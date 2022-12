Useat lähteet kertovat Melitopoliin tehdyistä iskuista. Vastaavasti Venäjä iski ohjuksilla lauantaina Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Odessan kaupunkiin.

Ukrainan kerrotaan iskeneen Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Melitopolin kaupungissa olleisiin venäläiskohteisiin lauantai-iltana, kertovat muun muassa uutistoimistot, brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

The Guardian kertoo silminnäkijöiden mukaan, että kaupungissa kuului lauantai-iltana kymmenen räjähdystä. Osa voi tosin olla peräisin venäläisistä ilmatorjunta­ohjuksista.

The Guardianin näkemissä videoissa palaa Hunter’s Halt -niminen rakennus, joka on toiminut aiemmin hotellina. Väitteiden mukaan Venäjä on ottanut rakennuksen käyttöön sotilaidensa majoittamiseksi sen jälkeen, kun se valtasi Melitopolin Ukrainalta sodan alkuvaiheessa.

Melitopol kuuluu Zaporižžjan hallinnolliseen alueeseen, jonka eteläosa on ollut sodan alkuvaiheista lähtien Venäjän hallussa. Melitopol on väkiluvultaan Zaporižžjan alueen toiseksi suurin kaupunki.

Tiedon Melitopoliin tehdystä iskusta on vahvistanut myös kaupungin alkuperäinen pormestari Ivan Fedorov, joka on karkotettu kaupungista. Fedorovin mukaan Ukraina osui paikalliseen kirkkoon, joka sijaitsee Hunter’s Halt -rakennuksen vieressä.

Fedorov kertoi, että venäläiset ovat käyttäneet kirkkoa kokoontumispaikkanaan. Hänen mukaansa iskuissa on kuollut ”tunkeutujia”.

Myös venäläislähteet ovat kertoneet Melitopoliin tehdystä iskusta. Venäjän ilmoittamien tietojen mukaan iskuissa olisi kuollut kaksi ja loukkaantunut kymmenen. Venäjän mukaan sen ilmatorjuntajärjestelmä esti osaa ammuksista osumasta maaliinsa.

Mediat eivät ole pystyneet vahvistamaan tietoa uhrien määrästä riippumattomista lähteistä. Ukrainan puolustusvoimat tai ylin johto ei ollut kommentoinut sunnuntai-iltapäivään mennessä väitettä Melitopoliin tehdyistä iskuista.

Ukrainasta tulleiden tietojen mukaan Ukraina olisi käyttänyt iskuissa Himars-raketinheittimiä, kertoo The Guardian.

Ukraina on viime kuukausina onnistunut hyödyntämään tehokkaasti Himars-heittimiä vastahyökkäyksissään. Perjantaina Yhdysvallat kertoi lähettävänsä lisää ilmatorjuntajärjestelmiä Ukrainaan.

Venäjä raportoi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä myös pienemmistä räjähdyksistä Krimillä.

Venäjä puolestaan onnistui tekemään vakavaa tuhoa ohjusiskuillaan Odessan satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa. Ukrainan armeijan mukaan viisi ohjusta osui kaupungin energialaitoksiin, minkä vuoksi suurin osa kaupungista oli ilman sähköä sunnuntaina.

”Tilanne Odessassa on erittäin vaikea. Ikävä kyllä osumat olivat niin kriittisiä, että meiltä vie paljon voimavaroja saada sähköt palautettua kaupunkiin. Se ei vie vain tunteja vaan päiviä”, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puheessaan lauantaina.

Melitopol on todennäköisesti Ukrainan kohteena siksi, että Ukraina uskoo Venäjän olevan hädässä Etelä-Ukrainassa, jos Venäjä menettää kaupungin hallinnan. Tähän oli viitannut Zelenskyin neuvonantaja Oleksi Arestovytš sosiaalisessa mediassa julkaistussa haastattelussa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Kaikki Venäjän joukkojen logistiikka Hersonin alueen itäisestä osasta aina Venäjän rajalle Mariupoliin saakka kulkevat sen kautta”, Arestovytš sanoi.

”Jos Melitopol kaatuu, koko puolustuslinja Hersoniin saakka romahtaa. Ukrainan joukot saavat suoran reitin Krimille.”