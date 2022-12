Pitkään on puhuttu, että Venäjä valmistelisi uutta hyökkäysaaltoa Ukrainaan.

Ukrainan puolustus­ministeri Oleksi Reznikov kertoi hiljattain brittilehti The Guardianille, että Venäjä valmistelisi suur­hyökkäystä helmikuuksi. Ukrainan aiemmissa arvioissa hyökkäystä on povattu aikaisemmalle ajankohdalle, mahdollisesti jo uudenvuoden jälkeen.

Asiantuntijoiden yleinen mielipide tuntuu olevan, että Venäjä kerää nyt voimiaan kyetäkseen uuteen hyökkäykseen talven jälkeen.

Toisaalta Venäjän hyökkäyskyvystä liikkuu epäilyksiä.

Väitettä uuden suurhyökkäyksen valmistelusta puoltavat sotaharjoitukset, liikekannallepano ja lukuisat asiantuntijalausunnot

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin edustajat ovat viime aikoina nostaneet esiin mahdolliset rauhanneuvottelut, joiden avulla Ukrainan sota saataisiin päätökseen. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes arveli HS:lle aiemmin, että Putinin neuvottelu­puheiden todellinen motiivi on uuden hyökkäyksen pohjustus.

Asiantuntijat ovat kuitenkin pitäneet neuvotteluihin pääsemistä erittäin epätodennäköisinä. Moshesin mukaan Venäjän tavoite on ainoastaan jäädyttää tilanne nykyiseen asemaan, jotta se voisi aloittaa uuden hyökkäyksen sopimaksi katsomanaan ajankohtana.

”Venäjän mielestä Ukrainan pitäisi hyväksyä sodan päättäminen nykyisessä tilanteessa ja antaa Venäjän jäädä miehittämilleen alueille. Ukrainan on täysin mahdoton hyväksyä sitä, joten mitään neuvotteluja ei voida käydä”, Moshes on sanonut.

Nainen käveli vahingoittuneen auton ohi Bahmutissa, Donetskin alueella perjantaina.

Yhdysvaltojen kansallisen tiedustelun johtajan Avril Hainesin mukaan Ukraina ja Venäjä pyrkisivät seuraavien kuukausien ajan molemmat huoltamaan joukkojaan ja valmistautumaan talven jälkeen tapahtuvaan hyökkäykseen, Washington Post kertoo. Ukrainalla hän uskoi olevan Venäjää valoisammat näkymät hyökkäyksen suhteen.

Ukraina itse sanoi hiljattain ryhtyvänsä vastahyökkäykseen maan eteläosissa heti kun maa jäätyy ja sotilaskaluston kulkeminen helpottuu. HS:n Ukraina-studiossa puhunut faktantarkistaja John Helin ei kuitenkaan pitänyt puheita kovin ajankohtaisina.

Väitettä hyökkäykseen valmistautumista voisi tukea tieto siitä, että Valko-Venäjällä on Ukrainan vastaisella rajallaan käynnissä sotaharjoitus, jossa on venäläisiä mukana. Putinia tukevan Aljaksandr Lukašenkan itsevaltaisesti johtamassa maassa on Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan arvion mukaan noin 10 000 venäläissotilasta.

Valko-Venäjän suoraa liittymistä Venäjän Ukrainan-hyökkäykseen on kuitenkin edelleen pidetty erittäin epätodennäköisenä.

Venäjän armeijan mainos Moskovassa maan ulkoministeriön rakennuksen edessä lokakuussa.

Ukrainan puolustusministeri Reznikovin mukaan Venäjä on nyt tuonut rintamalle noin puolet palvelukseen määräämistään 300 000 reserviläisestä.

Toinen puoli, 150 000 reserviläistä, on hänen mukaansa parhaillaan koulutuksessa eri puolilla Venäjää. Venäjän kutsunnat pääsivät vauhtiin lokakuussa, ja Reznikov arvelee joukkojen kouluttamisen vievän vähintään kolme kuukautta. Syksyisen liikekannallepanon tulosten odotetaan siis alkavan näkyä alkuvuodesta.

”Se tarkoittaa, että he yrittävät aloittaa hyökkäyksensä seuraavan aallon todennäköisesti helmikuussa, aivan kuten aloittivat alkuvuonnakin”, Reznikov toteaa.

Ukrainalaisväitteen mukaan Venäjän sotilaspoliittinen johto kuitenkin arvioi, että rintamalle tarvittaisiin viisi miljoonaa sotilasta, jotta voitto Ukrainasta voitaisiin saavuttaa.

Monet läntiset ja venäläiset tarkkailijat ovat arvioineet, että Venäjällä alkaisi vuoden alussa uusi liikekannallepano.

Suurhyökkäyksen valmistelua vastaan puhuvat Venäjän sotavoimien surkea tila ja hupenevat ammusvarastot

Hyökkäys ei Venäjän kannalta ole sujunut suunnitelmien mukaan. Sen joukkojen suurimpia ongelmia ovat johtaminen, puutteet kurinpidossa ja koulutuksessa sekä vanhentuneet ja puutteelliset aseet ja varusteet.

Myös Venäjän ammusvarastojen pohjien on kerrottu alkavan näkyä. Maan asehankintoja haittaavat länsimaiden asettamat pakotteet. Se onkin siirtynyt käyttämään vanhaa tekniikkaa sekä alkanut hankkia aseita esimerkiksi Iranista.

Venäjällä on ohjuksia enää kolmesta viiteen hyökkäys­aaltoon, jos jokaisessa käytetään viimeaikaiseen tapaan 80–90 ohjusta, arvioi Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja, kenraali Vadim Skibitski yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelussa aiemmin joulukuussa.

Toisaalta Venäjä on kyennyt pitämään ohjustuotantoaan käynnissä läntisistä pakotteista huolimatta.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW arvioi marraskuun lopulla, että varastojensa hupenemisesta huolimatta Venäjän armeija kykenee lähi­tulevaisuudessa yhä laajamittaisiin iskuihin Ukrainan energia­infrastruktuuria vastaan.

Perjantaina kiovalaiset suojautuivat metrotunneleihin suojaan Venäjän ohjusiskuilta.

Vain ajovalot valaisivat katunäkymää Kiovassa sähkökatkon aikana perjantai-iltana.

Venäjä suorittaa perjantaisten ohjusiskujen kaltaisia yksittäisiä – mutta mittavia – ohjusiskuja ympäri Ukrainaa. Infrastruktuuri-, energia- ja siviilikohteisiin kohdistetuilla iskuilla on pyritty luomaan paniikkia ja pakottamaan Ukraina polvilleen kun kodit jäävät talvella ilman vettä ja lämmitystä.

Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshesin mukaan Venäjä toivoo, että Eurooppa väsyisi Ukrainan sotaan, kun energia- ja talouskriisi pahenevat. Silloin tilanne saataisiin jäädytettyä ja Venäjä pyrkisi voittamaan sodan myöhemmin tulevaisuudessa.

Iskut eivät kuitenkaan edistä Venäjän asevoimien etenemistä millään rintamalla. Tämän vuoksi suurhyökkäykseen varautuvalta maalta voisi olla erikoinen ratkaisu tuhlata hupenevia varastoja toistuviin iskuihin.

Toisaalta toimien tavoite ei välttämättä ole lähitulevaisuudessa. Venäjä on syksyn ja alkutalven järjestellyt maajoukkojaan niin, ettei se joutuisi vetäytymään talven aikana Ukrainasta hallitsemattomasti. Yhdessä Ukrainan energiajärjestelmän tuhoamisen kanssa tämä merkitsee sitä, että Venäjän tähtäin olisi ensi keväässä; nyt tarkoitus olisi vain varmistaa, että sen joukot selviävät asemissaan talven yli.

Putin ei ole myöskään tahtonut kertoa suunnitelmistaan. Hän on perunut viime aikoina useita julkisia esiintymisiä: sekä perinteikkään lehdistötilaisuutensa, jossa hän on vastaillut median kysymyksiin että linjapuheensa parlamentin ylähuoneelle.

Perumiset voivat kertoa Putinin hermostuneisuudesta, sillä hyökkäyssota on paljastanut Venäjän asevoimien heikkoudet. Sodan venäläisten koteihin tuonut liikekannallepano on nostattanut laajaa tyytymättömyyttä.

Monet venäläiset vaikuttavat myös olevan kyllästymässä sotaan. Kremlin sisäiseen käyttöön tarkoitetun mielipidetutkimuksen mukaan 55 prosenttia venäläisistä kannattaisi rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa. Putin ei ole kuitenkaan osoittanut merkkejä halusta vetäytyä tai lopettaa sotatoimia.

Linjapuheen peruminen voi myös kertoa siitä, ettei Putinilla tällä hetkellä ole linjaa, josta kertoa. Toisaalta on myös mahdollista, ettei hän tahdo paljastaa suunnitelmiaan vielä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi HS:lle aiemmin, ettei Putinilla juuri nyt ole raportoitavaa eikä uskottavia argumentteja.

”Koko sotasuunnitelman jatkuva rapautuminen ja pieleen meno johtaa siihen, että nyt [Kremlissä] nähdään vaikeana mikä tahansa kysymys siitä, että milloin sota loppuu tai miten edetään”, Lassila sanoi.