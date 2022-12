FT: Pekingin sairaaloissa ja krematorioissa on korona­tautiin kuolleita, vaikka viralliset tilastot sanovat toista

Kiinan viranomaiset eivät ole raportoineet yhtäkään koronakuolemaa joulukuun 4. päivän jälkeen.

Monissa kaupoissa flunssalääkkeet on loppuunmyyty Kiinassa. Kuva torstailta Pekingistä.

Pekingiläisissä sairaaloissa ja krematorioissa on koronavirustautiin kuolleiden ihmisten ruumiita, vaikka kiinalaisviranomaiset eivät ole kahteen viikkoon raportoineet koronakuolemista. Asiasta kertoo brittilehti The Financial Times (FT).

Kiinan viranomaiset eivät ole brittilehden mukaan raportoineet yhtäkään koronakuolemaa joulukuun 4. päivän jälkeen, vaikka Kiinassa on parhaillaan yksi maailman suurimmista koronatartuntojen aalloista koko pandemia-aikana.

20 miljoonan asukkaan Pekingissä on paikallisten viestinten mukaan ollut vain noin 50 vakavaa korona­tapausta sairaaloissa.

Pekingiläisten krematorioiden työntekijät kertovat FT:lle kuolleiden määrän olevan huomattavasti normaalia suurempi. He arvioivat kuolleiden määrän kasvaneen edellisvuodesta.

”Polttohautasimme 150 ruumista [keskiviikkona], mikä on monta kertaa enemmän kuin tavallisena päivänä viime talvena”, sanoi nimettömänä pysytellyt krematorion työntekijä FT:lle.

Työntekijän arvion mukaan tuhkatuista kolmekymmentä tai neljäkymmentä oli kuollut koronavirustautiin.

”Teemme sen [tuhkauksen] mahdollisimman nopeasti ja priorisoimme korona­kuolemat”, hän kuvailee tilannetta.

”Me tuhkaamme heidät samana päivänä, kun heidät tuodaan sisään.”

Kiinassa koronatartunnan saaneista tai kuolleista ei ole saatavilla luotettavia lukuja. Kuolintapausten ja sairaalahoitoa määrän on kuitenkin arvioitu nousevan lähiaikoina.

Muun muassa Kiinan johtava korona-asiantuntija Feng Zijian on arvioinut, että jopa 60 prosenttia kiinalaisista saisi tartunnan lähikuukausina.

Kiinan koronatilanne onkin kääntynyt päälaelleen viime viikkojen aikana, kun Kiina luopui nollapolitiikastaan joulukuun alussa. Viimeisimmän tautiaallon on ennustettu pyyhkäisevän läpi koko kansakunnan.

Ennen viimeisintä aaltoa Kiinassa on virallisten tietojen mukaan ollut vain runsaat 5 000 koronakuolemaa. Kuolematapauksista valtaosa on kirjattu pandemian alussa Wuhanissa vajaat kolme vuotta sitten.

Kiinan johto on julistanut kansalleen suojelleensa pitkällä koronanvastaisella politiikallaan ihmishenkiä. Siksi maalle voi olla vaikeaa kertoa avoimesti kaikista tulevista koronakuolemista.