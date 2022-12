Macron närkästytti puhumalla Venäjän vaatimista turvatakuista.

Baltian maiden lisäksi ainakin Puola ja Slovakia sekä mahdollisesti Tšekki ovat yhteisvoimin protestoineet Ranskalle maan presidentti Emmanuel Macronin näkemystä Venäjälle mahdollisesti myönnettävistä turvatakuista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maissa syntyneen närkästyksen taustalla on Macronin joulukuun alussa kertomat näkemykset TF1-ranskalaiskanavan haastattelussa. Siinä Macron pohdiskeli Euroopan tulevaisuuden turvallisuus­arkkitehtuuria ja nosti esiin myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin huolen sotilasliitto Naton laajenemisesta.

”Tämä on yksi keskustelun aiheista rauhan saamiseksi, joten meidän täytyy valmistella, mitä olemme valmiita tekemään, kuinka suojelemme liittolaisiamme ja jäsenmaitamme, ja kuinka annamme takuut Venäjälle sinä päivänä, kun se palaa neuvottelupöytään”, Macron sanoi.

Haastattelussa Macron totesi kuitenkin myös, että neuvottelupöytään voidaan siirtyä vasta sitten, kun Ukraina siihen on valmis ja että neuvottelut käydään vain Ukrainan ehdoilla.

Reutersin tiedossa ei ole, kuinka monta EU-maata on kaikkiaan osoittanut Ranskalle tyytymättömyytensä Macronin näkemyksistä. Vastalause toimitettiin Ranskan ulkoministeriölle maanantaina.

Venäjä on vaatinut Ukrainalta ja länsimailta erilaisia turvatakuita esimerkiksi Naton laajenemisen pysäyttämiseksi sen rajoilla.

Arvostelijoiden mukaan Venäjän saamista turvatakuista on absurdia edes keskustella, koska Venäjä on osoittanut itse olevansa se osapuoli, jolta muiden tulee suojautua. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kun on näyttänyt, että muiden maiden pitäisi saada turvatakuut Venäjää vastaan.