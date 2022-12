Luiz Inácio Lula da Silva oli aiemmin Brasilian presidentti vuosina 2003-2010.

Brasilian seuraavaksi presidentiksi äänestetty Luiz Inácio Lula da Silva murtui kyyneliin maanantaina seremoniassa, jossa hänen valintansa ratifioitiin. Lula aloittaa 1. tammikuuta kolmannen kautensa Brasilian presidenttinä.

Lula piti tunteikkaan puheen sen jälkeen, kun hän oli saanut diplomin, joka vahvisti hänen voittaneen presidentinvaalit. Entinen metallityöntekijä ylisti Brasilian kansan rohkeutta luovuttaa diplomi henkilölle, jota vastaan on useasti hyökätty, koska tällä ei ole yliopistotutkintoa.

Lula voitti vastaehdokkaansa, edellisen presidentin Jair Bolsonaron niukalla 50,9–49,1 prosentin enemmistöllä.

Lula kuvaili maanantain seremoniaa demokratian voitoksi. Bolsonaro on hyökännyt aiemmin Brasilian vaalijärjestelmää vastaan ja rohkaisi kannattajiaan protestoimaan vaalitulosta vastaan.

”Tämä on todellisen demokratian juhla. Harvoin maassamme demokratia on ollut näin uhattuna ja harvoin ihmisten tahtoa on koeteltu näin paljon. Heidän on täytynyt voittaa monia esteitä tullakseen kuulluiksi.”

Brasilian korkein vaaliviranomainen, tuomari Alexandre de Moraes ylisti Brasilian vaaliviranomaisia demokraattisen vakauden takaamisesta.

Lulan valinta kolmannelle presidenttikaudelle on merkittävä käänne hänen urallaan. Hän oli kaksi kautta presidenttinä vuosina 2003–2010 ja oli pestinsä jättäessään Brasilian modernin historian suosituin johtaja.

Sittemmin hän joutui 18 kuukaudeksi vankeuteen kiistanalaisten korruptiosyytteiden vuoksi, jotka liittyivät tutkintaan Brasilian valtion omistamaan öljy-yhtiö Petrobrasiin. Lula on kiistänyt syyllisyytensä ja hänet vapautettiin marraskuussa 2019.

Lulan presidenttiehdokkuus hyväksyttiin tänä vuonna, kun Brasilian korkein oikeus kumosi Lulan tuomion. Korkein oikeus havaitsi tuomioon johtaneen jutun tuomarin Sergio Moron olleen puolueellinen. Morosta oli vuosina 2019–2020 Bolsonaron hallituksen oikeusministeri.