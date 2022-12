Ainakin neljä ihmistä on kuollut siirtolais­veneen jouduttua merihätään Englannin kanaalissa

Ainakin neljä ihmistä on kuollut kun Britanniaan matkalla ollut siirtolaisvene joutui varhain keskiviikkoaamuna vaikeuksiin Englannin kanaalissa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP, brittilehti The Guardian sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Britannian hallinnon lähteet kertoivat medioiden mukaan aiemmin, että 43 ihmistä oli saatu pelastettua laajassa operaatiossa, johon osallistui useita pelastusveneitä ja helikoptereita. Pelastetuista yli 30 oli joutunut veden varaan.

Tapahtuneesta käynnistettiin laaja pelastusoperaatio. Etsinnät mahdollisten veden varaan joutuneiden ihmisten löytämiseksi olivat keskiviikkona iltapäivällä edelleen käynnissä. The Guardianin mukaan kuolonuhrien määrän uskotaan nousevan.

BBC kertoo, että kalastusalus oli huomannut uppoavan pienen kumiveneen Englannin Kentin ja Ranskan rannikon välisillä vesillä kolmen jälkeen aamuyöllä paikallista aikaa eli Suomen aikaa viiden jälkeen aamulla. Kalastusaluksen miehistön oli onnistunut pelastaa 31 ihmistä.

BBC:n saamassa pelastustilanteesta otetussa videomateriaalissa näkyy, kuinka uppoavaan kumiveneeseen pakkautuneita ihmisiä vedetään ylös veneeseen köysien avulla. Videolla näkyy myös helikoptereiden valoja ja koptereista laskeutuvia pelastustyöntekijöitä.

Pelastustilanteesta otetusta videomateriaalista näkyy, että osa kumiveneessä olevista ihmisistä on pukeutunut pelkkiin t-paitoihin ja ohuisiin pelastusliiveihin.

Ulkoilman lämpötila putosi Kentissä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä yhteen asteeseen. Merellä oli todennäköisesti vielä kylmempää.

Britannian hallitus on pyrkinyt tiukentamaan maahanpääsyvaatimuksia.

Viimeisin onnettomuus tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti uudesta Albanian kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka toivotaan vähentävän kanaalin yli pyrkivien veneiden määrää. Yli kolmasosa Britanniaan kanaalin yli pyrkineistä ihmisistä tänä vuonna on ollut albanialaisia.

Sopimuksen mukaan kanaalin yli veneillä Britanniaan saapuvat albanialaiset palautetaan heti kotimaahansa.

Sunak on nimennyt Englannin kanaalin yli pyrkivien siirtolaisveneiden vähentämisen yhdeksi pääministerikautensa keskeisistä tavoitteista. Hän esitti keskiviikkona surunvalittelunsa viimeisimmästä onnettomuudesta.

Oppositio ja pakolaisjärjestöt ovat arvostelleet Britannian hallitusta siitä, että turvapaikanhakijoille ei ole tarjottu tarpeeksi turvallisia tapoja hakea turvapaikkaa.

Refugee Action -järjestö sanoi keskiviikkona, että viimeisimmästä onnettomuudesta seuranneet kuolemat olivat ”ennustettavissa ja vältettävissä”.

Vuoden 2022 aikana yli 43 000 siirtolaista on ylittänyt Englannin kanaalin pienveneissä. Kyseessä on suurin määrä ihmisiä vuoden 2018 jälkeen, jolloin tilastoja alettiin kerätä. Siirtolaisten kasvanut määrä on lisännyt jännitteitä Britannian ja Ranskan välillä.

Reutersin mukaan pelkästään viime viikonlopun jälkeen yli 500 ihmistä on matkannut kanaalin yli pienveneiden kyydissä. Viime päivinä merenkäynti ja tuulet ovat heikentyneet kanaalilla, mikä on saanut salakuljettajat tarttumaan tilaisuuteen.

Suuri osa veneistä on heppoisia puhallettavia kumiveneitä, joista osassa ei ole edes tukevaa pohjaa.