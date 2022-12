Paikallisviranomaisten mukaan palon syttymissyy ei ole vielä selvillä.

Itä-Ranskassa lähellä Lyonin kaupunkia on syttynyt tulipalo kerrostalossa. Tuli­palossa on kuollut ainakin kymmenen ihmistä, joista viisi on lapsia, kertoo uutistoimisto Reuters. Loukkaantuneita on ainakin neljätoista, kertoo uutistoimisto AFP.

Tulipalo syttyi perjantaina aamuyöllä noin kello kolme paikallista aikaa seitsen­kerroksisessa asuintalossa, joka sijaitsee Vaulx-en-Velin kunnassa Lyonin itäisellä esikaupunkialueella.

Paikallisviranomaisten mukaan palon syttymissyy ei ole vielä selvillä. Tapahtuma­paikalla on ollut noin 170 palomiestä sammuttamassa tulipaloa.