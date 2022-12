Ruotsin korkein oikeus katsoi luovutuspäätöksen hylkäämiselle olevan useita perusteita.

Ruotsi on päättänyt olla luovuttamatta turkkilaista entistä toimittajaa Bülent Kenesiä, jota Turkki on vaatinut palautettavaksi maahan osana Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia, kertovat uutistoimistot ja SVT. Ruotsin korkein oikeus päätti asiasta maanantaina.

Kenes on ainoa, jonka Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on nimennyt listalta, jossa Turkki vaatii useita henkilöitä palautettavaksi. Turkkilainen Hürriet-lehti julkaisi kesäkuussa listan henkilöistä. Listalla on 33 ihmistä Ruotsista ja 12 Suomesta.

Turkki on syyttänyt Kenesiä yhteistyöstä Gülen-liikkeen kanssa, jota Turkin hallinto syyttää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. Kenes työskenteli Turkissa englannin­kielisen Today’s Zaman -sanomalehden päätoimittajana ennen kuin turkkilais­viranomaiset sulkivat lehden vuonna 2016. Mies haki tämän jälkeen turva­paikkaa Ruotsista.

Ruotsin korkein oikeus katsoi luovutuspäätöksen hylkäämiselle olevan useita perusteita. Toimittajalla oli muun muassa vaara joutua poliittisen mielipiteensä vuoksi kotimaassaan vainotuksi. Ruotsalaistuomari Petter Aspin mukaan myös osa rikoksista, joista miestä epäillään Turkissa, ei ole Ruotsissa kriminalisoituja.

Turkki on asettanut sekä Ruotsille että Suomelle useita vaatimuksia ehdoksi maiden Nato-jäsenyyksien ratifioinnille. Turkin mukaan sen luovutuspyynnöistä suurin osa koskee terroristiliikkeiden jäseniä.

Unkari ja Turkki ovat ainoat Naton jäsenmaat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.