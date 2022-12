Prinsessan tila on Thaimaan kuningashuoneen mukaan ”tietyssä määrin vakaa”. Bajrakitiyabha on kuningas Vajiralongkornin vanhin lapsi.

Thaimaan kuninkaan Vajiralongkornin lapsista vanhin, 44-vuotias prinsessa Bajrakitiyabha sai keskiviikkona sairauskohtauksen ja kiidätettiin sairaalaan, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Bajrakitiyabha on kärsinyt sydänviasta. Thaimaan hovi tiedotti torstaina, että prinsessan tila on ”tietyssä määrin vakaa”. Brittikanava BBC:n mukaan jotkut lähteet ovat väittäneet, että tila on erittäin vakava.

Bajrakitiyabha oli kouluttamassa koiriaan Thaimaan pääkaupungin Bangkokin lähellä, kun hän menetti tajuntansa. Hänet kiidätettiin sairaalaan ja sitten helikopterilla Bangkokiin, jossa häntä tällä hetkellä hoidetaan.

Vaikka Bajrakitiyabha on esikoinen, hän ei automaattisesti ole isänsä seuraaja valtaistuimella. 70-vuotias Vajiralongkorn nousi valtaan vuonna 2016.

Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa kuningashuoneen asioista ei juuri julkisesti spekuloida.

Etenkin kritiikki on olematonta, koska majesteettirikoksia koskeva lainsäädäntö on ankara. Kuninkaallisten arvostelusta tuomitaan pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Prinsessa Bajrakitiyabhaa on pidetty sopivimpana kruununperillisenä, mutta Vajiralongkorn ei ole vielä nimennyt seuraajaa. Kuninkaalla on ainakin seitsemän lasta, joista kolmella on muodollinen asema hovissa.

Bajrakitiyabha kuuluu isänsä sisäpiiriin. Hänellä on kaksi oikeustieteen tutkintoa yhdysvaltalaisista yliopistoista, ja hän on johtavissa asemissa kuninkaallisessa henkivartiokaartissa.