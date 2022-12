Epävirallisen kyselyn mukaan Pekingin ulkomaalaisista lähes 60 prosenttia on saanut koronavirustartunnan kahden viikon sisällä.

Peking

Kiinassa on noussut juuri tsunamimainen koronatautiaalto. Aiemmin koronan tukahdutus­politiikkaa toteuttanut valtio näyttää nyt antavan omikronin levitä kovin vapaasti.

Herkästi tarttuva omikron iskee siis sangen neitseelliseen maaperään, kun aiemman taudin tuomaa laumasuojaa ei ole.

Miten 1,4 miljardin asukkaan kansankunnan käy?

Kukaan ei varmaksi tiedä, moniko saa tartunnan lähiaikoina, mutta Feng Zijian, yksi Kiinan valtion johtavista korona-asiantuntijoista, esitti arvionsa viikko sitten.

Hänen mukaansa jopa 60 prosenttia kiinalaisista saa koronavirustartunnan lähi­kuukausina.

1,4 miljardin asukkaan maassa tämä tarkoittaisi 840 miljoonaa koronatartuntaa.

Voi olla, että 20 miljoonan asukkaan Pekingissä on jo korkein koronapiikki käsillä. Sairastuneista ei ole luotettavia lukuja saatavilla, mutta monella työpaikalla yli puolet on kipeinä.

Lähinnä Pekingin ulkomaalaisista koostuva englanninkielinen someryhmä Safe&Sane in Beijing teki keskiviikkona kyselyn. Kyselyn 3 000 vastaajasta lähes 60 prosenttia kertoi saaneensa koronavirus­tartunnan nyt joulukuussa eli kahden viikon sisään.

Sairaalahoitoa vaativien ja kuolintapausten määrä nousee lähiaikoina. Tällä haavaa Pekingin sairaaloissa on paikallisten viestinten mukaan noin 50 vakavaa korona­tapausta. Lukua ei pysty mitenkään varmistamaan.

Koronakuolemien määrää ei ole helppo ennustaa, sillä se riippuu muun muassa virusvariantista, väestön rakenteesta, rokotuksista ja sairaanhoidon saatavuudesta. Moni on silti ennusteensa Kiinalle tehnyt.

Tässä pari suhteellisen tuoretta ennustetta marraskuulta:

Alueellisen tautienvalvontakeskuksen johtaja Zhou Jiatong arvioi kiinalaisessa tiedejulkaisussa, että kaksi miljoonaa kiinalaista voisi kuolla korona­viruksen aiheuttamaan tautiin.

Jiatongin laskuissa tartunnan saaneita oli 230 miljoonaa. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Brittiläinen tiedeanalyysin yritys Airfinity puolestaan arvioi, että mikäli Kiinassa olisi 170—280 miljoonaa tartunnan saanutta, voisi 1,3–2,1 miljoonaa ihmistä kuolla tautiin.

Jos Kiinassa toteutuu Feng Zijianin ennustama 60-prosenttinen tautiaalto, kuolinluvut voivat siis olla paljon isommatkin.

On hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että emme saa koskaan tietää koronakuolemien määrää. Kiina on tunnettu tilastojensa kaunistelusta.

Maan johto on julistanut niin vahvasti kansalleen suojelleensa pitkällä koronanvastaisella politiikallaan ihmishenkiä, että sen voi olla vaikea myöntää kaikkia tulevia kuolemia.

Ennen tätä aaltoa Kiinassa on virallisten tietojen mukaan ollut vain runsaat 5 000 koronakuolemaa. Heistäkin valtaosa pandemian alussa Wuhanissa vajaat kolme vuotta sitten.

Koronakuolemien tilastointi ei ole aivan yksinkertaista, vaikka sen haluaisikin tehdä rehdisti. Kun Suomessa vasta otettiin käyttöön uusi laskentapa, koronakuolemia on paljon vähemmän kuin aiemmin.

Rokotuskattavuus on Kiinan iso ongelma, tarkemmin sanottuna iäkkään väestön rokotuskattavuus. Juuri iäkkäimmillä on riski saada vakava tautimuoto tai kuolla koronaan.

Kiinan keskiviikkona julkaisemien uusien rokotustilastojen mukaan kahdella kolmesta yli 80-vuotiaasta ei ole vielä tehosterokotetta. Kiina yrittää nyt saada rokotuksiin haluttomasti suhtautuneita ikäihmisiä piikitettyä nopeasti, mutta tähän tautiaaltoon kampanja tuli liian myöhään.

Kiina käyttää omia rokotteitaan, ja tutkimuksissa niiden ongelmaksi on paljastunut varsinkin yhden ja kahden rokoteannoksen tehottomuus verrattuna länsirokotteisiin.

Singaporelaistutkimuksessa kaksi kiinalaista Sinovac-rokotetta antoi 60 prosentin suojan vakavaa tautia ja kuolemaa vastaan, Pfizer ja Moderna yli 90 prosentin suojan.

Kiinalaisrokotteet tarvitsevat tehosteen eli kolmannen piikin, jotta ne kunnolla ehkäisevät vakavaa tautia ja kuolemaa. Hongkongilaistutkimuksessa Sinovac nousi verrokkiensa tasalle vasta tehosteen jälkeen.

Vanhuksilla kiinalaisrokotteet näyttävät ylipäätään toimivan tehottomammin.

Kiinassa on hyvin vähän tehohoitopaikkoja, vain 3,6 sataatuhatta ihmistä kohden. Se on yhtä paljon kuin Malesiassa, mutta vähemmän kuin Iranissa tai Mongoliassa.

Tosin myös Suomessa tehohoitopaikkoja on sangen vähän. Suomi voittaa Kiinan, mutta häviää Mongolialle.

Kiina on kertonut viime päivinä lisänneensä tehohoitopaikkojen määrää, mutta ei ole varmuutta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Tehohoidossa tarvitaan laitteiden lisäksi runsaasti pitkään koulutettua henkilökuntaa.

Tavallisessakin terveydenhuollossa on Kiinassa paljon toivomisen varaa. Terveyden­huollon resurssit ovat hyvin epätasaisesti jakautuneet eri puolilla maata, suur­kaupungeissa asiat ovat paremmin. Kiina on ilmoittanut lisänneensä kovasti myös tavallisten sairaalapetien määrää.

Kiina on aiemmin siirrellyt terveydenhuollon henkilökuntaa yhdestä kaupungista toiseen tarpeen mukaan. Nyt kun koronavirustauti leviää kaikkialla Kiinassa, tästä ei ole enää apua.

Jo nyt koronavirukseen sairastuneiden lääkäreiden on pakko tulla Pekingissä töihin, kertoo muun muassa hongkongilainen The South China Morning Post. Terveydenhuollon henkilökunnasta on iso osa itse viruksen kourissa.

Mitä muuta korona-aalto tarkoittaa kiinalaisille?

Monet lääkkeet ovat loppu, ja kauppoja on sairaus­tapausten vuoksi kiinni. Tavaroiden kuljetus vie kauemmin kuin normaalioloissa. Töitä siirretään etätöiksi ja lapsia etäkouluun.

Lähipäivinä ja -viikkoina nähdään, joudutaanko Kiinassa sulkemaan tehtaita ja miten normaalisti esimerkiksi kaupan logistiikka pystyy toimimaan.