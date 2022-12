Ukrainan odotetaan saavan pian Patriot-järjestelmiä Yhdysvalloilta – mikä vaikutus niillä on sodassa?

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö: ”Kyseessä on myös viesti Venäjälle, että panokset kovenevat.”

Venäjän terrorihyökkäyksistä kärsivä Ukraina on ilmeisesti saamassa Yhdysvalloilta lisää kykyä ilmatorjuntaan, kun presidentti Joe Bidenin odotetaan päättävän Patriot-järjestelmien toimittamisesta.

Virallinen ilmoitus asiasta saattaa tulla jo torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Jos tieto pitää paikkansa, päätöstä on onnistuttu valmistelemaan todella salassa. Hanke tuli julkiseksi tiistaina, kun siitä uutisoi yhdysvaltalaiskanava CNN.

Patriot-järjestelmät on alun perin otettu käyttöön vuonna 1982, minkä jälkeen niitä on jatkuvasti modernisoitu. Patriotia valmistaa asejätti Raytheon, ja tuote on maailman puolustusmarkkinoilla haluttu. Patriot-torjuntaohjuksilla tuhotaan esimerkiksi vihollisen ballistisia ohjuksia.

CNN:n lähteet eivät kerro, paljonko Yhdysvallat aikoo ohjuksia ja lavetteja Ukrainaan toimittaa. Yhdessä Patriot-patteristossa on neljästä kahdeksaan lavettia, joissa kussakin on neljän ohjuksen kasetti. Yhdysvaltain asevoimilla lavetteja on julkisten tietojen mukaan yli tuhat.

Olennainen kysymys kuuluu, mikä vaikutus Patriot-järjestelmillä on.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö erottelee sotilaallisen ja poliittisen merkityksen.

”Sotilaallinen merkityshän on se, että Ukrainalla ei yksinkertaisesti riitä ilmatorjuntaa Venäjän infrastruktuuri-iskujen torjumiseen”, Käihkö sanoo puhelinhaastattelussa.

Venäjän ohjukset ja lennokit tappavat ukrainalaisia siviilejä, ja iskujen kohteena on viime kuukausina ollut etenkin ukrainalainen sähköntuotanto.

Ukrainan ilmapuolustus on ollut pitkälti vanhojen S-300-ilmatorjuntaohjusten varassa. Yhdysvallat toimitti syksyllä Ukrainaan muutamaan kymmeneen kilometriin ampuvia Nasams-järjestelmiä, joita on myös muun muassa Helsingin ilmatorjuntarykmentin käytössä.

Saksalta Ukraina sai IRIS-T-järjestelmän, ja lisäksi Ukrainalla on muun muassa olalta laukaistavia Stinger-ohjuksia.

Ukraina on kuitenkin suuri maa. Koska Venäjä ei tunnu piittaavan sotarikoksiin syyllistymisestä, sillä on runsain mitoin tuhoamiskohteita, Käihkö toteaa.

”Oikeastaan kaikki infrastruktuuri kaikissa Ukrainan asutuskeskuksissa”, Käihkö sanoo.

Kaikkia kohteita on mahdoton suojata, Käihkö toteaa, joten Venäjä saa paljon tuhoa aikaan. Esimerkistä käy Odessa.

”Venäjä laittoi sinne lauantaina ilmeisesti 15 lennokkia”, Käihkö sanoo. ”Ukrainalaiset sanoivat, että kymmenen ammuttiin alas. Viisi pääsi siis läpi, sillä seurauksella, että puolitoista miljoonaa ihmistä jäi ilman sähköä.”

”Ukrainalaiset ovat sotilaallisesti hyvin vaikeassa tilanteessa”, Käihkö summaa.

Koska Ukrainan tukijat eivät ole valmiita tarjoamaan aseita – kuten hävittäjiä –, joilla ukrainalaiset ulottuisivat syvälle Venäjälle, pitää Käihkön mukaan miettiä seuraavaksi tehokkaimmat vaihtoehdot.

”Siinä tullaan ilmapuolustuksen tärkeyteen, ja kyllähän tämä Patriot on Yhdysvaltain kehittynein ilmatorjuntajärjestelmä.”

Patriotin kehittyneisyys on tietyllä tapaa myös sen ongelma. Käyttöönotto ei tapahdu käden käänteessä.

”Tämä on monimutkainen järjestelmä, jossa tarvitaan pitkä käyttökoulutus. Puhutaan hyvinkin kuukausista”, Käihkö sanoo. ”Eikä kyse ole pelkästään käytöstä vaan myös huollosta.”

Muutaman kuukauden aikataulullakin rikottaisiin nopeusennätyksiä. Kun esimerkiksi Ruotsi teki kaupat Patriot-järjestelmistä kesällä 2018, ne luovutettiin Halmstadin ilmatorjuntarykmentille marraskuussa 2021.

Satoja ruotsalaisia oli käynyt koulutettavana Yhdysvalloissa, kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Ukrainalaisilla ei ole aikaa monen vuoden perusteellisiin koulutuksiin.

Koska yhdysvaltalaisia sotilaita tuskin lähetetään Ukrainaan, ukrainalaissotilaat todennäköisesti lähetetään Saksassa oleviin tukikohtiin saamaan pikakoulutusta.

Sotilaallisessa mielessä kaikki aseapu on Ukrainalle tervetullutta, ja Patriot-järjestelmätkin helpottavat osaltaan Ukrainan tilannetta. Mutta ratkaisijaksi niistä ei ole, Käihkö sanoo.

”On vaikea kuvitella, että Ukraina saisi niin paljon ilmatorjuntaa ulkopuolisilta tukijoilta, että se pystyisi kaikki hyökkäykset torjumaan. Siihen ei pysty edes Israel, jolla on maailman ehkä kehittynein ilmapuolustus ja myös Patriot-järjestelmä käytössä.”

Patriot-päätöksellä – jos se on tullakseen – on muutakin kuin sotilaallinen merkitys.

”Toinen merkitys on poliittinen”, Käihkö sanoo. ”Tämähän on Yhdysvaltojen paras ilmatorjuntajärjestelmä, joten kyseessä on viesti Venäjälle, että panokset kovenevat. Kun Venäjä tekee enemmän, niin Yhdysvallat tekee enemmän.”

Patriotit merkitsevät muutosta Yhdysvaltain varovaiseen aseellisen tuen antamiseen Ukrainalle, sillä järjestelmän ilmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään kohteisiin 160 kilometrin päähän. Lyhyemmän kantaman ohjukset kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.

Jos Biden hyväksyy Patriot-avun, siitä voi lukea poliittisen viestin myös eurooppalaisille, Ilmari Käihkö sanoo. Saksa ei esimerkiksi ole halukas tukemaan Ukrainaa omilla Patriot-patteristoillaan.

”Yhdysvallat ottaa taas vastuuta enemmän kuin eurooppalaiset, ja sen voi tulkita myös viestinä eurooppalaisille Ukrainan tukijoille, että me emme tee riittävästi.”