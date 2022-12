Pietarilainen Mihail kertoo, millaista on, kun tietää tekevänsä työtä, jonka kotimaan vallanpitäjät ovat mielivaltaisesti määritelleet laittomaksi ja rangaistavaksi.

Viime kesän lopussa olin palaamassa kotiini Pietarissa, kun näin poliisiauton lähellä taloani.

Hermostuin. Päätin tehdä pienen kävelylenkin ja mennä sisään vasta kun poliisit olisivat häipyneet.

Olin hyvin tietoinen siitä, että tein työssäni sellaista, mikä Venäjällä on määritelty laittomaksi: lähetin tekstejä julkaistavaksi laajalevikkiseen tiedotusvälineeseen maassa, jota Venäjän nykyiset vallanpitäjät pitävät ”epäystävällisenä”. Tähän Kirjeitä Venäjältä -kirjoitussarjaan, Suomeen. Venäjän uusien, järjettömien lakien nojalla minulle voitaisiin langettaa rangaistus.

Mikäli poliisi siis saisi minut teoistani kiinni.

Hätkähdin poliisiautoa, mutta se onneksi katosi maisemista. Muutamaa päivää myöhemmin kerroin tästä isälleni.

”Älä ole huolissasi”, hän vastasi sarkastisesti virnistäen. ”Ei sinua tulla hakemaan tavallisella poliisiautolla.”

Vitsin selventämiseksi on syytä mainita, että Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB käyttää omia, yleensä merkitsemättömiä, autojaan.

Pietarilaisen kahvilan ikkunassa näkyy Felix Dzerzhinskyn rintakuva. Hän oli FSB:tä ja KGB:tä edeltäneen VChK:n ensimmäinen johtaja.

” Seuraavatko he jokaista askeltasi?

Arvioin, että monet niistä venäläisistä, jotka ovat tänä vuonna lähteneet maasta, ovat digitaalisten ja luovien alojen ammattilaisia. Toimittajia, kuvaajia, graafikkoja, it-osaajia. Tärkeimpiä syitä heidän muuttoonsa ovat seuraavat: selkeämpi ymmärrys todellisuudesta, kyvyttömyys elää ja työskennellä totalitaarisessa, hyökkäyssotaa käyvässä valtiossa sekä huoli omasta turvallisuudesta.

Viimeksi mainittua on vaikea täsmentää. Se on niin epäselvä asia.

On lähes mahdotonta arvioida, millaisessa pidätyksen ja syytteen vaarassa on ihminen, joka esimerkiksi julkaisee jossakin jotakin, mitä Venäjän viranomaiset eivät hyväksy.

Seuraavatko he jokaista askeltasi? Jos seuraavat, kuinka lähelle he ovat päässeet?

Selkeitä vastauksia ei saa ennen sitä päivää – tai todennäköisemmin yötä –, jona poliisi kolkuttaa ovelle. Ja luultavasti ovella on silloinkin joku muu kuin poliisi.

Sitä ennen on aikaa miettiä, kuulostella ja hermoilla.

Mikä tahansa toimintahäiriö tai ongelma älypuhelimessa tai läppärissä alkaa näyttää epäilyttävältä.

Jokainen ääni kotioven ulkopuolella – erityisesti öiseen aikaan – herättää ja vie yöunet pitkäksi aikaa.

En ole koskaan elämässäni kokenut yhtä suurta iloa ja helpotusta juopuneen naapurin näkemisestä kuin eräänä myöhäisiltana viime elokuussa, kun olin herännyt ja pelästynyt miesääniä rappukäytävässä. Ovisilmästä näin sitten naapurini kavereineen.

Kesäretkelläni Laatokan ympäri soitin kerran eräälle naiselle, mutta kuulinkin yllätyksekseni tuntemattoman miesäänen vastaavan puhelimeen. Hän keskeytti puhelun muutamassa sekunnissa. Soitin uudelleen ja tavoitin naisen, joka sanoi, ettei kukaan ollut soittanut hänelle vähään aikaan. Karjalan paikallisen puhelinoperaattorin viaton yhteysvirhe? Ehkä…

Mutta mieleen nousi heti muitakin epäilyksiä. Olin työmatkalla, liikuin ympäriinsä ja hankin tietoa ihmisten suhtautumisesta sotaan.

Katusoittaja FSb:n Moskovan-päämajan Lubiankan edustalla toukokuussa 2022.

Venäjän hallinnon kannalta saattaa olla jopa eduksi, että tietyt kuuluisat nimet ovat nyt ulkomailla pikemminkin kuin kotimaassa telkien takana.

Jotkut mitä ilmeisimmin saavatkin tietynlaisia varoituksia, jotta häipyisivät Venäjältä.

Toimittaja Aleksandr Nevzorov kertoi saaneensa valokuvan rikossyytteensä ensimmäisestä sivusta päivää ennen kuin syytekirjelmä virallisesti avattiin ja prosessi käynnistettiin – ja hän poistui maasta.

Oppositiopoliitikko Ilja Jašin kertoi haastattelussaan Juri Dudin Youtube-kanavalla viime kesänä, että hän oli saanut useita ”kutsuja” poistua maasta.

Ei vain yhtä vaan peräti kolme syytettä Venäjän armeijan mustamaalaamisesta, ja lähes neljännenkin, joiden käsittelyä hän odotti vapaana. Hänen läheisiä ystäviään oli pistetty telkien taa.

Hän kuvaili erästä merkillistä näytelmää, joka tapahtui jo kymmenen vuotta sitten, kun Moskovan Bolotnaja-aukion mielenosoituksista pidätettiin ja tuomittiin aktivisteja. Oppositiojohtaja Jašin ei saanut silloin syytettä, ja hän ymmärsi sen niin, että hänen haluttiin ensisijaisesti lähtevän. ”Lähtökutsu” tuli

näin

: hänen toimittajaystävänsä kutsuttiin valtionhallinnon infoon, ja kun muut toimittajat poistuivat, hänen ystävänsä pyydettiin odottamaan jotakin toimistossa. Toimittajaystävä jätettiin yksin huoneeseen, jonka pöydällä oli jätetty papereita. Kun ystävä vilkaisi, mitä niiden päällä luki, ilmeni, että kyseessä oli Jašinin syyte. Ystävän oltua kymmenen minuuttia huoneessa, hänelle ilmoitettiin, ettei tarvetta odottaa ollutkaan: hän saattoi nyt poistua.

” On onni herätä aamulla herätyskellon ääneen eikä siihen, että joku on ovella.

Näin varoitus syytteestä välittyi Jašinille – joka ei kuitenkaan lähtenyt maasta. Hän päätyi näennäisesti kuulusteltavaksi, mutta ei saanut syytettä.

Miksei?

Jašin sanoo, että Venäjän hallinto ei toimi rationaalisesti. Ihmisiä pidätetään – tai vapautetaan – myös sattumanvaraisesti, sillä kaikki toiminta on kaoottista.

Varsinainen selitys on Jašinin mukaan kuitenkin se, ettei Venäjä lisää ”ongelmallisten” poliittisten vankien määrää varomattomasti. Ongelmallisilla hän tarkoittaa liittolaisensa Aleksei Navalnyin ja toimittaja-oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murzan tapaisia toimijoita, joita vangitseminenkaan ei hiljennä: he käyttävät esimerkiksi oikeuden istunnot kritiikkinsä esiin tuomiseen. Heillä on verkostonsa. Hän olisi kuten he. Jo pelkkä tuomio olisi sanoma: osalle Venäjän yhteiskunnasta ja koko ulkomaailmalle se kertoisi taas yhdestä uudesta voimakkaasta mielipidevangista Venäjällä.

Jos he ovat ulkomailla, heidät on paljon helpompi leimata kotimaassa pelkureiksi ja pettureiksi.

Viime kesän haastattelussa Jašin kertoi, että hän pysyy Venäjällä ja vastustaa sotaa sanomalla sitä sodaksi.

Hän kertoi tiedostavansa, että joku voi olla ovella pidättämässä hänet hetkenä minä hyvänsä, eikä hänellä siksi ole tunnetta huomisesta. Hän kuvaili vajoavansa synkkyyteen aika ajoin, mutta jollain tavalla tieto siitä, että juuri tämä päivä voi olla viimeinen vapaana miehenä, tekee elämästä ja teoista merkityksellisiä. Hän tunsi itsensä aikaansaavaksi ja luovaksi. On onni herätä aamulla herätyskellon ääneen eikä siihen, että joku on ovella.

Pian haastattelun jälkeen viimeinen päivä vapaana miehenä koitti.

Ilja Jašin pidettiin tutkintavankeudessa joulukuun oikeudenkäyntiin saakka, ja joulukuun 9. päivänä hänet tuomittiin 8,5 vuoden vankeusrangaistukseen Venäjän armeijaa koskevan ”väärän tiedon” levittämisestä.

Voi olla, että tunnetut oppositiopoliitikot ja journalistit saavat joskus ennakkovaroituksia tulevasta pidätyksestä siksikin, että heillä on ystäviä yhteiskunnan eri kerroksissa, mukaan luettuna turvallisuusjoukot. Ystävyyttä ja inhimillisyyttä voi olla yllättävissä paikoissa.

En kuitenkaan laskisi sen varaan.

Varsinkaan meidän pienempien ja tuntemattomampien toimijoiden kohdalla.

Presidentti Vladimir Putin pitämässä puhetta FSB:n johdolle vuonna 2019.

Elettyäni nyt jonkin aikaa täysin turvallisissa oloissa lännessä, tunnen myös epävarmuutta. Olinko Venäjällä harhaluuloinen pässinpää, jotka näki FSB:n agentteja jokaisen puun takana?

Elämä täällä rajan toisella puolella on niin kovin erilaista.

Säilyttääkseni suhteellisuudentajuni etsin yhteyksiä toisiin Venäjältä lähteneisiin. Mikä muilla teki vaaran tunnusta niin suuren, että oli jätettävä koti ja toiminta siellä?

Eräs filmintekijä vastasi, että ehkäpä se, että yhdestä hänen Venäjän kidutuksen vastaisesta videostaan tuli niin suosittu. Lähes miljoona katsontakertaa. (Kerron tästä tarkemmin myöhemmin.)

Toinen sanoi, että hän oli feministiaktivistina tottunut uhkauksiin. Mutta tänä vuonna ne muuttuivat äärimmäisen todentuntuisiksi ja yksityiskohtaisiksi.

”Ne olivat fyysisen väkivallan uhkauksia minua ja poikaani kohtaan.”

Pietarilainen toimittaja Mihail jatkaa kirjoittamista Kirjeitä Venäjältä -sarjaan venäläisenä maanpaossa. Millainen Venäjä Euroopassa on? Mitä kotona ja kotimaassa tapahtuu?

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on Venäjällä uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS