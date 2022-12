Parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan mukaan asiasta järjestetään äänestys tiistain aikana.

EU-parlamentin poliittisten ryhmien johtajat ovat yksimielisesti päättäneet, että ne haluavat vapauttaa parlamentin varapuheenjohtajan Eva Kailin tehtävistään. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Kaili on epäiltynä laajassa korruptiojutussa jossa jonkin Persianlahden maan epäillään lahjoneen muun muassa EU-parlamentin avustajia. Muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan Belgian syyttäjäviranomaiset ovat vihjanneet kyseisen maan olevan Qatar.

Kailia syytetään Politicon mukaan korruptiosta ja rahanpesusta. Belgian poliisi suoritti maanantaina etsintöjä parlamentin tiloihin, mikä Politicon mukaan voi viitata vyyhdin vielä laajenevan koskemaan useampia ihmisiä tai tahoja.

Transparency Interionalin EU-toimiston johtajan Michiel van Hultenin mukaan lisäepäiltyjen julki tuleminen on todennäköistä. Parlamentissa on hänen mukaansa laajalle levinnyt ongelma, jossa vaikutusvalta on kaupan.

Parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan mukaan Kailin tehtävistä vapauttamisesta järjestetään äänestys parlamentissa tiistain aikana.

Metsola kertoi maanantaina puhemiehistön pyytäneen komissiota keskeyttämään viisumivapausohjelman valmistelun Qatarin ja Kuwaitin osalta. Samassa ohjelmassa ovat olleet mukana myös Oman ja Ecuador, mutta niistä Metsola ei sanonut mitään.

Metsola sanoi tuolloin myös vapauttaneensa ”varapuhemiehen” tehtävistään tutkinnan ajaksi muttei maininnut Kailia nimeltä. Metsola muistutti samalla syyttömyysolettaman pysyvän voimassa, kunnes tutkinta on valmis ja tuomioita tulee.