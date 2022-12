Rolex-diplomatia on Qataria laajempi ongelma, arvioi tutkija Marko Halonen Helsingin yliopistosta.

Yhtäkkiä pienen mutta rikkaan Qatarin lonkerot ovat kaikkialla: ensin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päätöksissä ja nyt EU-parlamentissa.

Belgian poliisi pidätti perjantaina ainakin viisi ihmistä, joita epäillään EU-parlamenttiin ja tiettyyn Persianlahden maahan liittyvässä laajassa korruptiojutussa. Neljää pidätettyä vastaan nostettiin syyte.

Lue lisää: Neljälle syyte korruptio­tutkinnassa – AFP: Syyte ainakin varapuhemies Kailille

Vaikka viranomaiset eivät suoraan nimenneet ”tiettyä Persianlahden maata”, kyse on kaikkien mediatietojen mukaan Qatarista.

Pidätetty EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili on kehunut Qataria julkisuudessa vuolaasti ja äänestänyt esimerkiksi qatarilaisten viisumivapauden puolesta. Näin siitä huolimatta, että Qatarin kurja ihmisoikeustilanne on ollut jalkapallon MM-kisojen myötä näkyvästi esillä viime kuukaudet.

EU-parlamentin varapuhemies Eva Kalli.

Mihin Qatar oikein toiminnallaan pyrkii?

Kyse on lahjuksiin ja palveluksiin perustuvasta ”Rolex-diplomatiasta”, jossa ei sinänsä ole mitään uutta, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Marko Halonen.

”Tällainen quid pro quo -meininki on laajaa ja tyypillistä. Qataria on syytetty tällaisesta toiminnasta vuosikymmeniä”, Halonen sanoo.

Latinankielinen lausahdus tarkoittaa vastikkeellista vaihtokauppaa, palveluksen tarjoamista palvelusta vastaan.

Halonen on tutkinut Qataria pitkään ja asui maassa vuosina 2019–2020. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa Qataria ja sen naapureita käsittelevää kirjaa Persianlahden pikkujättiläiset. Qatarin on väitetty harrastaneen Rolex-diplomatiaa enemmän tai vähemmän näkyvästi ainakin 90-luvulta lähtien, hän sanoo.

Toiminnan taustalla on osittain meille vieras käsitys demokratiasta. Persianlahden maissa demokratian nähdään toimivan silloin, kun enemmistön tai vahvimman tahto toteutuu – ei silloin, kun ajetaan kaikkien yhteistä etua, Halonen selittää.

”Heidän mielestään on ok, että lobataan yhtä tahoa valtaan, ja kun se on vallassa, se saa tehdä mitä haluaa.”

Qatar haluaa edistää ainakin sille tärkeitä kaasukauppoja EU-maiden kanssa ja kansalaistensa viisumivapautta EU-maissa. Taloudellisten etujen lisäksi tökeröiden vaikuttamisyritysten taustalla on pienen valtion tarve tehdä itsestään tunnettu maailmalla, Halonen sanoo. Vain noin Uudenmaan kokoinen maa on ajautunut riitoihin useimpien naapurimaidensa kanssa.

Työntekijöitä tauolla 16. marraskuuta Dohassa.

”He ovat vaarallisessa asemassa. Pienelle maalle on tärkeää näyttää, että se on itsenäinen ja sillä on paikkansa maailmassa.”

Halosen mukaan toimintatapa itsessään ei siis ole uusi tai yllättävä. Uutta on se, että juuri Qatar on valokeilassa. Valtion toimia syynätään nyt tavallista tarkemmin jalkapallon maailmanmestaruuskisojen takia.

”Qatar on saanut todella paljon lokaa niskaansa tästä pehmeän vallan ohjelmastaan, koska näyttää siltä, että kisat on ostettu. Samalla herää kysymys, että mitäs kaikkea muuta onkaan ostettu?”

Ilman jalkapallokisoja tutkijat ja toimittajat tuskin olisivat jaksaneet kiinnittää Qatariin näin paljon huomiota, Halonen sanoo.

Halosen mielestä on hyvä, että korruptio-ongelma nousee esiin, mutta hän varoittaa keskittämästä liikaa huomiota yksin Qatariin. Vaikka maa on kokoonsa nähden rikas, sen bruttokansantuote on pienempi kuin Suomen. Qatar on siis lopulta pieni peluri verrattuna naapureihinsa, jotka mielellään sälyttävät kaiken negatiivisen huomion Qatarille.

”Pitää olla varovainen, ettei lyö lyötyä, koska se on helppoa. Kaikkia pitäisi käsitellä samalla tavalla”, Halonen sanoo.

”Täytyy muistaa, että Qatarilla on vaikutusvaltaisia kilpailijoita kuten Saudi-Arabia ja Emiraatit, jotka tekevät itse samaa vaikuttamista mutta vielä suuremmin. Heidän intresseissään on, että Qatar saa nyt lokaa niskaan.”

Muun muassa europarlamentaarikko Heidi Hautala totesi HS:lle aiemmin, että nyt tutkittavan kaltaiset vaikuttamisyritykset ovat olleet tiedossa pitkään.

”Monet ulkovallat yrittävät vaikuttaa Euroopan parlamentin kantoihin ja hakevat vaikutusvaltaisia parlamentin jäseniä, jotka altistuvat autoritääristen valtioiden sanomalle”, Hautala sanoi.

Lue lisää: Heidi Hautala HS:lle: ”Kaikkien aikojen vakavin” korruptio­­epäily EU-parlamentissa

Myös Halonen arvelee, että jos asiaa aletaan nyt toden teolla tutkia, pinnan alta paljastuu lisää väärinkäytöksiä.

”Valitettavasti on niin, että jos seuraa kansainvälistä politiikkaa ja talouselämää, se on täynnä tilanteita, joissa ollaan harmaalla alueella.”

Halonen toivoo, että korruptiotapauksen tutkinta pystytään suorittamaan riippumattomasti ja että keskustelu laajenee koskemaan myös muita samoja keinoja käyttäviä maita.

Tutkinnalla voi olla tervehdyttävä vaikutus, mutta se ei ole sanottua.

Qatar on tähän asti halunnut rakentaa hyviä kauppasuhteita Eurooppaan ja ollut siksi valmis tekemään muutoksia vaikkapa työehtoihin, Halonen sanoo. Kovan kritiikin edessä se voi kääntyä poispäin ja suunnata katseensa Euroopan sijaan Aasiaan. Esimerkiksi Kiina, Intia ja Japani ovat sen kasvavia kauppakumppaneita.

”Maailma on laaja, ja niitä maita, jotka jakavat meidän käsityksemme vapaista arvoista, ei ole loppujen lopuksi kovin paljon.”