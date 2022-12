”Katson Venäjän valtiollista televisiota, jotta sinun ei tarvitsisi”, kirjoittaa Julia Davis Twitter-tilinsä esittelytekstissä.

Sanan- ja lehdistönvapaus on Venäjällä heikentynyt Ukrainaan tehdyn hyökkäyssodan myötä entisestään, ja se näkyy valtiollisten televisiokanavien propagandassa. Venäläisille tarjotaan uutisissa ja keskusteluohjelmissa maailmankuvaa, joka rakentuu länsimaalaisittain katsottuna aivan omanlaiselle todellisuudelle.

Sananvapautta ei juurikaan Venäjällä ole. Esimerkiksi Toimittajat ilman rajoja -järjestön listauksessa Venäjä asettuu sijaluvulle 155, kun arvioidaan lehdistönvapautta. Jumbosijalla 180 on Pohjois-Korea ja listan kärkisijat on jaettu Pohjoismaille.

Hyökkäyssodan aikana kielenkantoja on kiristetty entisestään esimerkiksi lailla, jonka mukaan sodan arvostelusta ja ”valheellisen tiedon” levittämisestä voidaan tuomita 15 vuodeksi vankeuteen. Itse asiassa ”sodasta” ei saa edes puhua, vaan kyse on ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”.

Länsimaiselle yleisölle on muun muassa kielimuurin vuoksi vaikea päästä kurkistamaan siihen propagandamaailmaan, jossa venäläiset elävät. Jos tällaisen tutkimusretken haluaa tehdä, matkalla auttaa neuvosto-Ukrainassa syntynyt, sittemmin amerikkalaistunut Julia Davis.

Davis on tutkinut vuosia Venäjän propagandaa. Hän perusti jo vuonna 2014 Russian Media Monitor -kanavan Youtubeen. Kanavalle hän on poiminut lähes päivittäin pätkiä venäläisistä keskusteluohjelmista ja tekstittänyt ne englanniksi. Hän perusti kanavan sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa.

Kotisivujensa mukaan Davis on ”venäläismedian analyytikko, joka erikoistuu Venäjän propagandataktiikoiden paljastamiseen sekä Kremlin hybridisodankäyntiin ja ulkomaanpolitiikkaan”.

Davis kertoo olevansa lisäksi muun muassa ohjaaja ja tehnyt työtä Yhdysvaltojen turvallisuuskoneistossa. Hänellä on kertomansa mukaan maisterin tutkinto ilmailu- ja avaruustekniikasta. Davis on esiintynyt kansainvälisissä tiedotusvälineissä kuten CNN:llä ja BBC:llä, ja hän on The Daily Beast -verkkolehden kolumnisti.

”Näyttää siltä, että monille venäläisille on helpompaa uskoa valtiollista propagandaa, koska se antaa heille toivoa siitä, että asiat kyllä jotenkin selviävät ja tulevat paremmiksi. Uskoisin, että ainakin kolmannes venäläisistä kuitenkin tietää, mitä todellisuudessa tapahtuu. Tiedostavien venäläisten määrä kasvaa sitä mukaa kun sota etenee”, Davis arvioi venäläisten suhdetta Kremlin propagandaan Kyiv Post -lehden haastattelussa.

Millaista Davisin esittelemä propaganda sitten on? Katsotaan.

Uusin Russian Media Monitorin videoista on televisiohaastattelu, jossa Yhdysvalloissa aiemmin vakoilusta kiinni jäänyt, nykyinen duuman edustaja Maria Butina haastattelee vankienvaihdossa amerikkalaisten kanssa aiemmin joulukuussa vapautettua asekauppias Viktor Butia. But tunnetaan lempinimellä ”kuolemankauppias”. Hänet tuomittiin 25 vuoden vankeuteen Yhdysvalloissa vuonna 2011.

Butina esittelee Butin mieheksi, ”joka oli amerikkalaisessa vankilassa aivan liian pitkään, ilman oikeudenkäyntiä tai tutkimuksia”.

”Hänet vangittiin vain siksi, että hän oli venäläinen”, Butina alustaa haastattelussa.

But puolestaan kertoo, kuinka natsit perustivat Yhdysvaltojen vankilajärjestelmän ja kuinka hän nauroi aina herättyään hysteerisesti viiden minuutin ajan osoittaakseen voimaansa vangitsijoille.

Vankeudessa But sanoo jääneensä päivisin ruoatta ja saaneensa syödäkseen vasta illalla.

”Se ei ole oikeastaan edes ruokaa, vaan perustuu natsien käytäntöihin.”

Toisella videolla keskusteluohjelmassa ääneen pääsee RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan. Hän muun muassa väittää, että Venäjä olisi valloittanut Ukrainan pääkaupungin Kiovan jo sodan ensimmäisen viikon aikana. Todellisuudessa venäläisjoukot joutuivat vetäytymään Kiovan liepeiltä eivätkä ole sen koomin kaupungin valtausta edes yrittäneet.

”Me käytännössä valtasimme sen, eikö niin?” Simonjan toteaa.

Simonjanin mukaan Venäjä ei koskaan käyttäisi ydinasetta Kiovaa vastaan ensi sijaisesti siksi, että ”pyhät paikkamme sijaitsevat Kiovassa”.

”Mutta Washingtonissa, Lontoossa tai Berliinissä meillä ei pyhiä paikkoja ole.”

Puhepurkauksessaan Simonjan vielä katsoo, ettei Venäjä tule koskaan luopumaan valtaamastaan Krimin niemimaasta.

”Joko me voitamme tavalla, jota pidämme voittona, tai sitten syttyy kolmas maailmansota, ennemmin tai myöhemmin. En näe muuta vaihtoehtoa. Millaisissa olosuhteissa voisimme luopua Krimistä, luopuisimmeko siitä ilman kolmatta maailmansotaa?”

Davis on onnistunut myös tallentamaan myös todistusaineistoa malesialaisen matkustajakoneen alasampumisesta Ukrainassa 2014. Kaikki Boeing 777 -tyyppisessä koneessa olleet 298 ihmistä kuolivat.

Marraskuussa Hollannissa tuomittiin koneen alasampumisesta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin kolme miestä, joista kaksi on Venäjän tiedustelupalvelujen entisiä työntekijöitä ja yksi Itä-Ukrainan kapinallisjohtajista. Miehet tuomittiin poissaolevina. Heidän arvellaan olevan Venäjällä, eikä Venäjän nykyhallinnon uskota edes harkitsevan heidän luovuttamistaan.

Davisin tallentamalla videolla uutisankkuri kertoo ensin, kuinka Itä-Ukrainan kapinalliset ovat onnistuneet pudottamaan ohjuksella ukrainalaisen kuljetuskoneen. Myöhemmin sama uutistenlukija kertoo, kuinka kapinallisten mukaan Ukrainan ilmavoimat oli ampunut Boeingin alas.

Kapinallisilla ei uutistenlukijaan mukaan edes ole aseita, joilla malesialaiskoneen olisi voinut pudottaa.

”Lisään vielä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ukrainan ilmavoimat pudottaa siviilikoneen”, uutistenlukija sanoo.