Vanhoja ohjuksia käytetään Ukrainan mukaan valemaaleina, eikä niissä ole taistelukärkeä.

Venäjä on ampunut loka-marraskuun pommitus­kampanjoiden yhteydessä Ukrainaan ainakin kolme ohjusta, jotka Ukraina luovutti Venäjälle luopuessaan ydinase­arsenaalistaan 1990-luvulla. Asiasta kertoo Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja, kenraali Vadim Skibitski yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelussa.

Kyseessä ovat pitkän matkan H-55-risteilyohjukset, jotka kuuluivat Neuvostoliiton ydinase­arsenaaliin ja jotka oli sijoitettu Ukrainan neuvosto­tasavallan alueelle. Räjähtämättömät ohjukset on tunnistettu niiden sarjanumeroiden perusteella.

Ohjuksiin alun perin tarkoitetut ydinkärjet on poistettu Skibitskin mukaan ohjuksista, ja tilalle on laitettu räjähtämätöntä materiaalia. Ohjusten tarkoituksena on ollut hämätä Ukrainan ilmapuolustus tulittamaan niitä varsinaisten taistelukärjillä varustettujen ohjusten sijasta.

”Parempi kun olisimme luovuttaneet ne Yhdysvalloille”, Skibitski tuhahtaa haastattelussa.

Entiset neuvostotasavallat neuvottelivat ydinaseiden kohtalosta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen pääsemättä kolmeen vuoteen varsinaiseen ratkaisuun. Joulukuussa 1994 Ukrainan, Venäjän, Yhdysvaltain ja Britannian välillä allekirjoitettu Budapestin muistio kuitenkin ratkaisi asian.

Ukrainan alueella oli noin kolmannes Neuvostoliiton ydinkärjistä, ja se luovutti viimeisen Venäjälle kesäkuun 1. päivänä 1996, kertoo Arms Control Association.

Ohjukset ja muu ydinaseiden laukaisuun kuulunut kalusto lähinnä tuhottiin, mutta sitä luovutettiin myös Venäjälle. Strategisista pommittajista 11 ja risteilyohjuksista 582 luovutettiin Venäjälle vuonna 1999 solmitun sopimuksen perusteella.

Koneilla ja ohjuksilla kuitattiin Ukrainan kaasuvelkaa Venäjälle. H-55-ohjukset ammutaan nimenomaan strategisista Tupolev Tu-160- ja Tu-95-pommittajista.

Aiempien tietojen mukaan Venäjä on käyttänyt muitakin vanhoja ohjuksia ilman taistelukärkeä hämätäkseen Ukrainan ilmapuolustusta. Osasyy menettelyyn on se, ettei uusia ohjuksia ole Venäjän varastoissa tuhlattavaksi asti.

Skibitskin arvion mukaan Venäjällä on ohjuksia enää kolmesta viiteen hyökkäys­aaltoon, jos jokaisessa käytetään viimeaikaiseen tapaan 80–90 ohjusta.

Toisaalta Venäjä on kyennyt pitämään ohjustuotantoaan käynnissä läntisistä pakotteista huolimatta.

Ukrainan ilmavoimat kertoi aiemmin, että viime viikon maanantain pommitusaallossa käytettiin ohjuksia, jotka olivat vain muutaman viikon ikäisiä. Skibitskin mukaan Venäjä on kyennyt valmistamaan ohjuksia meneillään olevan hyökkäyksen aikana noin 40 kappaleen kuukausivauhtia.