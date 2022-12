Viranomaiset löysivät perjantain ja lauantain välisenä yönä yhteensä 31 esinettä Berliinissä.

Saksan viranomaiset ilmoittivat lauantaina löytäneensä ”huomattavan osan” esineistä, jotka varastettiin Dresdenin museoryöstössä vuonna 2019, kertoo uutistoimisto AFP.

Viranomaiset löysivät perjantain ja lauantain välisenä yönä yhteensä 31 varastettua esinettä Berliinissä, kertoivat Saksan poliisi ja syyttäjät.

Esineet löydettiin kesken oikeudenkäynnin, jossa kuusi epäiltyä on syytettynä Dresdenissä tapahtuneesta museoryöstöstä.

Varkaat veivät 21 korua ja muuta arvoesinettä saksilaishallitsija August II Väkevän kokoelmasta. Esineiden kerrotaan sisältäneen yli 4 300 timanttia.

Varastettuihin esineisiin kuuluivat miekka, jonka kahva oli timanttipinnoitettu, ja olkapanssari, jossa oli kuuluisa 49 karaatin Dresdenin valkoinen timantti.

Esineiden sijainnista ei ollut minkäänlaista tietoa, mutta puolustuksen ja syyttäjän väliset keskustelut mahdollisesta sovintoratkaisusta ja varastettujen esineiden palauttamisesta johtivat kuitenkin läpimurtoon, poliisi ja syyttäjät kertoivat, mutta eivät antaneet lisätietoja.

Poliisin mukaan löydetyt esineet on viety takaisin Dresdenin kaupunkiin.

Tammikuussa aloitetun oikeudenkäynnin on määrä jatkua tiistaina.

Ryöstäjät iskivät marraskuun 25. päivä 2019 dresdeniläiseen taidemuseoon, josta he veivät barokkiajan aarteita.

Paikallinen media kutsui ryöstöä suurimmaksi taidevarkaudeksi sitten toisen maailmansodan.

Ryöstö kohdistui Vihreään holviin, joka on Dresdenin linnassa sijaitseva museo ja aarrekammio. Ryövättyjen esineiden joukossa oli muun muassa miekka, jonka kahvaan on upotettu yhdeksän suurta ja 770 pienempää timanttia sekä timanttinen jousi, joka on koristeltu 662 jalokivellä.

Varkaat käynnistivät operaation sytyttämällä museon läheisyydessä sijaitsevan sähköpääkeskuksen tuleen. Tulipalo tuhosi museon hälytysjärjestelmän ja pimensi katuvalaistuksen.

