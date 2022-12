Reuters, venäläismedia Istories ja lontoolainen ajatushautomo selvittivät, mistä Venäjä saa osia Ukrainan sodassa käyttämiinsä lennokkeihin.

Venäläinen lennokkivalmistaja on onnistunut kiertämään pakotteita ja hankkimaan Ukrainan sodassa käytettäviin tuotteisiinsa pakotteiden alaisia osia ympäri maailmaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reuters on selvittänyt pankki- ja tullitietojen avulla Venäjän Orlan 10 UAV -lennokkien tuotantoketjua yhdessä venäläismedia Istoriesin ja lontoolaisen ajatushautomon Royal United Services Instituten (RUSI) kanssa.

Orlan-lennokkeja käytetään muun muassa tykistötulen kohdistamiseen. Rintamalla hajonneista lennokeista on löydetty yhdysvaltalaisia osia.

Reutersin mukaan kyseessä on ensimmäinen selvitys, jossa on jäljitetty kokonaisuudessaan osien reitti Yhdysvalloista Venäjän Ukrainassa käyttämään sotateknologiaan.

Ukrainan julkaisema kuva yhdysvaltalaisosia sisältävästä piirilevystä, joka löytyi Venäjän Ukrainassa käyttämästä Orlan 10 -lennokista.

Selvityksen mukaan Venäjän sotakalustoon päätyy suuri määrä pakotteiden alaisia osia alihankintaketjujen avulla.

Venäjän puolustusministeriö on lisännyt sodan alettua merkittävästi ostojaan Pietarissa toimivalta lennokkeja valmistavalta Special Technology Center -yhtiöltä, joka puolestaan ostaa suuren määrän osia SMT Ilogic -nimiseltä maahantuojalta.

Mukana on yhdysvaltalaisvalmisteisia osia, joita on myyty Ilogicille ja muille Special Technology Centerin kumppaneille sekä suoraan Yhdysvalloista että Aasiassa toimivien välikäsien kautta. Osien tuonti Venäjälle on vain kasvanut sodan alettua.

Näin siitä huolimatta, että Yhdysvaltojen pakotteet kieltävät kaikkien mahdollisesti Special Technology Centerin käyttöön päätyvien osien myymisen tai välittämisen Venäjälle. Special Technology Center on ollut Yhdysvaltojen pakotelistalla vuodesta 2017.

Tämän vuoden maaliskuussa pakotteita tiukennettiin koskemaan kaikkien yhdysvaltalais­tuotteiden myyntiä minkä tahansa venäläisen sotateollisuuden yrityksen käyttöön. Käytännössä Venäjälle ei saa myydä mitään huipputeknologiaa mikrosiruista navigointilaitteisiin.

Selvityksen mukaan välikäsinä toimivien yritysten johdossa on usein venäläisiä liikemiehiä.

Reuters otti yhteyttä selvityksessä esiin tulleiden yritysten johtoon, mutta nämä kiistivät syyllistyneensä laittomaan kauppaan.

Ulkomaisilla osilla on selvityksen mukaan merkittävä rooli Venäjän sotakalustossa. Orlan-lennokit ovat avainasemassa Venäjän armeijan kyvykkyyden kannalta.

”Nämä tuontitavarat todennäköisesti sallivat Venäjän ylläpitää ja laajentaa menestyksekkäimmän lennokkinsa valmistusta”, kirjoittaa ajatushautomo RUSI selvityksen tiivistelmässä.