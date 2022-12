Aiemmin sairastumista salattiin, nyt asiasta kerrotaan avoimesti. Kiinalaiset jakavat sosiaalisessa mediassa lampaan kuvia, mikä kertoo tartunnan saamisesta.

Sisarukset Liu Yuming ja Shuaicheng ovat viettäneet suurimman osan kouluvuottaan etäopetuksessa. He kaipaavat jo kouluun.

Peking / Langfang

Kiinan yhtäkkiä päälaelleen kääntyneeseen koronatilanteeseen liittyy monia kiinalaisten mielenliikkeisiin liittyviä mysteereitä.

Yhtä niistä olemme tulleet selvittämään Gao Jinfengin kotiin Pekingin kupeeseen Langfangiin.

Gao Jinfengin ääni on painuksissa, ja hän taputtelee nenän alusta paperimytyllä. Muut covidin oireet hän on selättänyt. Hänen 6-vuotias poikansa Liu Shuaicheng heittelee jo kärrynpyöriä olohuoneen lattialla.

Mysteeri kuuluu näin: millä tavalla kiinalaiset ovat selvinneet pyörryttävällä vauhdilla tapahtuneesta koronapolitiikan muutoksesta?

Vielä kuukausi sitten viranomaiset pelottelivat kansaa viruksen tappavuudella ja pyrkivät tukahduttamaan jokaisen koronapesäkkeen alkuunsa. Jokainen tartunnan saanut kärrättiin eristyslaitoksiin, asuinalueita pantiin sulkuun.

Muu maailma avautui aika päiviä sitten, mutta Kiina jatkoi linjallaan, eikä välittänyt vaikka talous kärsi pahasti.

Kiinaa johtava kommunistinen puolue korosti pitävänsä kansalaisistaan huolta. Vähän väliä näytettiin kuvia länsimaisista tehohoitopotilaista ja vainajia surevista omaisista.

Sitten Kiinan viranomaiset ilmoittivat joulukuun alussa, että virus onkin sangen vaaraton, ja lopettivat tukahdutustoimet lähes tykkänään. Nyt näyttää siltä, että Kiina antaa koronaviruksen levitä lähes vapaasti.

Sairastakaa kotona, hyvin se menee, kuuluu ohje kansalaisille.

Hetkessä Pekingissä ja sen ympäristössä sairastui jopa yli puolet väestöstä, miljoonia ihmisiä joka tapauksessa.

Nyt toista viikkoa myöhemmin iso osa ensimmäiseksi sairastuneista on jo parantunut ja palannut töihin. Maanantaina autoja alkoi olla kadulla jälleen melkoisia määriä.

Gao Jinfeng esittelee lääkevarastoaan, joka tuli Covidissa tarpeeseen.

Taudin vauhtia kuvaa Shuaichengin 51 luokkakaverin kohtalo.

”Heistä 40 sairastui 2–3 päivän sisään”, äiti Gao kertoo.

Lapset olivat tuolloin etäopetuksessa.

Tästä voi siis vetää johtopäätöksen, että Maailman terveysjärjestö WHO on oikeassa, kun se kertoo covidin levinneen Kiinassa nopeasti jo ennen kovien rajoitusten purkua. Oikeita lukuja ei vain kerrottu julki.

Marraskuussa kiinalaiset eivät vielä juuri kertoneet muille, jos sattuivat saamaan covidin. Sairastuneita oli niin vähän ja sosiaalinen stigma melkoinen. Moni sai sairastuttuaan potkut.

Nyt kaikki kertovat kaikille – koska sairastaminen on niin yleistä. Sosiaalisessa mediassa ihmiset jakavat lampaan kuvia, koska kiinan sanat lammas ja positiivinen lausutaan samoin.

Se mikä on ollut suomalaisille tuttua jo pitkään, on nyt kiinalaisille uutta ja ihmeellistä: olla koronassa.

Gaolla oli kuumetta, lihaskipua ja vatsaan koski. Se ei häntä niin huolestuttanut, mutta lasten yli 40 asteen kuume hätäännytti.

”Yhtenä yönä olin hajoamispisteessä, kun lapset valittivat isoon ääneen oloaan. Olin jo soittaa ambulanssin. Hieroin lapsiin alkoholia, ja kuume laski nopeasti.”

Gao oli onnellisessa asemassa, sillä hänellä sattui olemaan valmiina paljon särky- ja flunssalääkkeitä kotona, kun iso aalto alkoi.

”Näitä ei ole saanut vähään aikaan mistään”, Gao sanoo riemukkaan kuuloisena ja helistää C-vitamiinipurkkia.

Hän on kuullut, että pienestä ibuprofeeni-purkista on äskettäin pyydetty 350 euroa!

Pekingin apteekeissa hyllyt ovat olleet tyhjiä jo toista viikkoa. Kun HS kävi kyselemässä kuumelääkkeitä, apteekin myyjää suorastaan nauratti kysymys, milloin niitä jälleen saisi. Toinen asiakas lähti tyhjin käsin, kun kuumemittaritkin olivat loppu.

Sitruunat, inkivääri ja säilykepersikat ovat kaupoista vähissä. Niitä käytetään Kiinassa perinteisesti flunssalääkkeinä. Muuten ruokaa on kyllä riittänyt.

Mitä mieltä Gao on: Kannattiko Kiinan odottaa näin pitkään ennen kuin se lopetti tiukan koronapolitiikkansa?

Kyllä kannatti, Gao sanoo.

”Meidän pitää kiittää maamme eksperttejä. Virus on nyt niin paljon miedompi sairastaa kuin aiemmin.”

Gao siis uskoo siihen, mitä puoluevaltio on viruksen yhtäkkisestä heikkenemisestä kertonut.

Hän ei hätkähtänyt lainkaan, vaikka linja muuttui hetkessä.

Eikä Gao moiti edes menneiden koronanvastaisten toimien arkisia ongelmia, kuten asuinalueiden pitkiä eristyksiä. Hänen Pekingissä työskentelevä miehensä ei päässyt käymään kotona yli kolmeen kuukauteen.

Vanhempi lapsista on kolmannella luokalla. Hän on ollut kahden vuoden aikana 12 kuukautta etäopetuksessa. Yuming pänttää nytkin olohuoneen pöydän äärellä, kuinka jakolaskun tuloksesta vähennetään toisen jakolaskun tulos. Opettaja ohjeistaa Yumingin luokkaa kännykässä.

Mielenosoitukset Kiinan kymmenissä kaupungeissa koronarajoituksia vastaan nousivat marraskuussa otsikoihin ympäri maailman. Iso osa kiinalaisista kuitenkin kuuntelee edelleen Gaon tavoin puoluetta ja uskoo sen sanomaan.

Kiinassa on virallisten tilastojen mukaan kuollut covidiin vähän yli 5 000 ihmistä. Heistä suurin osa kuoli epidemian alussa Wuhanissa ennen kuin Kiina sai covidin kuriin vajaat kolme vuotta sitten.

Moni kansainvälinen asiantuntija on ennustanut, että Kiinassa kuolee lähikuukausina tai ensi vuonna 1–2 miljoonaa ihmistä covidiin, mutta Kiina korostaa Kiinassa jylläävän muunnoksen olevan sangen vaaraton.

Vielä ei ole saatu kunnon merkkejä lukuisista kuolleista tai edes suurista määristä vakavasti sairaista ihmisistä sairaaloissa.

Kiinan apteekkien hyllyt ovat tyhiä.

Toinen mysteeri on se, miksi iäkkäät kiinalaiset välttelevät rokotuksia. Yli 80-vuotiaista kaksi kolmasosaa ei ole saanut tehosterokotetta, jonka kiinalainen rokote tarvitsee tepsiäkseen kunnolla vaikeaa tautia tai kuolemaa vastaan.

Kun HS teki toukokuussa juttua aiheesta, moni kertoi, ettei lääkäri suostunut rokottamaan vaikkapa diabeteksestä tai korkeasta verenpaineesta kärsiviä.

Sittemmin hallitus on ohjeistanut rokottamaan nimenomaan tällaisia taudille herkimpiä ryhmiä. Käsky ei toimi kaikkialla.

50-vuotias Gao Yueqiu Shandongin maakunnasta kertoi maanantaina puhelimessa, että lääkäri kieltäytyi äskettäin rokottamasta häntä kroonisen taudin vuoksi.

Aiemmin Gao ei edes halunnut rokotusta, koska pelkää sen sivuvaikutuksia. Pelko on Kiinassa yleinen.

”Olen yhä epävarmempi siitä, kumpi minulle on vaarallisempi, tauti vai rokotus.”

Shandongissa Gaon lähiseuduilla koronavirusta on yhä vain vähän ja hän on peloissaan tulevasta taudista. Hänestä rajoitusten purku tapahtui hiukan liian nopeasti.

Gaon mielestä tiedottaminen rokottamisesta on ollut sekavaa. Samaa valittaa moni tämänhetkisestä koronatiedottamisesta. Ihmiset eivät esimerkiksi tiedä, kauanko heidän pitää sairastaa ja milloin on soveliasta lähteä töihin.

Kiinassa on annettu ohjeita seitsemästä sairastamispäivästä. Toisaalta on kerrottu, että pitää tehdä negatiivinen kotitesti ennen töihin lähtöä. Osa viranomaisista on puolestaan kehottanut lieväoireisia menemään töihin.

La Maison Lyonnaisen kaikki kolme illallisasiakasta samassa kuvassa.

Kolmas mysteeri liittyy tulevaan. Milloin kiinalaiset uskaltautuvat ulos ja kuluttamaan?

Nyt Pekingin ruokaravintolat ovat tyhjiä. Ne avattiin, kun koronanvastaisten toimien rajoituksia pari viikkoa sitten purettiin. Samaan aikaan covid alkoi oikeasti levitä, eivätkä asiakkaat uskalla käydä ravintoloissa.

Ranskalaisessa ravintola La Maison Lyonnaisessa on parhaaseen illallisaikaan kolme asiakasta, eikä useampaa sinä iltana tulekaan. Lounaallakin kävi vain kolme.

”Tavalliseen aikaan maanantaina meillä käy noin 40 asiakasta”, sanoo ravintolanomistaja Francis Perouse.

Hän nauraa, että ravintolalla meni paremmin silloin kun se oli virallisesti koronarajoitusten vuoksi kiinni. Se nimittäin piti salaa iltoja kanta-asiakkaille suljettujen verhojen takana.

”Silloin teimme vähemmän tappiota.”

Tämä vuosi menee aiempien koronanvastaisten rajoitusten ja nykyisen pelkotilan vuoksi pahasti miinukselle. Joulukuussa henkilökuntaa on ollut pakko pitää palkattomilla vapaapäivillä vähän väliä.

Perouse on kiertänyt Pekingin ravintoloita katsastamassa tilannetta viime päivinä.

”Yökerhot ovat täysiä. Nuoret eivät näytä taudista välittävän.”