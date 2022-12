Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjä

Putin ei järjestä perinteistä loppu­vuoden lehdistö­tilaisuutta, sisältäisi liikaa riskejä

Joulukuun lehdistötilaisuus on ollut tuntikausia kestävä lähetys, jossa Putin on päässyt loistamaan asioihin paneutuneena hallitsijana. Kysyjät ja kysymykset on toki pääosin valikoitu etukäteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin loppuvuoden lehdistötilaisuudessaan joulukuussa 2021.