmis hyväksymään muuta vaihtoehtoa kuin vuoden 1991 rajoihin palaamisen.

”Ainut poikkeus voisi olla jonkinlaisen siirtymäajan hyväksyminen Donbasin alueella, koska sen jälleenrakentaminen vie kauan aikaa.”

Vuoden 1991 rajoihin palaaminen tarkoittaisi myös Krimin niemimaan palauttamista Ukrainalle, mitä Moshesin mukaan venäläiset eivät hyväksyisi. Näin ollen tilanne on umpikujassa.

Venäjän helmikuussa aloittaman täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukraina ja Venäjä kävivät keväällä jonkinasteisia neuvotteluja, jolloin Ukraina toi julkisesti esille ehdotuksen Krimin osalta sovittavasta 15 vuotta kestävästä ”konsultointijaksosta”.

Moshesin mukaan keväisten ehdotusten muistelu on turhaa, koska tilanne on taisteluissa muuttunut täysin. Ukraina on nyt paljon vahvemmassa asemassa.

”Se on sama asia kuin vertaisi, millaisiin ehtoihin Stalin olisi suostunut Moskovassa vuonna 1941 ja millaiseksi tilanne muuttui pari vuotta myöhemmin.”

Yhdessä asiassa Putin oli perjantaisessa puheessaan todennäköisesti rehellinen, Moshes sanoo.

”Putin luultavasti uskoi aidosti vuoteen 2020 asti, että Euroopan maat painostaisivat Ukrainan suostumaan Minsk II -sopimuksen ehtoihin ja silloisten aluemenestysten hyväksymiseen.”

Moshesin mukaan Venäjä palkittiin Minsk II -sopimuksessa aloittamastaan sodasta. Venäjän kanssa läheisiä taloussuhteita ylläpitäneillä poliitikoilla ei ollut rohkeutta puuttua tilanteeseen ja Euroopassa toivottiin rauhan ylläpitämistä hinnalla millä hyvänsä.

Koska Itä-Ukrainan sodan jälkeen Venäjän kanssa jatkettiin läheisiä yhteyksiä ja muun muassa Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta, Putin saattoi odottaa, että Venäjä saa lännen painostamaan Ukrainaa vaadittuihin perustuslain muutoksiin. Näin ei koskaan kuitenkaan käynyt.

”Joulukuussa 2019 Putin, Merkel, Macron ja Volodymyr Zelenskyi tapasivat Pariisissa. Todennäköisesti sen tapaamisen jälkeen Putin tajusi, ettei se saisi vaatimuksiaan läpi. Eurooppalaiset olivat tyytyväisiä status quoon eivätkä olleet halukkaita painostamaan Ukrainaa asiassa.”