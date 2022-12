Venäjä on vanginnut jo satoja ukrainalaisia siviilejä, joista suuri osa kokee YK:n mukaan vankeudessa kidutusta. Opettaja Viktorija Andruša vietiin vanhempiensa kotoa. Hän oli yli puoli vuotta venäläisten vankina.

Staryi Bykiv / Berliini

Venäläiset sotilaat sanoivat sitä puhdistukseksi. He tunkeutuivat ihmisten koteihin ja sanoivat etsivänsä aseita.

Pienen ukrainalaiskylän taloja ympäröivät korkeat aidat eivät heitä pidätelleet.

Oli maaliskuun 25. päivä, ja Venäjän hyökkäyssodan alusta oli vasta kuukausi.

Venäläisjoukot miehittivät useita alueita Kiovan lähellä.

Kuukauden ajan Viktorija Andruša oli havainnoinut ja kirjannut venäläisjoukkojen liikkeitä vanhempiensa talon ohi kulkevalla tiellä ja raportoinut niistä Ukrainan asevoimien tietokantaan. Samaan kotirintamataisteluun osallistui moni muu.

Nyt sotilaat olivat heillä.

”Kun he tulivat, he halusivat nähdä puhelimeni. Se oli täynnä tietoa heidän liikkeistään”, Andruša kertoo.

Kun Venäjän joukot miehittävät Novoi Bykivin kylää keväällä 2022, he pitivät majaa paikallisessa koulussa.

Hyökkäyssodan alettua moni ukrainalainen lähti kaupungista maalle, ja niin teki myös Andruša. Hän oli 25-vuotias matematiikan opettaja Brovaryn kaupungissa Kiovan kyljessä. Kun sota sulki koulun, Andruša muutti vanhempiensa luo Staryi Bykivin pikkukylään Kiovasta itään.

Hän ei voinut tietää, että Kiovan seudulla raakuudet tulisivat olemaan hirvittävimmät juuri kylissä, ja että ne koskisivat osaltaan myös häntä.

Tuhoutunut silta Staryi Bykivin kylästä länteen.

Kun venäläiset sotilaat olivat tutkineet hänen puhelimensa, he pakottivat hänet mukaansa. He syyttivät häntä nationalistiksi.

Andrušaa pidettiin ensin vankina Ukrainassa. Hän pelkäsi perheensä puolesta.

Hän oli kuullut kuudesta muka kuulusteluja varten kiinni otetusta siviilistä. Kerrottiin, että heidät oli tapettu kylmäverisesti.

Niin kauan kuin Andruša oli vankina Ukrainan puolelle, häntä kohdeltiin asiallisesti. Kohtelu muuttui, kun hänet kuljetettiin vankilaan Venäjälle.

Kuulustelujen yhteydessä alkoi Andrušan mukaan kidutus.

HS tapasi Andrušan äidin Kateryna Andrušan Staryi Bykivin kylässä syyskuussa kerätessään tietoja venäläismiehityksen vaikutuksista Ukrainan siviileille.

Silloin tytär oli vielä vankina, ja äidillä oli tieto siitä, että hän oli Venäjällä Kurskissa sijaitsevassa vankilassa. Perhe oli saanut tietää Andrušan olinpaikan, koska yksi vapautetuista naisvangeista oli välittänyt heille tiedon. Nainen sairasti syöpää, ja venäläiset päästivät hänet hoitojen takia pois.

Äiti kertoi HS:lle pelkäävänsä, että tytärtä hakataan.

Kateryna Andruša pelkäsi tyttärensä kokevan vankeudessa väkivaltaa kertoessaan tämän tilanteesta HS:lle syyskuussa Ukrainan Staryi Bykivissa.

On arvioitu, että venäläiset vangitsevat ukrainalaisia siviilejä saadakseen vankienvaihdossa tärkeitä sotilaitaan takaisin.

YK:n ihmisoikeuksien tarkkailuoperaatio Ukrainassa on dokumentoinut 518 siviilin vangitsemisen Ukrainassa hyökkäyssodan alusta joulukuun puoliväliin asti.

Heistä miehiä on 452, naisia 64 ja alaikäisiä poikia kaksi, kertoo YK:n operaatiossa työskentelevä Kris Janowski HS:lle.

”Lukumäärä voi olla huomattavasti suurempi, koska monia tapauksia tutkitaan edelleen”, hän sanoo.

Tapausten tutkimista vaikeuttaa se, etteivät YK:n tarkkailijat pääse Venäjän miehittämille alueille.

Vangittujen joukossa on Janowskin mukaan entisiä virkamiehiä, ihmisoikeusaktivisteja, journalisteja ja kirkollisen työn tekijöitä – mutta on myös täysin mielivaltaisesti valittuja vankeja.

239 vankia on onnistuttu vapauttamaan vankienvaihdoissa. 25:n on vahvistettu kuolleen vankeudessa, ja heistä ainakin osassa oli merkkejä väkivaltaisesta kuolemasta.

Janowskin mukaan YK:n tietojen mukaan ukrainalaisten vankien kidutus ja pahoinpitelyt ovat yleisiä venäläisten vankiloissa.

”He hakkasivat minua kepeillä käsiin ja jalkoihin ja antoivat minulle sähköšokkeja”, kertoo Viktorija Andruša siitä, mitä hän koki, kun hänet oli tuotu vankilaan Venäjällä.

Andruša sanoo arvanneensa etukäteen, että sähköšokkeja tulisi. Siksi hän yritti valmistautua niihin kontrolloimalla kehoaan.

”Mutta kun se alkaa, se etenee aaltoina koko kehon läpi. Se on äärimmäisen kivuliasta, eikä kehoa voi kontrolloida mitenkään sen aikana”, hän sanoo.

Hän kertoo menettäneensä tajuntansa. Kun sähköllä kiduttaminen loppui, hänet vietiin suihkuun.

”Minulta otettiin sormenjälkiä. He olivat ihmeissään, kun en meinannut pysyä pystyssä. Kaaduin, ja vasta sitten he ymmärsivät, miten huonossa kunnossa olin.”

Tämän jälkeen häneen ei kohdistettu vastaavaa raakuutta. Andruša ei tunnistaisi kiduttajiaan, koska he olivat peittäneet kasvonsa maskeilla.

”Itseäni kidutettiin vain saapumisen yhteydessä. Jotkut miehistä kokivat sitä joka päivä.”

Ukrainalaisia sotavankeja vankienvaihdon jälkeen Tšernihivissä. Ukrainalaisviranomaiset julkaisivat kuvan 22. syyskuuta.

Ukrainalaisia sotavankeja vankienvaihdon jälkeen Zaporižžjassa 24. marraskuuta.

Vankilan päivät seurasivat toisiaan samanlaisina. Seitsemältä oli aamiainen, ja sen jälkeen vankien piti siivota sellejään. Päivän aikana he eivät saaneet istua – edes sellin lattialla. Ruokaa tuotiin kolme kertaa päivässä. Se oli Andrušan mukaan siedettävää.

”Erityisesti miesvankeja pakotettiin urheilemaan. Itse en pystynyt liikkumaan kidutuksesta tulleiden kipujen takia.”

”Vartijat uhkasivat ajaa pääni kaljuksi, mutta joku heistä sanoi, että antaa olla.”

”He sanoivat aikovansa raiskata minut. He kertoivat tarinoita ukrainalaisista sotilaista, jotka raiskaavat ja kiduttavat siviilejä Luhanskissa ja Donetskissa.”

”Sekin eteni aaltoina. Ensin he uhkasivat raiskauksella. Sitten he käskivät minun riisuutua. Kun aloin riisumaan, he sanoivat, että lopeta.”

Pelottelun lomassa venäläiset yrittivät käännyttää häntä ja muita ukrainalaisvankeja Venäjän-mielisiksi.

Vangeille pakkosyötettiin päivittäin Venäjän propagandaa.

”Herätys oli kuudelta, ja sen jälkeen piti laulaa Venäjän kansallislaulu. Usein jopa kahdesti.”

Vangeille soitettiin Venäjän-mielistä musiikkia.

Presidentti Vladimir Putiniin liittyvät laulunsanat jaettiin vangeille paperilla, ja vartijat kontrolloivat, että vangit todella opettelivat ne. ”Vova-sedästä” kertovassa laulussa haikaillaan Venäjän suuruuden palauttamista ja vähätellään EU:ta.

Laulu opetettiin joillekin venäläiskoululaisille ilmeisesti jo vuonna 2017, mutta vanhemmat torjuivat sotaan valmistelevan laulun laulattamisen lapsillaan. Tänä vuonna sillä on kannustettu Venäjän armeijaa, ja ainakin Krasnodarin alueella lauletaan Vova-sedän sijaan presidentistä.

Tässä säkeitä vapaasti suomennettuna:

Kahdeskymmenesensimmäinen vuosisata, ja maailma on väsynyt sotiin.

Ihmiskunta on alistettu. Euroopan Unioni on heikko, Lähi-itä vaikeroi. Meren tuolla puolen presidentiltä on riistetty valta.

Tässä maassa on rauha, mutta jos ylipäällikkö kutsuu viimeiseen taisteluun, Vova-setä, olemme kanssasi.

Jos olemme heikkoja, menetämme maan,

ystäviämme ovat maa- ja merivoimat,

Isoisän punatähti on muisto ystävyydestä – –

Saariketjua eivät samurait koskaan saa.

Sevastopol on meidän ja Krim, ne jäävät jälkipolvillemme.

Palaamme Äitimaan satamaan Alaskaan.

Ulotumme pohjoisilta meriltä eteläisille rajoille

Kuriilien saarilta Baltiaan.

Tässä maassa on rauha, mutta jos ylipäällikkö kutsuu viimeiseen taisteluun, Vova-setä, olemme kanssasi.

Viktoria Andruša ehti menettää vankeudessa toivonsa vapautumisesta.

Kului päiviä, viikkoja ja kuukausia. Vangit seurasivat ajan kulua ja pitivät siitä kirjaa merkeistä, joita oli saatavilla. Kuulusteluissa, joihin heitä vietiin toistuvasti, heille tuotiin allekirjoitettavaksi papereita, joista sai tietää päivämäärän.

Aikaa oli vaikea saada kulumaan. Sellitoverinsa kanssa Andruša keskusteli perinpohjaisesti kirjoista ja elokuvista.

”Aloimme kehitellä omia elokuvia, suunnittelimme käsikirjoituksia ja keksimme tarinoita”, hän kertoo.

Uutisia ulkomaailmasta he kuulivat vain vähän, ja nekin kerrottiin vahvasta venäläisnäkökulmasta.

”Eräänä päivänä meidät koottiin käytävälle ja meille näytettiin videoita Mariupolista.”

”He kertoivat, että Ukrainan armeija moukaroi siviilejä ja tuhoaa kaupunkia. Azovstalin romahtamisesta ja ukrainalaisten harjoittamata siviilien kidutuksesta näytettiin myös videoita. Saimme tietoa vain Itä-Ukrainasta, emme muista ilmansuunnista.”

Venäjä piiritti keväällä Mariupolia 11 viikkoa, kunnes ukrainalaiset antautuivat. Noin 90 prosenttia kaupungin rakennuksista on tuhoutunut.

” ”Eräänä päivänä kätemme sidottiin ja meidät vietiin armeijan bussiin.”

Syyskuussa Andrušan sammunut toivo vapautumisesta alkoi viritä. Hänet siirrettiin toiseen vankilaan lähemmäs Ukrainan rajaa.

”Eräänä päivänä kätemme sidottiin ja meidät vietiin armeijan bussiin. Kaupunkialueen ulkopuolella bussiin tuli siviiliasuinen mies, joka sanoi, että jos kaikki menee hyvin, muutaman tunnin kuluttua pääsette kotiin.”

Hän vietti vankeudessa kuusi kuukautta ja neljä päivää.

Rajalla Andruša näki, että hänet ja viisi muuta ukrainalaista vaihdettiin kolmeen venäläissotilaaseen, joista yksi oli haavoittunut. Kuudesta ukrainalaisesta sotilaita oli neljä.

Kun hän näki ison kyltin, jossa luki Ukraina ja kuuli ukrainan kieltä, hän vihdoin uskoi olevansa kotimaassaan. Ensimmäinen ukrainalainen, jonka hän tapasi, oli turvallisuuspalvelun virkailija.

Vapautetut saivat viranomaisilta matkapuhelimet ja Ukrainan liittymät, jotta saattoivat soittaa läheisilleen. Sen jälkeen hänet vietiin sairaalaan. Sinne tuli myös hänen perheensä häntä tapaamaan.

Ukrainalaisia vankeja palaamassa Zaporižžjaan 17. lokakuuta.

Vapautettu ukrainalaisvanki Zaporižžjassa 17. lokakuuta.

Venäläisten vankeudesta vapautettuja ukrainalaisia Zaporižžjassa 17. lokakuuta.

Andruša antoi HS:lle haastattelun videopuhelun välityksellä joulukuun alussa.

Hän oli kotonaan Brovaryssa, jossa aikoo palata opettajantyöhönsä, kun kunto sallii.

”Totta kai. Lapset kaipaavat minua jo.”

Toistaiseksi hän on kuitenkin kuntoutettavana. Syynä ovat selkävaivat, jotka aiheutuivat hänen vankilassa kokemastaan väkivallasta.

Venäjä vapautti vankienvaihdossa viisikymmentä Mariupolin puolustukseen keväällä osallistunutta ukrainalaista sotavankia joulukuun 1. päivänä. Osa vangeista oli loukkaantuneita.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä vapautettiin vangiksi joutuneita ukrainalaissotilaita, jotka olivat osallistuneet Mariupolin puolustukseen.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi sanoo, että vankien kidutus rikkoo kansainvälisiä sopimuksia yksiselitteisesti joka tilanteessa.

Miehitetyn valtion siviilien vangitseminen ei välttämättä ole sotarikos, mutta jos siviilejä käytetään pelinappuloina vankienvaihdossa, kyse voi olla rikoksesta.

Koskenniemi huomauttaa, että käynnissä olevan sodan erityispiirre on, että sotarikoksia dokumentoidaan nyt järjestelmällisesti.

”Koskaan aikaisemmin aseellisen konfliktin aikana ei ole yhtä massiivisesti kerätty tietoja sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.”

Tietoja keräävät Ukrainassa Haagin sotarikostuomioistuimen syyttäjät, useiden länsimaiden syyttäjä- ja poliisiviranomaiset, YK:n virkamiehet ja tarkkailijat sekä tietysti ukrainalaiset.

Useimmat maat ovat sisällyttäneet lainsäädäntöönsä universaalirikoksia koskevan lainsäädännön. Kun konflikti joskus päättyy, rikoksiin syyllistyneitä voidaan siis pidättää lähes missä tahansa.

Tätä tapaa saada sotarikollisia syytteisiin Koskenniemi pitää jopa merkittävämpänä kuin Haagin tuomioistuinta.

Viktoria Andruša sai vapauduttuaan kuulla, että hänen perheensä oli yrittänyt saada hänelle jopa asianajajan vankilaan Venäjälle. Vankilan johtaja oli vastannut perheelle, että ketään Viktorija Andrušaa ei ole vankilassa.

Andruša kertoo itsekin vedonneensa venäläisvankilassa lakiin.

”Kun sanoin haluavani asianajajan, vartijat alkoivat ahdistella minua ja muuttuivat todella aggressiivisiksi.”

Siinä ympäristössä kansainvälisiä sopimuksia tai lainmukaisuutta ei ollut olemassa.

Andruša ei menettänyt luottamustaan niihin. Hän sanoo, että hän ja hänen perheensä haluavat uskoa oikeuden voittavan.