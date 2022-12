Mielenosoituksissa on kuollut seitsemän ja loukkaantunut yli 200 ihmistä.

Tuomioistuin on hylännyt Perun syrjäytetyn presidentin Pedro Castillon anomuksen päästä vapaaksi. Castillo pidätettiin viime viikolla, kun hänet syrjäytettiin tehtävästään. Häntä epäillään kapinasta ja salaliitosta.

Asiaa käsitellyt tuomari Cesar Martin ilmoitti, että tuomioistuin on julistanut Castillon valituksen perusteettomaksi.

”En koskaan anna periksi”, Castillo sanoi oikeudessa ja lisäsi:

”Kehotan armeijaa ja poliisia laskemaan aseensa ja lopettamaan näiden ihmisten tappamisen”, jotka janoavat oikeutta.

Castilloa tukevissa mielenosoituksissa on kuollut seitsemän ihmistä.

”En ole varas, raiskaaja, korruptoitunut tai roisto”, Castillo sanoi ja piti pidätystään epäoikeudenmukaisena ja mielivaltaisena.

Tämän jälkeen tuomari kehotti Castilloa pysyttäytymään oikeuskäsittelyä koskevissa asioissa.

Mielenosoitukset jatkuivat Perussa tiistaina poliisin mukaan 13 alueella maan 24 alueesta. Pahimmat levottomuudet ovat olleet maan pohjois- ja eteläosissa Cuscon alue mukaan luettuna. Cuscon kaupunki on suosittu turistikohde, sillä kaupungin kautta kuljetaan historialliseen Macchu Picchun inkakaupunkiin.

Perun alkuperäiskansat ja maataloustalousjärjestöt julistivat tiistaina toistaiseksi voimassaolevan lakon. Se johti siihen, että Cuscon ja Macchu Picchun välistä rautatieliikennettä hoitava operaattori ilmoitti junayhteyden kaupunkien välillä keskeytyneen. Myös Cuscon lentokenttä suljettiin sen jälkeen, kun mielenosoittajia tunkeutui kentän sisätiloihin.

Mielenosoittajat ja poliisi ovat ottaneet yhteen eri puolilla maata. Kuvassa mielenosoittaja heittää kyynelkaasukanisterin poliisia kohti Limassa.

Myös Perun toiseksi suurimmassa kaupungissa Arequipassa on ollut levotonta. Perun pääkaupungissa Limassa tilanne oli tiistaina rauhallinen edellisen yön levottomuuksien jälkeen. Poliisi hajotti Liman mielenosoitukset käyttämällä kyynelkaasua sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat yrittivät tunkeutua Perun kongressirakennukseen.

Castillo on taustaltaan maaseutuopettaja ja ammattiyhdistysjohtaja, ja hänellä on ollut vähän yhteyksiä maan eliittiin. Castillon vahvin kannatusalue on ollut Andien alueella, mutta sen sijaan rannikkoalueelta ja pääkaupunki Limasta tukea ei ole löytynyt niin paljon.

Perun oikeusasiamies Eliana Revollar kertoi uutistoimisto AFP:lle, että yli 200 ihmistä on loukkaantunut mielenosoituksissa.

”Tämä on erittäin vakavaa kipuilua. Pelkäämme, että tämä johtaa kansannousuun, koska on ihmisiä jotka kehottavat kapinoimaan ja tarttumaan aseisiin”, Revollar sanoi.

Castillon jälkeen presidentiksi ryhtynyt Dina Boluarte on kehottanut ihmisiä rauhoittumaan ja tulemaan toisten kanssa toimeen kuten sisarusten kanssa. Boluarte kertoi myös harkitsevansa hätätilan julistamista koko maahan. Toistaiseksi hätätila on voimassa vain pahimmilla levottomuusalueilla.

Meksikon vasemmistolainen presidentti Andres Manuel Lopez Obrador antoi tiistaina tukensa vasemmistolaiselle Castillolle ja lisäsi Meksikon tunnustavan Castillon yhä Perun presidentiksi.

Perun ulkoministeriö vastasi maan kongressin toimineen perustuslain mukaisesti, kun Castillo syrjäytettiin.