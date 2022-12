”Tämä on raskain osoitus asiasta, mikä on ollut tiedossa jo pidempään”, Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala sanoo HS:lle.

Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala (vihr) sanoo HS:lle puhelimessa, että tieto EU-parlamenttiin liittyvässä laajassa korruptiojutussa tehdyistä pidätyksistä on ”kaikkien aikojen vakavin epäily Euroopan parlamentin jäsenten osuudesta korruptioon”.

”Tämä on raskain osoitus asiasta, mikä on ollut tiedossa jo pidempään: monet ulkovallat yrittävät vaikuttaa Euroopan parlamentin kantoihin ja hakevat vaikutusvaltaisia parlamentin jäseniä, jotka altistuvat autoritääristen valtioiden sanomalle”, Hautala sanoo.

Tapauksessa epäillään tietyn Persianlahden maan yrittäneen vaikuttaa lahjuksilla Euroopan parlamentin jäseniin. Perjantai-iltana uutisoitiin, että Belgian poliisi pidätti tapauksessa kuulusteltavaksi ainakin viisi ihmistä. Asiasta uutisoivat belgialaismediat ja uutistoimistot.

Yksi pidätetyistä on Hautalan varapuhemieskollega, kreikkalainen Eva Kaili. Yhteensä Euroopan parlamentissa on 14 varapuhemiestä. Kaili nimitettiin tehtävään tämän vuoden alussa. Hautala on ollut varapuhemiehistössä vuodesta 2017 lähtien.

Kaili kuului Kreikan sosialistiseen Pasok-puolueeseen, mutta hänet on nyt erotettu puolueesta.

Kailin lisäksi pidätetyistä nimeltä tiedetään entinen euroedustaja ja entinen parlamentin ihmisoikeus­valiokunnan puheenjohtaja Pier Antonio Panzeri sekä ammattiyhdistys­liikkeen maailmanjärjestön ITUC:n pääsihteeri Luca Visentini.

Pidätettynä on myös nimeltä mainitsematon kansalaisjärjestön johtaja sekä jonkun europarlamentaarikon avustaja.

Lue lisää: Media: EU-parlamentin vara­puhemies Eva Kaili pidätetty epäillyssä korruptio­jupakassa

Hautalan mukaan tuore lahjusskandaali ei ole ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisiin jäseniin kohdistuneita vaikuttamisyrityksiä on tullut ilmi. Tämä tapaus on vakavuudeltaan kuitenkin aivan eri luokkaa.

”Kun puhutaan puolen miljoonan euron käteisraha­löydöksistä entisen ihmisoikeus­valiokunnan puheenjohtajan asunnosta, on se järkyttävä tieto.”

Mediatietojen mukaan poliisi teki perjantaina kotietsinnän lukuisiin eri kohteisiin. Kotietsintöjen yhteydessä poliisi takavarikoi noin 500 000–600 000 euroa käteistä, matkapuhelimia ja tietokoneita. Käteisraha oli belgialaislehtien tietojen mukaan löydetty Pier Antonio Panzerin asunnosta.

Toistaiseksi ei ole vahvistettu varmana tietona, mitä Persianlahden maata lahjuksista epäillään. Uutistoimisto AFP:n mukaan Belgian syyttäjäviranomaiset ovat vihjanneet kyseisen maan olevan Qatar, joka parhaillaan isännöi jalkapallon MM-kisoja. Sama käsitys on myös Hautalalla.

”Huomio kiinnittyy esimerkiksi siihen, että puhemies on siirtänyt Eva Kailille Lähi-idän maihin liittyviä protokollatehtäviä. Kaili on ollut tunnettu ja näkyvä parlamentin jäsen, ja kun parlamentti käsitteli hiljattain Qatariin liittyvää päätöslauselmaa, Kailin kommentit olivat hyvin suopeita.”

Hautala kertoo, että hänen edustamansa vihreä ryhmä vaatii Kailin eroa varapuhemiehen paikalta.

Yhtenä kanavana vaikuttamispyrkimyksiin Euroopan parlamentissa toimivat ystävyysryhmät, Hautala sanoo.

”Parlamentissa on esimerkiksi Qatar-ystävyysseura. Autoritääristen valtioiden edustajat hakevat niissä parlamentaarikkoja, joihin pyrkivät vaikuttamaan epäsopivalla tavalla.”

Hautala pitää erityisen huomionarvoisena sitä, että Panzeri on jatkanut aktiivista toimintaa Euroopan parlamentin yhteydessä myös sen jälkeen, kun hänen kautensa parlamentaarikkona päättyi vuoteen 2019. Kaikki ovet ovat olleet auki hänelle, Hautala sanoo.

Panzeri on heti toimikautensa jälkeen perustanut Fight Impunity -järjestön, joka kertoo taistelevansa ihmisoikeusloukkauksiin liittyvän rankaisemattomuuden kulttuuria vastaan.

”Järjestön taustoista ei ole saatavissa tarkkaa tietoa, vaikka se on toiminut korkean tason suhteidensa avulla ikään kuin osana parlamentin rakenteita. On tärkeää selvittää, mikä on ollut Panzerin järjestön todellinen motiivi.”

EU:n uskottavuuden kannalta Hautala pitää myös erityisen tärkeänä, että tapauksen vuoksi perustetaan tutkintavaliokunta, joka selvittää lahjusskandaalin taustat perusteellisesti ja aloittaa korjaavat toimenpiteet.

”Parlamentin jäsenten eettisiä sääntöjä pitää vihdoin tiukentaa. Läpinäkyvyydellä ja esteellisyyksien esiintuonnilla on varmistettava, ettei parlamenttia alisteta sopimattomalla vaikuttamiselle.”

Henkilökohtaisesti Hautala ei muista joutuneensa lahjusyritysten kohteeksi.

”Jos joskus on tullut arvoltaan suurempia lahjoja kuin ohjeiden mukaan saa ottaa, ne on viety parlamentissa parempaan talteen. Epäsopivan poliittisen vaikuttamisen kohteeksi en muista koskaan joutuneeni. Se saattaa johtua siitä, että agendallani ei ole sellaisia asioita, joihin autoritääriset valtiot pyrkivät vaikuttamaan”, Hautala sanoo.