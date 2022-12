Australian viranomaiset ovat vetäneet takaisin saastuneita tuotteita. Yli 120 ihmistä on kärsinyt oireista syötyään vaarallista pinaattia.

Australiassa yli 120 ihmistä on kärsinyt oireista sen jälkeen, kun he ovat syöneet pilaantunutta pinaattia, The Guardian -sanomalehti kertoo.

Vähintään 33 ihmistä on joutunut hakemaan apua terveyden­huollosta. Oireita ovat muun muassa harhaisuus, pahoinvointi, hourailu, kuume ja hallusinaatiot.

Elintarveturvallisuutta valvovan viranomaisen mukaan pinaatti on peräisin yhdeltä tuottajalta. Viranomaiset uskovat, että pinaatti olisi saastunut ”vaarallisen kasvimateriaalin” vuoksi.

Ihmisiä kehotetaan hakeutumaan lääkäriin, jos on epäilys että he ovat syöneet pilaantuneita tuotteita. Kuluttajia kehotetaan myös tarkistamaan ostamansa pinaattituotteet pilaantumisen varalta ja tuhoamaan ne, jos epäsäännöllisyyksiä on havaittavissa.

Pilaantuneiden pinaattituotteiden takia australialaiset ovat kenties ymmärrettävästi alkaneet karttaa kaikkia pinaatteja. Vihannestuottajien etujärjestö kehottaa kuitenkin ihmisiä edelleen ostamaan tuotteita, sillä takaisinveto koskee vain pientä määrää tuotteita.