Tiistaina Facebookin emoyhtiötä Metaa vastaan nostettiin Keniassa kanne, jonka mukaan somealustan algoritmi on lisännyt vihan ja väkivallan leviämistä Afrikassa ja erityisesti Etiopian sisällissodassa.

Facebookin emoyhtiötä Metaa vastaan on nostettu oikeuskanne, jonka mukaan yhtiö on antanut vihapuheen ja väkivaltaan yllyttämisen kukoistaa somealustoillaan. Tämä puolestaan on vaikuttanut väkivaltaan Etiopian verisessä sisällissodassa.

Kenian korkeimmassa oikeudessa nostetussa kanteessa Metaa vaaditaan luomaan kahden miljardin dollarin rahasto vihapuheen uhreille. Somejättiä vaaditaan myös muuttamaan sosiaalisen median algoritmejään.

Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Yhdysvaltalainen mediayhtiö Bloomberg.

Sadattuhannet ihmiset ovat kuolleet Etiopian hallituksen ja Tigrayn kapinallisjoukkojen välisessä konfliktissa, ja 400 000 elää nälänhädässä. Marraskuussa osapuolet pääsivät sopimukseen aselevosta.

Kanteen nostivat etiopialaiset tutkijat Abrham Meareg ja Fisseha Tekle sekä Nairobissa toimiva kenialainen ihmisoikeusjärjestö Katiba Institute.

Mearegin isä surmattiin kotinsa eteen vuosi sitten sen jälkeen, kun tästä oli tehty Facebookissa useita vihaan kiihottavia ja tunnistetietoja sisältäviä julkaisuja.

Facebookille raportoitiin julkaisuista toistuvasti, mutta niihin reagoitiin liian myöhään, Meareg kertoo. Yksi julkaisuista poistettiin vasta tämän isän jo saatua surmansa. Toinen julkaisu oli Facebookissa nähtävillä vielä vuodenkin päästä.

”Jos Facebook vain olisi lopettanut vihan leviämisen ajoissa ja moderoinut julkaisuja kunnolla, isäni olisi yhä elossa”, Abrham Meareg sanoo BBC:n mukaan.

Tuomioistuimelle toimitetussa lausunnossaan Meareg esittää, että Facebookin algoritmi nostaa vihaan kiihottavaa sisältöä, koska tällainen sisältö kerää käyttäjiltä enemmän reaktioita, kommentteja ja jakoja.

Hän väittää myös, että Facebookin sisällönvalvonta on Afrikassa ”valitettavan riittämätöntä”, eikä sisällönvalvontaa paikallisilla kielillä ole riittävästi.

Facebookin emoyhtiö Meta muutti nimensä viime vuonna. Tätä ennen yhtiön nimi oli sama kuin somealustalla.

Meta puolestaan kertoo panostaneensa sisällönvalvontaan, ja että vihapuheeseen ja väkivaltaan kehottaminen ovat Facebookin sääntöjen vastaisia.

Metan riippumaton valvontalautakunta suositteli yhtiötä viime vuonna tarkistamaan, kuinka Facebookia ja Instagramia on käytetty levittämään sisältöä, joka lisää väkivallan riskiä Etiopiassa.

Metalla on sisällönvalvontakeskus Kenian pääkaupungissa Nairobissa.

Metaa on aiemminkin syytetty siitä, että Facebookin algoritmit ruokkisivat vastakkainasettelua ja vihapuhetta.

Vuosi sitten Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen vetosi Yhdysvaltain senaatissa sen puolesta, että lainsäätäjät puuttuisivat Facebookin toimintaan kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Haugenin todistuksen pääsisältö oli pelko siitä, että Facebookin vihapuhe voisi pahimmillaan johtaa fyysiseen väkivaltaan ja tappaa ihmisiä. Hänen mukaansa yhtiön omat sisäiset selvitykset ovat osoittaneet, että sen laatimien algoritmien logiikka tuottaa vihapuhetta ja itseinhoa käyttäjissään.

Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kiisti, että yhtiö laittaisi yrityksen tuotot käyttäjiensä turvallisuuden edelle.