Uusi laki sisältää ”tupakkaviikatteen” lisäksi muitakin rajoituksia: tupakkatuotteiden nikotiinipitoisuutta pienennetään ja myyntipaikkoja vähennetään tuntuvasti.

Uudessa-Seelannissa astuu vuodenvaihteessa voimaan maailman ehkä tiukin tupakkalaki, kun lakiesitys läpäisi parlamentin viimeisen käsittelyn tiistaina.

”Tuhannet ihmiset elävät pidempään ja terveemmin, ja terveydenhuollossa säästetään viisi miljardia dollaria [noin kolme miljardia euroa], kun ei tarvitse hoitaa tupakointiin liittyviä sairauksia”, sanoi Uuden-Seelannin terveysministeri Ayesha Verrall brittilehti The Guardianin mukaan.

UudeSSA laissa radikaaleinta on ikärajoitus, jota voi kutsua vaikka tupakkaviikatteeksi.

Nykyiset alle 14-vuotiaat eivät saa koko elämänsä aikana ostaa Uudesta-Seelannista laillisesti tupakkaa.

Tarkkaan ottaen rajapyykkinä on 1. tammikuuta 2009. Sen jälkeen syntyneille tupakkatuotteiden ostamisesta tulee laitonta täysi-ikäisenäkin.

Lain voimaantulopäivänä 1. tammikuuta 2023 ensimmäiset tupakkaviikatteen alaiset uusiseelantilaiset täyttävät 14 vuotta.

UUTTA tupakkalakia on ajanut pääministeri Jacinda Ardernin punavihreä hallitus, mutta sitä kannatetaan laajasti yli puoluerajojen.

Laki sisältää muitakin toimenpiteitä kuin tupakkaviikatteen: muun muassa tupakkatuotteiden nikotiinipitoisuutta pienennetään ja myyntipaikkoja vähennetään tuntuvasti.

Uusiseelantilaisia on noin viisi miljoonaa. The Guardianin mukaan tupakkatuotteiden myyntipisteitä on nykyisin noin 6 000, ja niiden määrä pudotetaan noin 600:aan.

Uuden-Seelannin tupakkalait ovat jo entuudestaan maailman tiukimpia, ja valmisteverot ovat korkeita. Savukeaski maksaa nykyisellään vähintään 20,50 euron verran, mikä on yli tuplasti enemmän kuin Suomessa.

Tavoitteena Uudessa-Seelannissa on savuttomuus vuonna 2025, kuten HS kertoi viime kesänä. Savuttomuudella tarkoitetaan, että alle viisi prosenttia aikuisväestöstä tupakoisi päivittäin. Nyt tuo osuus on Uudessa-Seelannissa noin 8 prosenttia, The Guardian kertoo.

Suomessa päivittäin tupakoi THL:n mukaan noin 12 prosenttia 20–64-vuotiaista. Suomessa viralliseksi tavoitteeksi on julistettu savuttomuus vuonna 2030.