Generaattorit luovat normaaliuden saarekkeita niille, joilla siihen on varaa – HS vieraili myös teltoissa ja parakeissa, johon ukrainalaiset pääsevät lämmittelemään ja käyttämään Starlink-verkkoa.

Lviv, Kiova, Butša, Borodjanka, Irpin

”Pimeänä. Minun kaunis kaupunkini pimeänä.”

Lvivin turismiliiton puheenjohtaja Diana Boryšenko huokaa syvään, kun ajamme illan pimennyttyä Lvivin historialliseen keskustaan Länsi-Ukrainassa.

”Tuossa on Filharmonia. Tuossa on Mozartin pojan Franz Xavierin patsas, koska hän asui täällä vuosikymmeniä. Ja mitään näistä emme näe, kun ei ole katuvaloja.”

Sähköverkko on pahasti vaurioitunut myös Lvivin kaupungissa, kaukana rintamalinjoilta. Syy on tietysti Venäjän, joka pommittaa infrastruktuuria syöstäkseen Ukrainan kansan pimeyteen ja kylmyyteen.

”Ja miksi? Koska halusimme lähentyä Natoa? Ukraina on ollut itsenäinen vuodesta 1991 ja päättää itsenäisesti liittoutumistaan!”

Tästä Boryšenko kiistelee miehitetyllä Krimillä asuvan äitinsä kanssa.

”Äiti sanoo, että kohta he vapauttavat meidät amerikkalaisista, koska hän uskoo Venäjän television propagandaa. Mutta me elämme vapaudessa ja he eivät!”

Diana Boryšenko lataa varavirtalähteitään, kun asunnossa on neljä tuntia kerrallaan sähkövirtaa.

Sähköä riittää Lvivin sairaaloihin jatkuvasti, mutta asunnoissa on 4+4-rytmi. Se tarkoittaa neljän tunnin sähkökatkoa ja neljä tuntia sähköä.

Boryšenkon asuntoon saavumme hyvällä hetkellä, joten hän lataa varavirtalähteensä.

”Tämä laite latautuu nopeasti ja jakaa sähköä aika hyvin”, hän näyttää. ”Maksoin tästä 600 euroa.”

Omakotitaloihin sekä esimerkiksi kauppoihin ja hotelleihin voi ostaa myös fossiilisilla polttoaineilla toimivia generaattoreita.

”Mutta pienimmätkin maksavat 800 euroa eli aivan liikaa monille ukrainalaisille.”

Siksi Ukraina tarvitsee paitsi lisää ilmatorjuntaa myös tuhansittain lisää generaattoreita.

"Ukrainalaisyritykset ovat jo tuoneet maahan puoli miljoonaa matalan tehon generaattoria”, Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal sanoi perjantaina.

”Mutta jotta selviämme talvesta, tarvitsemme noin 17 000 isoa, teollisuuden käyttöön riittävää generaattoria", hän lisäsi.

Anton ja Daria Myheijeva viettivät Antonin 30-vuotispäivää sähkökatkon aikana Baczewskin ravintolassa Lvivin keskustassa.

Lvivin keskusaukio on lauantaina pimeä, samoin perinteinen Baczewski-ravintola.

Sisään kuitenkin pääsee. Ruoka on herkullista ja varavoimalähteiden energialla valmistettua.

Lviv oli ennen noin 750 000 asukkaan kaupunki. Nyt kaupunkiin ja sen lähialueille on tullut satojatuhansia evakkoja lisää, koska alue lähellä Puolan rajaa on ollut maan turvallisimpia.

Silti tännekin on suunnattu ohjuksia, mutta tänä iltana ilmahälytyksiä ei ole. Ulkonaliikkumis­kielto alkaa klo 23, mutta sitä ennen keskusaukiolla pyörii juhlatuulella olevia nuoria ukrainalaisia.

Generaattorin omaavassa panimobaari Pravdassa on jopa olutfestivaali. Suosikki­tuotteeksi nousee golden ale, jonka nimi suomentuu muotoon ”Putin on mulkku.”

Panimoravintola Pravdan huumoria Lvivissä. Frau Ribbentrop -oluen etiketti antaa ymmärtää, että Angela Merkel teki vääränlaisia sopimuksia Venäjän kanssa. Johnsonuk-olut arvostaa Britannian entistä pääministeriä ja maan tukea Ukrainalle. ”Putin on mulkku” -oluen etiketti mukailee oluen nimeä.

Seuraavana aamuna Pyhän Pietarin ja Paavalin kirkossa on jumalanpalvelus. Ihmiset sytyttävät kynttilöitä kuolleille omaisilleen. Pienempiä kynttilämeriä näkee yksityis­asunnoissa sähkökatkojen aikaan.

Kirkon vasemmalla seinustalla on valokuvanäyttely sotaorvoista. Kuvatekstissä 7-vuotias Zlata Vovnenko kertoo ajatuksistaan.

”Olisi parempi jos sotaa ei olisi tullut. Silloin isäni olisi yhä elossa.”

Valokuvanäyttely sotaorvoista. ”Olisi parempi jos sotaa ei olisi tullut. Silloin isäni olisi yhä elossa”, lukee yläriviln keskellä Zlata Vovnenkon kuvan alla.

Iltapäivällä ajamme 540 kilometriä itään seuraamaan Kiovan tilannetta. Nyt kuljettajaksi saadaan kiovalaisen journalisti­akatemian johtaja Andrii Kovalenko.

Kiova sähkökatkon aikaan. Liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet hyökkäyksen aikana myös katuvalo-ongelmien vuoksi.

”Pimeää. Koko Kiova pimeänä” Kovalenko sanoo, kun saavumme pääkaupunkiin.

Se ei ole aivan totta. Kiovassakin sähköä saa alueittain neljä tuntia kerrallaan. Aikataulut tietää ennalta, ellei uusi ohjusisku laita kaikkea sekaisin.

Niin tapahtui esimerkiksi perjantaina, jolloin asuinrakennuksissa ei pimeän tullen juuri valoa näkynyt.

Yksinäinen valonpilkahdus Kiovan pimeydessä.

Silti jopa ohjusiskujen perjantaina monet kaupat olivat auki, samoin hotellit ja ravintolat. Luottokortti­ostoksetkin onnistuivat.

Pitää vain totuttautua siihen, että paikka voi olla auki, vaikka se näyttää pimeältä.

Aina kannattaa nykäistä ovea.

Lue lisää: ”Tätähän tämä” – Venäjä iski perjantaina lähes sadalla ohjuksella, mutta lauantaina sitä ei olisi enää arvannut

Kamiinat lämmittävät asukkaille suojaa tarjoavaa parakkia Butšan keskusaukiolla.

Sähkökatkot ovat näinä päivinä olleet erityisen sitkeitä Butšan kaupungissa noin 25 kilometriä Kiovan keskustasta.

”Olemme olleet yli 12 tuntia ilman sähköä, ja kotimme lämpötila on nyt noin 15 astetta”, kertoo 34-vuotias Anna Laryna.

Hän on saapunut keskusaukiolla olevaan parakkiin lämmittelemään kahden kamiinan hohteeseen.

”Tulin juuri sairaalasta rutiinitarkastuksesta, sillä odotan kolmatta lastani. Kolme kuukautta vielä jäljellä.”

Anna Laryna lämmittelemässä Butšan keskusaukion parakissa.

Millä mielellä hän on saattamassa kolmatta lastaan maailmaan?

”Vain Jumala tietää, mitä tapahtuu. Jos voimme poistaa kaikki miehittäjät alueiltamme, lapseni saa ehkä kokea rauhan.”

Parakin kamiinasta tupruttaa savua Butšan keskusaukiolla. Taustalla joulukuusi, jonka kaupunkilaiset halusivat aukiolle tänäkin vuonna julmien miehityskuukausien jälkeen. ”Lasten pitää saada joulunsa”, Butšassa korostetaan.

Butšan keskusaukion teltassa on Starlink-nettiyhteys, generaattorin tuottamaa sähköä ja muita palveluja asukkaille sähkökatkojen aikana.

Lähellä parakkia on teltta, jonka vapaa käännös voisi olla kestävyyspiste tai ”voittamaton keskus”. Näitä keskuksia on Ukrainassa nyt 5 000, ja niitä aiotaan pystyttää 10 000 lisää.

Jokaisessa keskuksessa on lämmitys, Starlink-nettiyhteys ja puhelinyhteys sekä lämmintä juotavaa ja lasten leikkipiste.

16-vuotias Vitalina Skorohova on tullut äitinsä kanssa teltalle, jotta voi nähdä nettiyhteydellä uudet läksyt.

Hänen perheensä ehti miehityksen alta turvaan kaupungista, joka tuli tunnetuksi venäläisjoukkojen tekemistä joukkomurhista ja raiskauksista.

”Luokkakaverini isä oli alueellisen puolustuksen komentaja. Venäläiset tunkeutuivat heidän kotiinsa, murhasivat äidin ja raiskasivat ja murhasivat luokkakaverini.”

Lue lisää: Butšalainen pappi kertoo, että venäläiset kielsivät ruumiiden hautaamisen

Vitalina ja Svetlana Skorohova kertovat Butšan miehityksen kauhuista.

Vitalina kertoo olevansa The Rasmus -yhtyeen fani ja opiskelevansa myös suomea.

”Koulun jälkeen menen oikeustieteelliseen ja sitten haluan töihin poliisialalle Suomeen.”

Edessä on opiskeluvuosia sodan keskellä.

”Emme halua neuvotteluja Putinin kaltaisten terroristien kanssa. Ei saa unohtaa, mitä ne paskiaiset tekivät meille”, Vitalinan äiti Svetlana Skorohova korostaa.

Entä mitä tapahtui Vitalinan luokkakaverin isälle, jonka vaimo ja tytär murhattiin? Kukaan ei tiedä.

Ehkä hän makaa tunnistamattomana yhdessä niistä haudoista, joissa on numerot nimien tilalla.

Hauta numero 168 Butšan laajennetulla hautausmaalla. Ukrainan lippu kertoo, että tunnistamaton vainaja oli sotilaspuvussa.

Kissa Borodjankan raunioillla. Taustalla häämöttää Banksyn muraali.

Ajamme seuraavaksi Borodjankan raunioille, joihin katutaiteilija Banksy on tehnyt muraaleja.

Lähikuva Banksyn muraalista Borodjankan raunioilla.

Muraalin sisältävän raunion vieressä on jo varsin pitkälle kunnostettu talo, johon Maksym Malytš on viemässä vesipullopakkauksen.

”Tervetuloa kotiini”, hän sanoo ystävällisesti.

Maksym Malytšin koti on jälleen asumiskunnossa keskellä Borodjankan raunioita.

Hissi ei toimi, mutta portaat seitsemänteen kerrokseen ovat taas ehjät.

Ikkunasta näkee pommitusten tuhoaman päiväkodin. Ja rauniot rakennuksesta, jonka pommisuojaan naisia ja lapsia kuoli nälkään ja janoon, kun ulospääsy oli raunioiden tukkima.

”Olimme miehityksen ajan evakossa. Kun palasimme, väliseinä oli romahtanut ja tästä näki naapurin puolelle. Myös kaikki ikkunat olivat rikki ja ovi vääntynyt.”

Hallinto antoi remonttitukea, ja paljon hän on tehnyt itsekin.

”Täällä sitä taas asutaan vaimon kanssa. Ja täällä teen it-työni etänä.”

Maksym Malytšin etätyöpiste kotona Borodjankassa. Takana näkyvä seinä oli murtunut pommituksissa, mutta nyt se on kunnostettu.

Venäjä tuhoaa, Ukraina jälleenrakentaa. Näin tapahtuu myös Irpinissä, jossa taistelut olivat rajuja.

Pysähdymme tuhotun Giraffe-kauppakeskuksen kohdalle. Aiemmin tällä paikalla oli esimerkiksi lasten leikkimaailma, elokuvateatteri ja keilailurata.

Rakennusmies Taras jälleenrakentaa Giraffen kauppakeskusta Irpinin keskustassa.

Taras-niminen rakennusmies muuraa tiiliä. Syntyykö tähän uusi kauppakeskus?

”Avajaiset ovat vuoden kuluttua. Tervetuloa”, sanoo paikan omistaja Andrii Dubyenko.

Hän kutsuu parakkitoimistoonsa ja näyttää kännykästään taistelujen aikaan kuvaamiaan videoita.

Näemme sotilaita tulitaistelussa tämän saman kadun varrella. Ääniraidalle on tallentunut myös Andriin kauhistunutta puhetta ja itkua, kun hän lähestyy romuttunutta autoa.

Auton sisällä näkyvät nuoren ukrainalaisäidin ja pienen lapsen veriset, puoliksi palaneet, luotien lävistämät ruumiit.

Lohduton näky itkettää myös toimittajaa ja kuvaajaa.

Lue lisää: Pahoin kärsinyt Irpin Kiovan laidalla saatiin vallattua takaisin Venäjän joukoilta – Kuvat ja video näyttävät kaupungin tuhon

Tuhoutuneen Giraffe-kauppakeskuksen omistaja Andrii Dubyenko kuvasi Irpinin taisteluja ja siviiliuhreja.

Mutta nyt jälleenrakennus etenee, ja asukkaita virtaa takaisin myös Irpiniin.

”Venäjä halusi meidän kuolevan, mutta me päätimme elää.”

Denis Zaborožets tekee sähkökatkojen aikaan töitä irpiniläisessä Mister B. Cocktail Bar'issa.

Vain 300 metrin päässä ostoskeskuksen raunioista versoo Ukrainan potentiaalinen tulevaisuus. Mr B. Cocktail Bar näyttää hipsterikahvilalta ja on täynnä nuoria ammattilaisia.

”Ai Suomesta, kiva”, sanoo digimarkkinointi­yrityksensä etätöitä tekevä 22-vuotias Denis Zaborožets.

”Veljeni opiskelee Vaasassa, ja äitini pääsi pakolaiseksi Kurikkaan, mutta tuli nyt takaisin auttamaan hyvin sairasta isoäitiäni.”

Denis sorvaa parhaillaan digimainontaa hammasklinikoille.

”Siltä alalta minulla on 30 asiakasta, ja vähitellen he ovat palanneet töihin.”

Baaritiskin takaa löytyy kahvilan perustanut 28-vuotias Boris Tkatšenko. Hän asuu Butšan puolella ja ehti viedä vaimonsa ja pienen lapsensa pakoon Slovakian rajalle ennen miehityskuukausia.

”Ikävöin heitä, mutta lapsemme on vielä taapero. Heidän on parempi olla toistaiseksi pakolaisina Sveitsissä.”

Miehittäjät vetäytyivät Irpinistä 28. maaliskuuta.

”Viikkoa myöhemmin palasin kahvilaan, ja ryhdyimme siivoamaan raunioita. 27. huhtikuuta alkaen olen pitänyt kahvilaa auki, sillä jokainen paluumuuttaja ansaitsee hyvää kahvia ja voileipiä.”

Hänet tunnetaan Irpinissä myös vapaaehtoistyöstään.

”Lähimmäistä pitää auttaa, jos voi. Ja jos voi juhlia, sekin kannattaa tehdä”, hän pohtii.

”Olemme yhä elossa. Meidän oikeutemme on elää niin normaalisti kuin mahdollista!”