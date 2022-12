Britanniassa järjestetään kruunajaiset toukokuun alussa. Kutsun saa myös Sussexin herttuapari Harry ja Meghan.

Harry ja Meghan osallistuivat gaalatilaisuuteen New Yorkissa joulukuun alussa.

Sussexin herttua, prinssi Harry ja ja Sussexin herttuatar Meghan saavat kutsun kuningas Charlesin kruunajaisiin, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Ilmassa oli epäselvyyttä siitä, kutsutaanko pariskuntaa ollenkaan, sillä he ovat arvostelleet kuningashuonetta kovinkin sanoin. Myös Netflix-suoratoistopalvelussa julkaistu dokumentti paljasti lisää Britannian hovin sisäisiä konflikteja ja riitoja.

Kruunajaiset pidetään Lontoon Westminster Abbeyssa toukokuun kuudentena. Buckinghamin palatsin edustaja ei kommentoinut tietoa kutsusta.

”Hän [kuningas] rakastaa molempia poikiaan”, nimettömänä esiintynyt lähde kuitenkin sanoi The Daily Telegraphille.

Kutsut eivät tiettävästi ole vielä saapuneet Harrylle ja Meghanille, mutta he ovat The Daily Telegraphin mukaan tervetulleita juhlallisuuksiin, jos he niin haluavat.