Venäjän hyökkäyssota on kasvattanut aseiden ja ammusten kysyntää rajusti, ja monissa tehtaissa tarvitaan lisää työvoimaa.

Tarpeellisen koulutuksen saaneille ukrainalaisille saattaa pian olla tarjolla tuhansittain työpaikkoja Tšekin aseteollisuudessa, kertoi varapuolustusministeri Tomáš Kopečný maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Aseiden ja ammusten kysyntä on kasvanut rajusti Venäjän hyökkäyssodan takia. Tšekki on puolustusliitto Naton jäsenmaa, jolla on perinteikäs aseteollisuus. Tšekki on myös Ukrainan voimakas tukija.

Monet tšekkiläiset asevalmistajat ovat jo ilmoittaneet työvoiman tarpeesta.

”Työpaikkoja tulee olemaan tuhansittain”, Kopečný sanoi Tšekin radiossa.

”Määrä riippuu siitä, kuinka paljon tšekkiläisten ja tšekkiläis-ukrainalaisten asetehtaiden tuotantokapasiteettia kasvatetaan.”

Puolustustaistelua käyvällä Ukrainalla on valtava tarve erilaisille sotatarvikkeille.

Asevalmistaja Czechoslovak Groupin omistaja Michal Strnad sanoi Reutersin mukaan viime viikolla, että Ukrainan asevoimilta kuluu länneltä saaduilla haupitseilla noin 40 000 ammusta viikossa. Haupitsit ovat tykkejä.

”Ukrainaan on viety paljon”, Strnad sanoi. ”Mutta on tosiasia, että koska ammuksia ei ole tarpeeksi, ukrainalaiset ampuvat nykyisellään vähemmän kuin he mihin he pystyisivät.”