Iranissa on tuomittu jo ainakin 400 ihmistä vankeuteen mielenosoitusten takia

Nyt julkistetut Teheranin provinssin vankeusrangaistukset saattavat olla vain jäävuoren huippu.

Iranin pappisvaltaa ja erityisesti sen ankaria oikeuskäytäntöjä vastaan on osoitettu mieltä eri puolilla maailmaa. Kuvan nainen osoitti mieltään Barcelonassa viime perjantaina.

Tuomioistuimet Iranin pääkaupungissa Teheranissa ovat tuominneet jo 400 ihmistä vankeusrangaistuksiin osallistumisesta tämän syksyn mielenosoituksiin, kertoo uutistoimisto AFP.

Mielenosoitukset alkoivat syyskuussa, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli siveyspoliisin käsissä. Hänet oli pidätetty naisten pukeutumissääntöjen rikkomisesta.

Virallinen Iran kutsuu mielenosoituksia ”mellakoiksi”.

”Teheranin provinssissa mellakoitsijoiden oikeuskäsittelyissä 160 ihmistä on tuomittu 5–10 vuoden vankeusrangaistuksiin, 80 ihmistä 2–5 vuoden vankeusrangaistuksiin ja 160 ihmistä alle kahden vuoden vankeusrangaistuksiin”, sanoi Teheranin johtava oikeusviranomainen Ali Alghasi-Mehr oikeuslaitoksen Mizan-uutissivustolla.

Iranissa on 31 provinssia, joten Teheranissa jaetut vankeustuomiot saattavat olla vain jäävuoren huippu.

Islamilaista pappisvaltio Irania on arvosteltu jyrkästi sen oikeuskäytännöistä. Mielenosoituksiin liittyen on jaettu myös kuolemantuomioita, ja kaksi ihmistä on teloitettu.

Maanantaina aamunkoitteessa Majidreza Rahnavard hirtettiin säkki päässään nostokurkeen Mashhadin kaupungissa Koillis-Iranissa. Rahnavard oli 23-vuotias ja työskenteli hedelmämyyjänä.

Ensimmäinen teloitusten uhri, 23-vuotias tarjoilija Mohsen Shekari, hirtettiin viime torstaina vankilassa Teheranin lähellä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan ainakin 20 ihmistä on vaarassa joutua teloitetuksi mielenosoituksiin liittyen, kertoo brittilehti The Guardian. Lehden mukaan iranilaiset aktivistit pelkäävät, että vallanpitäjät voivat pahimmillaan alkaa panna toimeen joukkoteloituksia.