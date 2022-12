Perjantaina alkavassa puoluekokouksessa Ramaphosa valittaneen jatkokaudelle puoluejohtajana.

Etelä-Afrikan pitkäaikainen valtapuolue ANC valinnee perjantaina alkavassa puoluekokouksessaan presidentti Cyril Ramaphosan jatkokaudelle puheenjohtajana.

Valinta on edellytys sille, että 70-vuotias Ramaphosa voi jatkaa presidenttinä. ANC:llä eli Afrikan kansalliskongressilla on ehdoton enemmistö Etelä-Afrikan parlamentissa, ja puoluejohtajan ja presidentin tehtävät on käytännössä koplattu yhteen.

Johannesburgin puoluekokousta edeltää tapahtumasarja, jota voi luonnehtia vähintäänkin värikkääksi.

Eteläafrikkalaisia ovat jo pidempään puhuttaneet Ramaphosan villieläinfarmin asuinrakennuksen olohuoneen sohvatyynyt, joihin oli kätketty ainakin 580 000 Yhdysvaltain dollaria.

Näiden käteisdollareiden takia Ramaphosaa on uhannut jopa viraltapano. Sitä koskevasta parlamenttiäänestyksestä hän selvisi viime tiistaina kuivin jaloin, kertoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Parlamenttiäänestys enteilee sitä, että tukeva enemmistö ANC:n noin 4 500 puoluekokousedustajasta asettunee Ramaphosan taakse lauantain puheenjohtajaäänestyksessä.

Cyril Ramaphosa valittiin presidentiksi vuonna 2018, ja hänen odotettiin puhdistavan Etelä-Afrikkaa edeltäjänsä Jacob Zuman jäljiltä.

Zuman kymmenvuotisen valtakauden jäljiltä ANC ja sen myötä koko maa kynti syvällä korruption suossa.

Ramaphosan uskottiin olevan taustoiltaan sopiva kitkemään lahjonnan ja kähminnän kulttuuria. Hän on upporikas liikemies, jolla ei luulisi olevan tarvetta lisärikastumiseen kepulikonstein. Ramaphosan varallisuus lasketaan vähintään sadoissa miljoonissa euroissa.

Alun perin Ramaphosa hankki kannuksensa ay-johtajana 1980-luvulla, jolloin Etelä-Afrikan valkoisten ylläpitämä rotusortojärjestelmä apartheid oli vielä voimissaan.

Vapaustaistelija Nelson Mandela pian vankilasta vapautumisensa jälkeen helmikuussa 1990. Mandela oli nykymuotoisen Etelä-Afrikan ensimmäinen presidentti vuosina 1994–1999.

Ramaphosa kuului vapaussankari Nelson Mandelan uskottuihin. Ramaphosa oli mukana neuvottelemassa apartheidin loppua 1990-luvun alussa ja sen jälkeen laatimassa Etelä-Afrikan perustuslakia.

Mandelan ANC:stä tuli uuden Etelä-Afrikan valtapuolue, joka on hallinnut jo liki 30 vuotta mielensä mukaan. Vuoden 2024 vaaleissa ANC:n ehdoton parlamenttienemmistö saattaa lopulta murtua.

Etelä-Afrikan väkiluku on noin 60 miljoonaa, ja yli 35 prosenttia väestöstä on alle 19-vuotiaita, huomauttaa eteläafrikkalainen Mail and Guardian -lehti. Nuorilla äänestäjillä taas ei tietenkään ole muistikuvia ANC:n ansioista apartheidin lakkauttamisessa.

Työttömyys ja loputtomat sähkökatkot ovat nuorille sitäkin tutumpia, Mail and Guardian huomauttaa:

”Tämä on sukupolvi, joka on kokenut [sähköjätti] Eskomin romahduksen, rajattomasti tarinoita korruptiosta, kyvyttömien johtajien nimitykset valtionyrityksiin sekä talouden, joka ei ole kasvanut juuri lainkaan.”

Ramaphosalta odotettiin parannusta Etelä-Afrikan ongelmavyyhtiin. Sen sijaan saatiin skandaali, joka kulkee nimellä ”Farmigate”.

Presidentti Cyril Ramaphosaa vastaan osoitettiin mieltä Kapkaupungissa viime tiistaina.

Presidentti omistaa Phala Phala -nimisen villieläinfarmin Limpopon maakunnassa.

Villieläinfarmit ovat Etelä-Afrikassa tavallisia. Eläimiä kasvatetaan metsästettäviksi ja ekoturistien tarpeisiin mutta samalla myös myytäviksi ja uhanalaisten lajien elvyttämiseksi. Phala Phalassa kasvatetaan muun muassa puhveleita ja antilooppeja.

Helmikuussa 2020 farmin asuinrakennukseen murtauduttiin. Olohuoneen sohvatyynyissä oli vähintään 580 000 Yhdysvaltain dollaria käteisenä, jotka katosivat sen sileän tien. Joidenkin väitteiden mukaan kyse oli miljoonista dollareista.

Ramaphosa ei tehnyt rikosilmoitusta poliisille vaan käski henkivartijoidensa ratkaista ongelma. Rosvokopla saatiinkin jäljitettyä, koska apurina oli ollut Phala Phala -farmilla työskennellyt kotiapulainen, joka oli toiminut ilmeisen kömpelösti.

Rikosvyyhti on osoittautunut huomattavan monimutkaiseksi. Päivänvaloon se tuli vasta viime kesänä.

Murtovarkauden toi julkisuuteen Etelä-Afrikan entinen tiedustelupäällikkö Arthur Fraser, joka on Jacob Zuman tukija. Zuma taas on Ramaphosan poliittinen vastustaja, joka ANC:n puoluekokouksen alla nosti oman kanteensa presidenttiä vastaan.

Poliittisesti olennaista on se, miksi presidentti Ramaphosan sohvatyynyt oli topattu muhkeilla dollarinipuilla kuin mafiaelokuvissa ikään.

Ramaphosan selitys on se, että hän oli myynyt sudanilaiselle liikemiehelle 20 puhvelia.

Brittiläinen Sky News tavoitti liikemiehen joulukuun alussa. Hän on nimeltään Hazim Mustafa.

Mustafa kertoi tuoneensa käteisdollarit maahan lentokoneessa ja tehneensä tulli-ilmoituksen Johannesburgin kentällä. Hän ei kuitenkaan halunnut näyttää Sky Newsille tullikaavakkeita.

Mustafa oli kertomansa mukaan viettänyt joulun 2019 Phala Phala -farmilla puolisonsa kanssa ja ostanut puhveleita, joita hän ei kuitenkaan ole saanut.

Etelä-Afrikassa vellovaa kohua sudanilainen ihmettelee.

”580 000 dollaria ei ole minun kaltaiselleni liikemiehelle raha eikä mikään”, Hazim Mustafa sanoi Sky Newsille.

”En ymmärrä, mikä tässä nyt on niin iso juttu.”