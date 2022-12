Useat voimalaitokset vaurioituvat ja sähköverkkoa operoiva Ukrenerho varoitti korjausten voivan kestää aiempaa kauemmin.

Perjantaista tuli jälleen yksi suuri pommituspäivä Ukrainassa, kun Venäjä ampui asutuskeskuksiin aamulla yhteensä 76 ohjusta. Ukrainan ilmatorunta onnistui pudottamaan ohjuksista 60, kertoo asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi Twitter-tilillään.

Venäjän kohteena oli aiempien pommitusaaltojen tapaan ennen kaikkea Ukrainan sähkönjakeluverkko. Useat voimalaitokset vaurioituvat ja sähköverkkoa operoiva Ukrenerho varoitti korjausten voivan kestää aiempaa kauemmin.

Vaurioista raportoitiin eri puolilta maata. Harkovan pormestarin Ihor Terehovin mukaan tuhot kaupungissa olivat valtavat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Laajoista tuhoista raportoitiin myös presidentti Volodymyr Zelenskyin kotikaupungista Kryvyi Rihistä, jossa kaksi ihmistä kuoli ohjusiskuissa. Kolmas kuolonuhri tuli Hersonista, kun kaupunkiin ammuttiin raketti-isku lähes samaan aikaan ohjusten kanssa.

Pelastustyöntekijöitä ohjusiskupaikalla Kryvyi Rihissä perjantaina.

Iskujen pääkohde oli tällä kertaa kuitenkin Ukrainan pääkaupunki Kiova, jota kohti ammuttiin Ukrainan asevoimien mukaan yhteensä 40 ohjusta. Zalužnyin mukaan ilmatorjunta tuhosi näistä kuitenkin peräti 37 ja vain kolme ohjusta osui maaliinsa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kaupungissa kuultiin kaikkiaan vain kolme räjähdystä.

Kiovassa parhaillaan olevan Helsingin Sanomien toimittajan Vesa Sirénin mukaan tiedot ilmatorjunnan onnistumisesta vaikuttavat uskottavilta.

Sirén lähti kymmenen aikaan aamulla Kiovasta kohti Irpiniä ja Butšaa yhdessä valokuvaaja Juha Salmisen kanssa eikä kertomansa mukaan kuullut ainuttakaan ohjuksen aiheuttamaa räjähdystä.

”Kiovassa sähkönjakelu katkaistaan alueittain neljäksi tunniksi kerrallaan ja tämän jälkeen sähköä taas saadaan seuraavat neljä tuntia”, Sirén kertoo. ”Kaupunkilaiset ovat sopeutuneet tähän rytmiin.”

Samaa kertoi Sirénin perjantaiaamuna haastattelema Jevhenija Homenko, 47. Hän oli kiiruhtamassa töihinsä Ukrainan rautateille.

Jevhenija Homenko oli matkalla töihin Kiovassa perjantaina.

”Venäjä haluaa tietysti pommittaa Kiovaa, koska tämä on pääkaupunki ja he haluaisivat meidän pelkäävän ja painostavan hallintoa taipumaan Venäjän haluamiin ehtoihin”, Homenko sanoi.

”Mutta tähänkin tottuu”, Homenko jatkoi. ”Teemme ateriat, pesemme pyykit ja lataamme puhelimet ja varavirtalähteet, kun sähköä saa. Muun ajan olemme kynttilänvalon ja taskulamppujen varassa ja pukeudumme lämpimästi.”

Sirénin mukaan tilanne on esimerkiksi Kiovan luoteispuolella sijaitsevassa Butšassa pahempi kuin pääkaupungissa, sillä sähköt voivat olla siellä poikki 12 tuntia kerrallaan.

Venäjän sotarikosten symboliksi keväällä nousseessa kaupungissa on kuitenkin tehty omia ratkaisuja, jotta tilanteesta selvitään.

”Keskustassa on kamiinoilla lämmitetty parakki kaupunkilaisten lämmittelyä varten”, Sirén kertoo. ”Vieressä on kaikille avoin teltta, johon syötetään sähköä aggregaatilla. Siellä ladataan puhelimia ja tehdään etätöitä samalla, kun lapset leikkivät ja askartelevat omissa tiloissaan.”

Komentaja Zalužnyin mukaan Ukrainan torjumat 60 ohjusta olivat H-101-risteilyohjuksia, Kalibr-risteilyohjuksia ja H-22-ohuksia. Ensinnä mainittuja risteilyohjuksia Venäjä on ampunut Ukrainaan jatkuvasti, ja niitä on myös torjuttu runsaasti.

H-22 taas on neuvostoaikainen, yli 11 metrin pituinen ja lähes kuusi tonnia painava järkäle, joka kantaa tuhannen kilon räjähdettä. Ohjus on suunniteltu merimaalien tuhoamiseen ja se ammutaan pommikoneesta. H-22 kykenee lentämään yli nelinkertaista äänennopeutta, joten sen torjuminen on saavutus sinänsä.

H-101-ohjuksen kantomatka on 3 000 kilometriä ja H-22-ohjuksen 600 kilometriä. Ukrainan mukaan Venäjän ilmavoimat lensivät ohjusiskujen aikaan Ukrainan rajojen tuntumassa ilmeisesti lähinnä hämäystarkoituksessa.