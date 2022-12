Allekirjoittamalla Patriot-sopimuksen Joe Biden pääsee vaientamaan eurooppalaisten liittolaistensa keskinäiset kampitukset, jotka eivät tue toivottua mielikuvaa yhtenäisestä Euroopasta Ukrainan rinnalla, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Yhdysvallat on valmistellut kaikessa hiljaisuudessa tehokkaiden Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Ukrainaan, kertoo uutiskanava CNN. Kanava kertoi tiistaina kolmeen virkamieslähteeseen viitaten, että Yhdysvallat on valmis toimittamaan järjestelmät Ukrainaan lähipäivinä.

Lähteiden mukaan luovutuspäätöksestä puuttuvat vielä puolustusministeri Lloyd Austinin ja presidentti Joe Bidenin allekirjoitukset, mutta molemmat aikovat pistää puumerkkinsä paperiin.

Patriotit merkitsevät muutosta Yhdysvaltain varovaiseen aseellisen tuen antamiseen Ukrainalle, sillä järjestelmän ilmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään kohteisiin 160 kilometrin päähän. Lyhyemmän kantaman ohjukset kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.

Ukrainan ilmapuolustus Venäjän ohjushyökkäyksiä vastaan on ollut pitkälti vanhojen S-300-ilmatorjuntaohjusten varassa. Yhdysvallat toimitti syksyllä Ukrainaan muutamaan kymmeneen kilometriin ampuvia Nasams-järjestelmiä, jotka ovat muun muassa Helsingin ilmatorjuntarykmentin käytössä.

CNN:n lähteet eivät kerro, paljonko Yhdysvallat aikoo ohjuksia ja lavetteja Ukrainaan toimittaa. Yhdessä Patriot-patteristossa on neljästä kahdeksaan lavettia, joissa kussakin on neljän ohjuksen kasetti. Yhdysvaltain asevoimilla lavetteja on julkisten tietojen mukaan yli tuhat.

1980-luvulla käyttöön otettuun järjestelmään on tehty päivityksiä, ja siihen kuuluvat niin edistyneet tutkajärjestelmät kuin komentoyksikötkin. Järjestelmän käyttäminen edellyttää tavallisesti kuukausien koulutusta ja melkoista joukkoa koulutettua henkilökuntaa.

CNN:n mukaan Yhdysvallat uskoo kuitenkin pystyvänsä pikakouluttamaan riittävästi ukrainalaista ilmatorjuntaväkeä Patriot-järjestelmien käyttöön. Koulutus aiotaan aloittaa saman tien Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa.

Jos CNN:n tiedot pitävät paikkansa, on Yhdysvaltain päätöksellä mielenkiintoisia ulottuvuuksia muutenkin kuin Ukrainan asevoimien suorituskyvyn kannalta. Poliittisesti päätöstä voi pitää näpäytyksenä sekä Saksalle että Puolalle, mutta sillä on merkitystä myös Puolan sisäpolitiikassa.

Saksa tarjoutui luovuttamaan kaksi Patriot-patteristoa Puolalle sen jälkeen, kun ilmeisesti ukrainalainen ilmatorjuntaohjus putosi marraskuussa Puolan puolelle ja surmasi kaksi ihmistä. Puola otti ensin tarjouksen kiitollisena vastaan, ja sekä puolustusministeri Mariusz Błaszczak että presidentti Andrzej Duda hyväksyivät sen.

Parin päivän kuluttua Puola pyysikin yllättäen, että Saksa voisi toimittaa Patriotit suoraan Ukrainaan, joka tarvitsee niitä enemmän.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Puolan äkkikäännöksen takana oli Laki ja oikeus -puolueen puheenjohtaja, Puolan vahva mies Jarosław Kaczyński, 73. Tämä tuli samalla näyttäneeksi, kuka kaapin paikan Puolassa määrää: presidentti ja ministeri olivat pian samaa mieltä.

Kunnes kelkka kääntyi jälleen pari päivää sitten, ja samat miehet kiittelivät Saksaa Patriot-ohjuksista. Tällä kertaa neuvoja ja opastusta saattoi hyvinkin tulla Washingtonista.

Puolalaislähteiden mukaan Kaczyński oivalsi heti, etteivät saksalaiset pysty pikakoulutuksiin, vaan heidän pitäisi lähettää saksalaisia Patriot-asiantuntijoita patteristojen mukana Ukrainaan. Ja sellaista eskalaatiota saksalaiset eivät yksinkertaisesti voisi omin päin tehdä.

”Kaczyński tiesi tämän ja toimi täysin kyynisesti”, sanoi Euroopan ulkoasianneuvosto -ajatushautomon Varsovan-johtaja Piotr Buras The New York Timesille.

”Kaikki tiesivät, etteivät saksalaiset lähetä eivätkä voi lähettää Patrioteja Ukrainaan. Eikä Ukrainassa tietenkään ole puolalaisia sotilaita.”

Puolalaislähteiden mukaan Kaczyński pyrki nolaamaan saksalaiset nostaakseen puolueensa kannatusta ennen ensi vuoden vaaleja. Laki ja oikeus on ollut mielipidetiedusteluissa pitkässä alamäessä.

Jos Biden panee nimensä Patriot-sopimukseen, hän antaa merkittävän tuen raskaampaa aseistusta ja vahvempaa ilmatorjuntaa pitkään pyytäneelle Ukrainalle.

Samalla hän pääsee vaientamaan eurooppalaisten liittolaistensa keskinäiset kampitukset, jotka eivät tue toivottua mielikuvaa yhtenäisestä Euroopasta Ukrainan rinnalla.