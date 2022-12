Pedro Castillon erottamista seuranneet mellakat jatkuivat eri puolilla maata.

Viime keskiviikkona varapresidentin paikalta presidentiksi noussut Perun johtaja Dina Boluarte, 60, ilmoitti maanantaina hyväksyvänsä lain ennenaikaista yleisistä vaaleista.

Vaalit järjestetään tasan kaksi vuotta etuajassa eli ensi huhtikuussa ja niissä valitaan sekä presidentti että parlamentti. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Vielä keskiviikkona Boluarte torjui vaatimukset ennenaikaista vaaleista. Hänen edeltäjänsä Pedro Castillon, 53, erottamista seuranneet mielenosoitukset laajenivat viikonvaihteessa kuitenkin valtakunnallisiksi mellakoiksi.

Pääkaupunki Liman lentokenttä on suljettu ja kahteen eteläiseen maakuntaan on julistettu poikkeustila. Väkivaltaisuuksista ja kuolonuhreista on raportoitu eri puolilta maata.

Boluarte sanoi hyväksyvänsä lain ennenaikaista vaaleista ”lähipäivinä”.

Vasemmistolainen Pedro Castillo valittiin Perun presidentiksi politiikan ulkopuolelta viime vuoden keväällä ja hän astui virkaansa heinäkuussa 2021.

Peru ajautui keskiviikkona perustuslailliseen kriisiin, kun maan kongressi äänesti presidentti Castillon erottamisen puolesta. Ennen äänestystä Castillo ilmoitti hajottavansa lakiasäätävän kongressin.

Perun poliisi ilmoitti pian kongressin äänestyksen jälkeen, että turvallisuusjoukot ovat pidättäneet presidentin. Häntä syytetään ainakin korruptiosta, kapinasta, salaliitosta ja rikollisjärjestön johtamisesta.