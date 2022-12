Venäjä kaivautuu syvälle poteroihin. Se tapattaa surutta sotilaitaan saadakseen Ukrainan joukot esiin. Hinta on Venäjälle hirveä, mutta niin se on myös Ukrainalle.

Mitäs vapautetaan seuraavaksi? Joko pakataan aurinkorasva Krimin rantalomaa varten?

Talvi on tullut, mutta Ukraina on yhä voitolla. Venäjä on tuhonnut elämän edellytyksiä raukkamaisilla iskuilla, mutta Ukraina on sinnitellyt urheasti. Eurooppakin on pysynyt yllättävän yhtenäisenä. Aseapua ja miljardeja virtaa Ukrainaan.

Vielä loppusyksystä Ukraina sai suurvoiton, kun se valtasi tärkeän Hersonin kaupungin takaisin 11. marraskuuta.

Sen jälkeen kartalta on etsitty kuumeisesti uutta valloitettavaa. Seuraavaksi Melitopol!

”Kun Melitopol kaatuu, Ukraina marssii Krimille asti”, presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja sanoi tällä viikolla.

Melitopol tuskin kaatuu lähiaikoina. Ukraina tuskin marssii Krimille lähipäivinä.

Rintamalta on Melitopoliin yli 70 kilometriä matkaa. Välissä on Dneprjoki, tuhansia venäläissotilaita ja tuhdit linnoitukset.

Eikä Ukrainalla ehkä mene niin hyvin kuin haluaisimme uskoa. Ukrainan voitto ei ole kirkossa kuulutettu.

Venäjän tykistöisku osui asuintaloihin Bahmutissa Itä-Ukrainassa joulukuun 9. päivänä.

Elokuun ensimmäisenä päivänä Venäjä aloitti hyökkäyksen Bahmutin kaupunkiin. Noin 70 000 asukkaan kaupunki on taistelujen myötä raunioina ja lähes tyhjentynyt.

Venäjän hyökkäys on edennyt, mutta tuskallisen hitaasti. Molemmin puolin on kuollut tuhansia sotilaita. Rintamaa on luonnehdittu lihamyllyksi, ja asiantuntijoiden mukaan Bahmutin strateginen merkitys on vähäinen.

Lue lisää: Bahmutissa ”Venäjän hulluus on ilmeisintä” – Miksi Venäjä keskittää voimansa juoksuhautoihin, joissa uhreja syntyy, mutta voittoja ei?

Mutta neljän kuukauden verenvuodatuksen jälkeen Venäjä on oppinut taistelun ”algoritmin”, kuten liettualaistutkija Valdis Kuzmins kuvaili.

Venäjä lähettää eteenpäin pieniä, ehkä kymmenen sotilaan ryhmiä. Takaisin tulevat ketkä tulevat. Kun Ukraina torjuu pienryhmät, se paljastaa samalla asemansa. Venäjä ampuu heti tykistöllä perään, kuvailee HS:n faktantarkastaja ja avoimen datan tutkija John Helin.

”Venäjä saa välitöntä dataa, että tuolla ne ukrainalaiset ovat, isketään sinne tykistöllä. Jos ei heti osu, kokeillaan uudestaan. Sillä tavalla kulutetaan Ukrainan joukkoja”, Helin sanoo.

Venäjä lähettää pieniä ryhmiä uudestaan ja uudestaan, yötä päivää.

Rintama nytkähtää vähän eteenpäin. Ensin ehkä vain 20 metriä päivässä, mutta lopulta 200 metriä.

Laskelma on kyyninen. Bahmutissa sotii palkka-armeija Wagner, joka käyttää sotilaina vankiloista rekrytoituja rikollisia. Se tulee halvemmaksi kuin panssarivaunut, jotka juuttuisivat mutaan.

”Venäjä ajattelee, että on parempaa resurssien käyttöä heittää eteen kourallinen rangaistus­vankeja välittämättä siitä, kuinka paljon heitä kuolee”, Helin sanoo.

Lue lisää: Sambialainen opiskelija vangittiin Venäjällä, päätyi sotimaan Ukrainaan ja kuoli etulinjassa

Venäjällä on enemmän sotilaita, Ukrainalla taas parempia sotilaita. Venäjä tapattaa huonoja sotilaitaan tappaakseen Ukrainalta hyviä.

Suomalaiset tuntevat sananlaskun yhden suomalaisen ja kymmenen venäläisen sotilaan suhteesta. Venäjä pyrkii tappamaan sotilaita molemmin puolin, kunnes jäljelle jää yhdestoista venäläinen.

”Jos Venäjän tappiot eivät ole massiivisessa epäsuhdassa suhteessa ukrainalaisiin, niin tämä pelaa Venäjän pussiin. Jos Venäjä pystyy jauhamaan tykistöllään, se saattaa tuottaa Ukrainan parhaille yksiköille sellaisia tappioita, että ne pitää vetää linjasta”, Helin sanoo.

Jos Venäjä menettäisi kaksi värvättyä rangaistusvankia yhtä ukrainalaista ammatti­sotilasta vastaan, vaihtosuhde voisi olla Venäjälle edullinen. Tällaista sotaa Venäjä voi ainakin periaatteessa jatkaa pitkäänkin.

”Onko se kulutettuihin resursseihin nähden mielekästä? Ei välttämättä, mutta takana on selvä ajatus. Ei Venäjä ole siellä pelkästään huvin ja urheilun vuoksi. Melkein kaikessa, mitä Venäjä on tehnyt kesän jälkeen, on ollut selvä idea. Ne vain on toteutettu huonosti”, Helin sanoo.

muitakin ongelmia Ukrainan voiton tiellä on.

Venäjä on hyväksynyt tosiasiat ja vetäytynyt puolustuskannalle. Se on rakentanut Itä-Ukrainasta valloittamilleen alueille satojen kilometrien matkalle jykeviä linnoituksia: juoksuhautoja, panssariesteitä, kaivantoja.

”Olemmeko oppineet oikeat asiat loppukesän taisteluista?” John Helin kysyy.

Harkovan rintamalla Ukraina eteni suoranaista riemumarssia, mutta vastus olikin helppo: Venäjän joukkoja oli vähän.

”Ukraina pystyi etenemään 40 kilometriä muutamassa päivässä, ja se on todella hyvä suoritus. Mutta onko se toistettavissa?”

Parempi on pitää mielessä Herson.

Siellä Ukraina taisteli neljä kuukautta. Siltikin Venäjä vetäytyi lopulta Hersonista hyvässä järjestyksessä. Ratkaiseva syy Hersonin valtauksessa oli ehkä se, että Ukraina onnistui tuhoamaan Dneprjoen sillat ja tekemään Venäjän huollon kohtuuttoman vaikeaksi.

Vahvasti linnoitetulla Donetskin rintamalla vastaavaa ei ole helposti näkyvissä.

Ei se tietenkään mahdotonta ole. Maailma on täynnä Mannerheim- ja Maginot-linjoja, joista on menty yli tai ohi.

Hinta voi olla hirvittävän kova. Ukrainalaisia sotilaita on kuollut kymmeniätuhansia, hurjimpien arvioiden mukaan jo satatuhatta.

Ukrainalainen sotilas tähysteli taisteluhaudassa Venäjän asemiin eteläisen Donbasin alueella Ukrainassa marraskuun 29. päivänä.

Hyökkääminen poteroihin kaivautunutta Venäjää vastaan on väistämättä veristä. Tarvitaan valtavia määriä tykistöammuksia ja kykyä käyttää niitä. Ukrainan pitää tehdä vaikeita päätöksiä: kuinka monen tuhannen sotilaan henki uhrataan, jotta voidaan – ehkä – edetä tietty määrä kilometrejä.

”Isoissa julkisissa narratiiveissa suhtaudutaan vähän liian optimistisesti asioihin”, Helin sanoo.

Ukrainan asevoimat ei ehkä ole aivan niin hyvä kuin haluaisi uskoa. Venäjä on Euroopan korruptoitunein valtio, mutta Ukraina on toiseksi korruptoitunein. Se näkyy myös asevoimissa, Helin sanoo.

”Ukrainan armeijassa on ollut selkeitä ongelmia. Taktisella tasolla taistelu ei aina näytä menevän ihan hyvin”, Helin sanoo. Ongelmia on muun muassa viestinnässä.

Moni arvelee, että Ukraina tosiaan keskittää talvella yrityksensä alussa mainittuun Melitopoliin etenemiseen. Jos se onnistuisi, Ukraina saisi katkaistua Venäjän joukot.

Mutta Venäjällä on tähän sanansa sanottavana. Kuten sanottu, se on linnoittanut järeästi rintamaa myös Melitopolin suunnalla.

Ounastellaan myös, että Venäjä pyrkii uuteen suurhyökkäykseen keväällä, ellei jo tammikuussa. Se ei ehkä tälläkään kertaa johda Kiovan valtaukseen, mutta sodan kulku voi muuttua paljonkin.

Vähintäänkin se voi sekoittaa Ukrainan omia suunnitelmia.

Ukraina ei tyydy vähempään kuin täyteen voittoon. Se haluaa joka ikisen venäläis­sotilaan pois koko maasta. Ukrainaa ei voi siitä syyttää, eikä muilta kysytä.

Tällä viikolla julkaistiin kysely, jonka mukaan 87 prosenttia ukrainalaisista haluaa jatkaa sotimista niin pitkään, että Venäjä on ajettu Ukrainan kaikilta alueilta, myös Krimiltä. Tämä siis tilanteessa, jossa asunnot ovat olleet viikkokausia lämmittämättä ja kaupungit pimeitä.

Niin kauan kuin Ukraina taistelutahto on korkealla, Venäjän on mahdoton voittaa sotaa kokonaan. Siis niin, että se valtaisi koko maan ja liittäisi sen itseensä. Ukraina jatkaa taistelua vaikka yksin.

Vaikka Venäjä ei voita, on aivan mahdollista, että myöskään Ukraina ei voita, ainakaan niin kuin se itse haluaa.